Sinema severler buraya: Bu sözlerin hangi dizi veya filme ait olduğunu bilebilir misin?
Teknoloji Haberleri
Bu içeriğimizde dizi ve filmlerdeki repliklerden oluşan bir test hazırladık. Peki bu sorulardan kaçını bilebileceksin?
Dizi ve film replikleri, hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline geldi. Kendimizi kafa dinlemek veya eğlenmek için dizi ve filmlere kaptırırken, aynı zamanda bu içeriklerin unutulmaz karakterleriyle de bağ kuruyoruz.
Bu karakterler, sadece kurgusal figürler olmaktan çıkıp gerçek birer ikon haline geliyorlar. Zira giydikleri kıyafetler, sergiledikleri davranışlar ve söyledikleri sözler, onları tanınabilir kılan araçlardan sadece birkaçı. Bizler de bu içeriğimizde dizi ve film severler için popüler repliklerden oluşan bir test hazırladık.
Bu repliklerin hangi dizi ve filmlerde geçtiğini bilebilir misin?
"Düşünün… Çünkü henüz yasaklanmadı."
V For Vendetta
Schindler'in Listesi
Piyanist
Çöküş
Dizi ve film karakterlerine ne kadar hakimsin? İşte sinema dünyasının içindenim diyenler için quiz!
"Merhametim, gazabıma galip gelir."
Breaking Bad
Er Ryan'ı Kurtarmak
Son Samuray
The Walking Dead
"Ben meth işinde değilim, ben imparatorluk işindeyim."
Breaking Bad
The Wire
Ozark
The Walking Dead
"Uzun süre maske takarsan, altındaki kişiliği de unutursun."
Schindler'in Listesi
Piyanist
V For Vendetta
Joker
"Hiç yanımda olmayan birisinin, hep aklımda olması çok tuhaf, değil mi?"
Hızlı ve Öfkeli
Taksi
Faster
Casino Royale
"Sanki çok ömrümüz varmış gibi beklemeyi öğretiyor hayat bize…"
Piyanist
Fight Club
Faster
Casino Royale
"Gülersen, bütün dünya seninle birlikte güler… Ağlarsan tek başına ağlarsın."
The Walking Dead
Piyanist
Oldboy
Breaking Bad
"Eski hayatımız yok olmuş olabilir. Ama insanlığımızı kaybetmek, bizim seçimimizdir."
The Walking Dead
Breaking Bad
Hızlı ve Öfkeli
Friends
The Walking Dead hayranları buraya: Bu sorulardan kaçını doğru bileceksin?
"Geçmişte yaşamak, şimdide ölmektir."
Breaking Bad
Peaky Blinders
The Walking Dead
Friends
"Korku, en bulaşıcı hastalıktır"
V For Vendetta
Fight Club
Sherlock Holmes
Dark
Test sona erdi.
1-3 doğru: Dizi ve film karakterlerine pek odaklanmıyorsunuz gibi görünüyor.
4-7 doğru: Muhtemelen replikleri sosyal medyadan duydunuz.
8-10 doğru: Birçok dizi ve filmi izlemiş ve karakterlerin unutulmaz repliklerini ezberlemişsiniz. Çok etkileyici!
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kaç soruyu doğru bildiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.