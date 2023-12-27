SDN Summit ile teknoloji şöleni başlıyor: Hemen kaydol, sen de katıl!

Uzun yıllardır teknoloji dünyasının nabzını tutan ShiftDelete.Net, bir kez daha sektörü sarsacak dev bir etkinlikle karşınızda! Adeta bir teknoloji şöleni olacak SDN Summit, yıllardır büyüyen etkiyi, uzun süreli iş ilişkilerini ve geniş takipçi kitlesini bir araya getiriyor. Peki SDN Summit nedir, ne zaman düzenlenecek ve nasıl katılabilirim?

SDN Summit: On binlerce katılımcıyı ağırlayacak büyük buluşma!

Teknoloji tutkunları, profesyoneller, basın mensupları ve diğer tüm katılımcılar SDN Summit'te yüzlerce stant ve sergi alanıyla sektörün en yeni ve yenilikçi ürünleriyle buluşacak. İlham verici konuşmacılar tarafından yönlendirilen oturumlarda sektörün önde gelen isimlerinin deneyimlerini dinleyecek, bilgi paylaşımında bulunacak ve geleceğin inovasyonlarına yön verecek.

SDN Summit Nedir? Neden Katılmalısınız?

Bu yıl ilki düzenlenen SDN Summit, son teknolojinin ve inovatif ürünlerin buluşma noktası olacak. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerini ve girişimcilerini bir araya getirerek, bugünün teknolojisini ve geleceğin fırsatlarını keşfetmek isteyen herkesi davet ediyoruz.

Teknoloji liderleri ile buluşun! En yeni teknolojilere dokunun

Etkinlik, teknolojiye yön veren şirketlerin yöneticileriyle buluşmanın yanı sıra, ziyaretçilere en yeni teknolojik ürünleri yakından inceleme şansı da sunacak. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen teknoloji geliştiren şirketleri tüketicilerle yüz yüze buluşarak, teknoloji vizyonunu ve en yeni ürünlerini paylaşacak.

Tüketici odaklı son teknolojiler, deneyimlemeniz için neredeyse her an elinizin altında hazır bulunacak. Oyun severler, akıllı telefon tutkunları ya da elektrikli araç meraklıları, ilgi alanınız ne olursa olsun herkes için SDN Summit'te mutlaka bir stand var.

Etkinlikte hangi şirketler olacak?

Telekom ve mobilite şirketleri, savunma sanayi temsilcileri, otomotivin dev oyuncuları, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik odaklı şirketler, tüketici elektroniğinin önde gelen şirketleri… Tüm bunları sayınca aklınıza bir sürü marka geliyor değil mi? O markaların hepsi, teknolojilerini anlatmak için SDN Summit'e yer alacak.

Markalar ile tüketiciler arasında bir köprü oluşturmasını planladığımız etkinlikte 2 gün boyunca farklı markalardan temsilciler, sektördeki güncel konuları tartışmak için sahneye çıkacak. Hatta belki de yepyeni bir ürünün lansmanını bu sahnede yapacak! Sürprizlere hazır olun.

2 gün boyunca sahnede, temiz enerjiden akıllı telefonlara, siber güvenlikten mobiliteye ve yapay zekaya, teknolojinin farklı alanlarındaki sektör temsilcilerini dinleyebileceksiniz. Teknoloji basınından dostlarımızı da ağırlayacağımız SDN Summit müthiş bir teknoloji şöleni için gereken her şeye sahip!

SDN Summit ne zaman? Büyük buluşma için geri sayım başladı!

Teknoloji dünyasının merakla beklediği SDN Summit için geri sayım başladı. Etkinlik, 27-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Etkinlik nerede gerçekleşecek? Teknolojinin kalbi Haliç'te atacak!

Teknoloji dünyasının heyecanla beklediği SDN Summit, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Tam adresi ise şu şekilde: "Sütlüce Mah. Karaağaç. Cad. Haliç Kongre Merkezi İdari Bina, Karaağaç Cd No: 48 No: 19 Kat: 2, 34445 Beyoğlu/".

Neden Haliç Kongre Merkezi?

Stratejik konum:

Haliç Kongre Merkezi, İstanbul'un merkezine yakın stratejik bir konumda bulunuyor, kolay ulaşım imkanı sunuyor.

Modern ve geniş mekanlar:

Son teknoloji ile donatılmış kongre merkezi, geniş ve modern mekanlarıyla etkinliğe mükemmel bir ev sahipliği yapacak.

Eşsiz manzara:

Haliç Kongre Merkezi, Boğaz'a nazır eşsiz bir manzaraya sahip, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Nasıl katılabilirim?

SDN Summit'e nasıl katılabilirim? Etkinliğe katılmak için aşağıdaki adımları takip ederek etkinliğe katılabilirsiniz;

Buraya tıklayarak etkinliğin web sitesine giderek kayıt işlemine başlıyoruz.

İsim, Soyisim, E-posta ve Cep Telefonu bilgilerimizi giriyoruz.

Daha sonra etkinliğe hangi tarihte katılmak istediğimizi seçiyoruz.

Son olarak Kayıt ol butonuna tıklıyoruz.

Etkinlik ile ilgili gelişmeler için bizi takipte kalın!

SDN Summit web sitesine ulaşmak ve kayıt olmak için burayı tıklayın.

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Geleneksel SDN iftarında 500 kişi ile buluştuk!