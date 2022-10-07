Şarkıcılar ve DJ'ler metaverse'e hazırlanmalı

Metaverse ve yapay zeka gibi sanal teknolojiler her sektörü etkilemeye devam ederken, müzik endüstrisi de bu dönüşümden nasibini alıyor. DJ ve prodüktör Burak Aksu, dünyaca ünlü müzik kanalı MTV'nin düzenlediği Video Müzik Ödüllerine "En İyi Metaverse Performansı" kategorisi eklemesinin önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Ünlü sanatçılar meta evrende konser planlıyor, sanatçılar farklı ülkelerdeki hayranları ile sanal ortamda buluşuyor. Peki, metaverse endüstriyi nasıl dönüştürüyor. Müziğin geleceğine ilişkin öngörüleri ile dikkat çeken DJ Burak Aksu, şarkıcıların ve DJ'lerin, yakın küresel müzik piyasasını yavaş yavaş dönüştürecek metaverse'e hazır olması gerektiğini söyledi.

MÜZİK ÖDÜLLERİNE 'EN İYİ METAVERSE PERFORMANSI' KATEGORİSİ EKLENDİ

DJ ve prodüktör Burak Aksu, müzik sektöründe yaşanan dönüşümü değerlendirdi. Metaverse teknolojisinin alışverişten etkinliklere kadar birçok sektörü dönüştürmeye başladığını belirten Aksu, müzik sektörünün bundan etkilenmemesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Dünyaca ünlü müzik kanalı MTV'nin düzenlediği Video Müzik Ödüllerine "En İyi Metaverse Performansı" kategorisi eklemesinin önemli bir gelişme olduğuna işaret eden Aksu, bu kategoride Ariana Grande ve Justin Bieber gibi şarkıcıların olduğunu belirtti. Aksu, Eminem ve Snoop Dogg'un metaverse'de konser vereceğini de hatırlattı.

"METAVERSE'TE ŞARKICILARIN AVATARLARI KONSER VERECEK"

Burak Aksu, "Müzik endüstrisine odaklanan metaverse platformlarının sayısı her geçen gün artıyor. Metaverse, müzik endüstrisini dönüştürüyor. Bu sebeple şarkıcılar ve özellikle de DJ'ler bu sanal evrene hazırlanmalı." ifadelerini kullandı. Yakın zamanda metaverse konserlerinin yaygınlaşacağını kaydeden deneyimli DJ, şöyle devam etti: "Metaverse dünyayı sanallaştırıyor. Dijital sistemler ile doğrudan bağlantılı olan müzik sektörünün bu dünyada yer almaması düşünülemez. Metaverse'te şarkıcıların avatarları konser verecek ve konserlere dünyanın dört bir yanından hayranlar katılacak. Örneğin; meta evrende konser veren bir DJ, Lüksemburg'dan bir dinleyici ile etkileşime girebilecek, farklı kültürlerden insanlar DJ'lerden sevdikleri şarkıları çalmalarını isteyecek."

"SEKTÖRDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLERE YOL AÇABİLECEK POTANSİYELDE"

Özellikle Z kuşağında popüler olan rap ve hiphop gibi müzik tarzlarının metaverse evreninin dokusu ile uyumlu olduğuna işaret eden Burak Aksu, "Meta evren, yapay zeka, makine öğrenimi, blockchain ve NFT gibi teknolojiler, müzik endüstrisini etkilemeye başladı. Metaverse'de sevilen bir şarkıcının konserine herhangi bir zamanda katılmak mümkün olabilecek. Konser alanlarında stres atan müzik severler, evlerinin bir odasında aynı etkileşimi ve duyguları sanal evrende yaşayabilecek" sözlerini vurguladı. DJ Aksu, müzik endüstrisindeki bu dönüşümün sektörde köklü değişikliklere yol açabilecek potansiyel taşıdığına da dikkat çekti.

"HİÇBİR SANAL DENEYİM GERÇEK BİR SANATÇI İLE ETKİLEŞİMİN YERİNİ TUTMAZ"

"Müzisyenler ve ses mühendisleri, meta evrende kendilerine rahatlıkla yer bulabilir. Teknoloji ve müziğin kesişmesi, endüstri için son derece faydalı. Belki artık herkes enstrüman çalabilecek. Belki sanal piyanonun büyüsüne kapılan insanlardan sanal sanatçılar ortaya çıkacak." diyen DJ Burak Aksu, metaverse sanatçılarının endüstride hakim olacağını öngördüklerini; ancak hiçbir sanal deneyimin gerçek bir sanatçı ile etkileşimin yerini tutamayacağını da sözlerine ekleyerek, "Yapay zeka müziği birçok manada kolaylaştırabilir. Sanatçılar böylece daha geniş bir hareket alanı bulabilir. Ancak müzik, sanatçı ile hayranın ruhlarının bir araya geldiği evrensel bir dildir. Bu dil, sanal evrende dönüşecektir. Bu sebeple sanatçıların bu riskleri göze alarak metaverse'i gündemlerine almaları gerekiyor."

"SANAL TEKNOLOJİLERİN MÜZİĞE ETKİSİ SINIRLI KALACAKTIR"

Deneyimli DJ Burak Aksu, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben müzik tutkunlarının, müziği sadece bir eğlence değil bir deneyim olarak görenlerin metaverse'e direneceğini düşünüyorum. Örneğin; bir rap sanatçısı kendine özgü kültürel bir deneyime sahiptir. Bu kültür ve sanatsal deneyim, sanal evrende gelişemez. Bu kültür ve deneyim olmadan da milyonlarca dinleyicisi olan şarkılar üretilemez. Bu sebeple metaverse gibi sanal teknolojilerin müzik endüstrisine etkisinin bazı alanlarla sınırlı kalacağını düşünüyorum."