Sinema severler buraya: Bu sözlerin hangi dizi veya filme ait olduğunu bilebilir misin?

Bu içeriğimizde dizi ve filmlerdeki repliklerden oluşan bir test hazırladık. Peki bu sorulardan kaçını bilebileceksin?

Dizi ve film replikleri, hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline geldi. Kendimizi kafa dinlemek veya eğlenmek için dizi ve filmlere kaptırırken, aynı zamanda bu içeriklerin unutulmaz karakterleriyle de bağ kuruyoruz.

Bu karakterler, sadece kurgusal figürler olmaktan çıkıp gerçek birer ikon haline geliyorlar. Zira giydikleri kıyafetler, sergiledikleri davranışlar ve söyledikleri sözler, onları tanınabilir kılan araçlardan sadece birkaçı. Bizler de bu içeriğimizde dizi ve film severler için popüler repliklerden oluşan bir test hazırladık.

Bu repliklerin hangi dizi ve filmlerde geçtiğini bilebilir misin?

"Düşünün… Çünkü henüz yasaklanmadı."

V For Vendetta Schindler'in Listesi Piyanist Çöküş Cevapla

Dizi ve film karakterlerine ne kadar hakimsin? İşte sinema dünyasının içindenim diyenler için quiz!

"Merhametim, gazabıma galip gelir."

Breaking Bad Er Ryan'ı Kurtarmak Son Samuray The Walking Dead Cevapla

"Ben meth işinde değilim, ben imparatorluk işindeyim."

Breaking Bad The Wire Ozark The Walking Dead Cevapla

"Uzun süre maske takarsan, altındaki kişiliği de unutursun."

Schindler'in Listesi Piyanist V For Vendetta Joker Cevapla

"Hiç yanımda olmayan birisinin, hep aklımda olması çok tuhaf, değil mi?"

Hızlı ve Öfkeli Taksi Faster Casino Royale Cevapla

"Sanki çok ömrümüz varmış gibi beklemeyi öğretiyor hayat bize…"

Piyanist Fight Club Faster Casino Royale Cevapla

"Gülersen, bütün dünya seninle birlikte güler… Ağlarsan tek başına ağlarsın."

The Walking Dead Piyanist Oldboy Breaking Bad Cevapla

"Eski hayatımız yok olmuş olabilir. Ama insanlığımızı kaybetmek, bizim seçimimizdir."

The Walking Dead Breaking Bad Hızlı ve Öfkeli Friends Cevapla

The Walking Dead hayranları buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bileceksin?

"Geçmişte yaşamak, şimdide ölmektir."

Breaking Bad Peaky Blinders The Walking Dead Friends Cevapla

"Korku, en bulaşıcı hastalıktır"

V For Vendetta Fight Club Sherlock Holmes Dark Cevapla

Test sona erdi.

1-3 doğru: Dizi ve film karakterlerine pek odaklanmıyorsunuz gibi görünüyor.

4-7 doğru: Muhtemelen replikleri sosyal medyadan duydunuz.

8-10 doğru: Birçok dizi ve filmi izlemiş ve karakterlerin unutulmaz repliklerini ezberlemişsiniz. Çok etkileyici!

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kaç soruyu doğru bildiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.