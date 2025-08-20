SmartAlpha'nın Yapay Zeka Destekli Tıbbi Cihazı FDA Onayı Aldı

Odtü Teknokent merkezli SmartAlpha'nın yapay zeka destekli tıbbi görüntüleme asistanı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden klinik kullanım onayı alarak tıbbi cihaz olarak tanındı. Ultrason muayenesinde anlık analiz ve klinik yönlendirme sunan teknoloji, hasta akışını iyileştirip bekleme sürelerini azaltmayı hedefliyor.

ODTÜ Teknokent merkezli sağlık teknolojisi girişimi SmartAlpha'nın geliştirdiği yapay zeka yazılımı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden ( Fda ) klinik kullanım onayı alarak tıbbi cihaz olarak tanındı.

SmartAlpha'nın geliştirdiği tıbbi görüntüleme asistanı, ultrason muayenesi esnasında görüntüyü anında analiz ediyor ve hekime yönlendirmelerde bulunarak süreci kolaylaştırıyor. Böylece, yapay zeka sayesinde kolay ve güvenli bir şekilde ultrason muayenesi yapma olanağı doğuyor.

'SAĞLIK SEKTÖRÜNDE EN ÇOK ÜLKEYE SATIŞ YAPABİLEN YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNDEN BİRİYİZ'

SmartAlpha Kurucu Ortağı Utku Kaya, FDA onayıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Yapay zeka kullanılarak geliştirilen birçok başarılı teknoloji, ne yazık ki küresel pazarda ticarileşme fırsatı bulamıyor. Sağlık sektörü, bu konuda en zorlu alanlardan biri olmanın yanı sıra, aynı zamanda en büyük potansiyeli de barındırıyor.

"Biz SmartAlpha olarak, önce Avrupa' şimdi de ABD' bu aşamayı tamamlamış olduğumuz için mutluyuz. Şu anda sağlık sektöründe dünyada en çok ülkeye satış yapabilen yapay zeka şirketlerinden biriyiz. Bu da ileri teknoloji ihracatı anlamına geliyor. Bize güvenen yatırımcılarımıza ve insan hayatına dokunan teknolojiler üretmeyi hedef edinmiş ekibimize çok şey borçluyuz."

Kaya, sıradaki hedeflerinin, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu operasyonlarını büyütmek olduğunu belirtti.

MELEK VE KURUMSAL YATIRIMCILAR TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

SmartAlpha'nın aldığı klinik onay, geliştirdiği yapay zeka destekli görüntü analiz teknolojisinin, ABD'deki kliniklerde sezaryen, meme cerrahisi, diz ve omuz ameliyatları gibi geniş bir yelpazedeki klinik uygulamalarda ağrı giderimi amacıyla kullanılmasının önünü açıyor. Yakın zamanda evde kullanılabilecek yeni yapay zeka ürünleri için de resmi başvurular yapmayı planlayan yerli girişim, bu ürünlerin özellikle ev kazaları ve yaşlı bakımında erken teşhis amacıyla kullanılmasını hedefliyor.

Ankara merkezli sağlık teknolojisi girişimi, mühendis ve hekimlerden oluşan 20 kişilik bir ekiple faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz yıl sağlık teknolojisi şirketlerinden Siemens Healthineers ile işbirliğini duyuran girişim, melek ve kurumsal yatırımcılar tarafından da destekleniyor.