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Sinema severler buraya: Bu sözlerin hangi dizi veya filme ait olduğunu bilebilir misin?

Teknoloji Haberleri

Bu içeriğimizde dizi ve filmlerdeki repliklerden oluşan bir test hazırladık. Peki bu sorulardan kaçını bilebileceksin?

Dizi ve film replikleri, hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline geldi. Kendimizi kafa dinlemek veya eğlenmek için dizi ve filmlere kaptırırken, aynı zamanda bu içeriklerin unutulmaz karakterleriyle de bağ kuruyoruz.

Bu karakterler, sadece kurgusal figürler olmaktan çıkıp gerçek birer ikon haline geliyorlar. Zira giydikleri kıyafetler, sergiledikleri davranışlar ve söyledikleri sözler, onları tanınabilir kılan araçlardan sadece birkaçı. Bizler de bu içeriğimizde dizi ve film severler için popüler repliklerden oluşan bir test hazırladık.

Bu repliklerin hangi dizi ve filmlerde geçtiğini bilebilir misin?

"Düşünün… Çünkü henüz yasaklanmadı."

V For Vendetta

Schindler'in Listesi

Piyanist

Çöküş

Dizi ve film karakterlerine ne kadar hakimsin? İşte sinema dünyasının içindenim diyenler için quiz!

"Merhametim, gazabıma galip gelir."

Breaking Bad

Er Ryan'ı Kurtarmak

Son Samuray

The Walking Dead

"Ben meth işinde değilim, ben imparatorluk işindeyim."

Breaking Bad

The Wire

Ozark

The Walking Dead

"Uzun süre maske takarsan, altındaki kişiliği de unutursun."

Schindler'in Listesi

Piyanist

V For Vendetta

Joker

"Hiç yanımda olmayan birisinin, hep aklımda olması çok tuhaf, değil mi?"

Hızlı ve Öfkeli

Taksi

Faster

Casino Royale

"Sanki çok ömrümüz varmış gibi beklemeyi öğretiyor hayat bize…"

Piyanist

Fight Club

Faster

Casino Royale

"Gülersen, bütün dünya seninle birlikte güler… Ağlarsan tek başına ağlarsın."

The Walking Dead

Piyanist

Oldboy

Breaking Bad

"Eski hayatımız yok olmuş olabilir. Ama insanlığımızı kaybetmek, bizim seçimimizdir."

The Walking Dead

Breaking Bad

Hızlı ve Öfkeli

Friends

The Walking Dead hayranları buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bileceksin?

"Geçmişte yaşamak, şimdide ölmektir."

Breaking Bad

Peaky Blinders

The Walking Dead

Friends

"Korku, en bulaşıcı hastalıktır"

V For Vendetta

Fight Club

Sherlock Holmes

Dark

Test sona erdi.

1-3 doğru: Dizi ve film karakterlerine pek odaklanmıyorsunuz gibi görünüyor.

4-7 doğru: Muhtemelen replikleri sosyal medyadan duydunuz.

8-10 doğru: Birçok dizi ve filmi izlemiş ve karakterlerin unutulmaz repliklerini ezberlemişsiniz. Çok etkileyici!

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kaç soruyu doğru bildiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

The Walking Dead Breaking Bad Dizi Teknoloji Haberler

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