Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bugün dünyanın 11. savunma sanayi ihracatı yapan ülkesi konumundayız. 185 ülkeye 230'un üzerinde ürünle savunma sanayi ürünü, platformu, sistemi ihraç eder durumdayız" dedi.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından Türkiye Kuantum Platformu iş birliğiyle düzenlenen SSB Kuantum Algoritma Yarışması'nda dereceye giren takımlar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı. Törende Bankacılık ve Haberleşme kategorilerinde dereceye giren takımlar ile mansiyon ödülüne layık görülen takıma ödülleri takdim edildi.

"Onlarca takım, yüzlerce gencimiz büyük bir heyecanla bu serüvenin parçası oldular"

Programda konuşan Görgün, kuantum teknolojileri alanında aklını ve alın terini ortaya koyan gençlerin emeğini taçlandırmak için bir araya geldiklerini kaydederek, "Onlarca takım, yüzlerce gencimiz büyük bir heyecanla bu serüvenin parçası oldular. Ortaya çıkan çalışmalar, sonuçlar bu alanda aslında ne kadar birikerek, güçlenerek geldiğimiz bir insan kıymeti oluşumunu bizlere bir kez daha gösterdi. Biraz evvel izlediğimiz videoda da kuantum teknolojileri alanında attığımız adımları ve bugünlere nasıl geldiğimizi hep birlikte gördük. Ben bu vesileyle emek veren herkese teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"Yapay zekanın yeni malzemelerin araştırılmasına vesile olduğunu değerlendirmekteyiz"

Yapay zeka ve kuantum teknolojilerinin ileri malzemelerinin Türkiye'nin geleceği açısından öncelikli gördükleri alanların başında geldiğini kaydeden Görgün, "Bu alanların da biz birbirini desteklediklerini düşünüyoruz ve yapay zekanın yeni malzemelerin araştırılmasına vesile olduğunu, malzeme bilimindeki gelişmelerin kuantum teknolojilerini desteklediğini, farklı disiplinlerdeki araştırmacılarımızı bu vesileyle, bu vesilelerle ortak projelerde buluşturmanın ve etkileşimin önemli olduğunu değerlendirmekteyiz. İşte bu alanlardan bugün verdiğimiz kararların yarının hangi teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirebileceğimiz konusunda da bizim için önemli bir belirleyici olduğunu bilerek bu çalışmaları yapmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün dünyanın 11. savunma sanayi ihracatı yapan ülkesi konumundayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son çeyrek asırda savunma sanayiinde atılan adımlarda birçok alanda rakiplerden farklılaştıklarını ve öne geçtiklerini aktaran Görgün, "Özellikle İHA, SİHA, akıllı mühimmatlar, elektronik harp konuları, otonom sistemler konuları bunlar arasında sıralanabilir. Cumhurbaşkanımızın vizyonu Türkiye'nin savunma sanayi hikayesinin baştan yazılmasına vesile oldu. 25 yıl öncesinin Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si arasında dünyadaki algı bakımından da büyük fark olduğunu gözlemlemekteyiz. Türkiye'yi pazar olarak görenler şimdi 'Türkiye'den neler öğrenebiliriz' diye bizlerle görüşmeler ve toplantılar yapıyorlar. Bugün dünyanın 11. savunma sanayi ihracatı yapan ülkesi konumundayız. 185 ülkeye 230'un üzerinde ürünle savunma sanayi ürünü, platformu, sistemi ihraç eder durumdayız. 'Biz yapamayız' devri kapandı. 'Bu işler bizi aşar' denilen zamanları geride bıraktık. En zor düğümlerden birinin üstesinden geldik. Artık o günlere geri dönemeyiz. Yeni nesil teknolojilerde öncü olmak zorundayız. Özellikle bu kelimeyi kullanıyorum: Zorundayız. Daha önce defalarca da ifade edildi; günümüz şartlarında kritik teknolojilerde dışa bağımlılık egemenliğin sessizce devredilmesi anlamına gelmekte. Kimsenin insafına mahkum olmayız, olamayız. İhtiyaç duyduğumuz teknolojiye hangi şartlarda erişeceğimizi başkaları belirliyorsa karar alanımız da daralır, bunun çok farkındayız. Bu nedenle savunma sanayiinde kazandığımız bilgi, birikim, tecrübeyi yeni teknoloji alanlarına taşımakta kararlıyız" açıklamasında bulundu.

"Gençlerimizin araştırma cesaretini desteklemeye devam ediyoruz"

Haziran ayında kuantum programını başlatarak bu alandaki iradeyle somut bir yol haritasını paylaştıklarını hatırlatan Görgün, "Fikirleri projeye dönüştürme, farklı uzmanlıkları aynı hedefte birleştirme ve sonuç alınıncaya kadar gelişen bir süreci hep birlikte yürüttük, yönettik, paylaştık. Bu birikim bize güçlü bir zemin sağladı. Yeni alanların gerektirdiği bilgiyi de bu tecrübenin üzerine inşa edeceğiz. Burada uzun vadeli araştırmaya, temel bilimlerde derinleşmeye ve yetişmiş insanlara ihtiyacımız var. Biz araştırmacılarımızı bugünden yetiştirecek, çalışmalarını sürdürebilecekleri ortamları bugünden hazırlayacağız. Amacımız bu. Bazı araştırmalar yıllar süren denemeler gerektirebilir. Bazı işlerin değeri sonraki nesillerin başarılarında kendini gösterebilir. Bunların farkındayız. Gençlerimizin araştırma cesaretini işte bu anlayışla desteklemeye devam ediyoruz. Eksik yetkinliklerimizi geliştireceğimiz bileşenleri, ihtiyaç duyduğumuz deney ve test altyapılarını belirleyerek önceliklerimizi ortaya koyuyoruz. İşte Milli Teknoloji Hamlesi adını verdiğimiz bu kökten bakış açısının da altında kuantum özelinde uyguladığımız bu yaklaşım hemen hemen tüm alanlarda ihtiyaç duyabileceğimiz, bugünün ve geleceğin ihtiyaç duyabileceği teknik konulardaki yetkinliklerimizi artırmak ve hazırlamak üzere yaptığımız bir çalışma" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı