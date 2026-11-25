Samsun'da Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özgür Koca, 75 blok ve bin 570 dükkandan oluşan Toybelen Küçük Sanayi Sitesi'nin 3 boyutlu krokisini yaptı. Vatandaşlar kroki sayesinde sanayi sitesinde aradığı dükkanı bulabilirken, aynı zamanda kroki içindeki oyun sayesinde sanayiyi araçla ve yaya olarak gezip dükkanlara bakabiliyor.

Toybelen Küçük Sanayi Sitesi, 75 blok ve bin 570 dükkandan oluşuyor. İlkadım ile Atakum sınırında bulunan yeni sanayi sitesinde dükkanları ve blokları bulmak ise bir hayli zaman alabiliyor. Samsun Şehit İlhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özgür Koca, kendisi gibi birçok vatandaşın da yeni sanayi sitesinde aradığı dükkanı bulmakta güçlük çekebileceğini düşünerek 3 boyutlu bir kroki hazırladı. Kısa sürede hazırlanan sitede şu ana kadar 597 işletme adıyla, mesleğiyle ya da kapı numarasıyla bulunabiliyor. Kroki, telefonda ve bilgisayarda kurulum gerektirmeden çalışıyor. İşyeri sahipleri de siteye ekleme yaparak kendi dükkanlarının yerini belirleyebiliyor. Site anlık olarak sürekli güncelleniyor ve yeni dükkanlar işleniyor.

Kendisi gibi birçok vatandaşın yeni sanayi sitesinde aradığı işyerini bulmakta zorluk çektiğini, bu nedenle kroki hazırladığını ifade eden Özgür Koca, "Siteye ilk kez gelen biri aradığı dükkanı ancak sora sora buluyor. Blok ve kapı numaralı bir plan hiçbir yerde yayımlanmış değil. Kroki, bu boşluğu doldurmak için yapıldı. Bloklar tapu parselleri ve yapım projesinin çizimleriyle yerine oturtuldu; blok ve kapı atamaları bilinen firma konumlarının yüzde 81'iyle uyuşuyor. Ana sayfa açılır açılmaz kısa bir tanıtım turu başlıyor. Kamera siteyi dolaşıyor, bloklar gerçek kat sayıları ve tipleriyle, yollar, kaldırımlar, direkler, ağaçlar ve park etmiş araçlarla birlikte geçiyor. Fareyle ya da parmağınızla sürükleyip döndürebilir, yakınlaşıp bir sokağın içine girebilirsiniz. Sahne Samsun'un o anki saatini yaşıyor. Güneş gerçek konumunda doğup batıyor; akşam olunca dükkanların ışıkları yanıyor, gece ilerledikçe birer birer sönüyor. Hava durumu canlı: Yağmur yağıyorsa krokide de yağıyor, sis varsa uzak bloklar siliniyor, fırtınada şimşek çakıyor. Ağaçlar mevsime göre yeşeriyor, sararıyor, dökülüyor. Gündüz görünümünü merak eden tek düğmeyle geçiş yapabiliyor" dedi.

"Kroki site içerisinde dolaşırken çok işe yarıyor"

Krokinin en çok site içerisinde işe yaradığına da değinen Koca, "Kroki asıl site içinde dolaşırken işe yarıyor. 'Konumum' düğmesi nerede olduğunuzu krokide gösteriyor. Seçtiğiniz dükkana hangi yoldan gideceğiniz yola çiziliyor. Kart telefonda tek satıra iniyor, iki parmakla yakınlaşıp döndürebiliyorsunuz. Zayıf telefonlarda sahne kendiliğinden hafifliyor, gerekirse iki boyutlu krokiye geçmenizi öneriyor. Arama kutusuna işletmenin adı, markası, mesleği ya da doğrudan blok/kapı numarası yazıldığında eşleşen dükkanlar krokide işaretleniyor. Meslek süzgeciyle sitedeki bütün kaportacıları, torna atölyelerini ya da oto elektrikçileri tek bakışta görebiliyorsunuz. Kayıt görünmeyen bir kapının '?' tabelasına dokunup işletme bildirebiliyor ya da yanlış yazılmış bir adı veya telefon numarasını düzeltebiliyorsunuz. Ayrıca dükkanın cephesi fotoğraflanıp eklenebiliyor. Ziyaretçiler hizmet aldıkları işletmeye puan ve yorum bırakıyor. Sahte değerlendirmeye karşı bunların hepsi kısa bir incelemeden sonra yayımlanıyor. Aynı altyapı bir kampüse, bir beldeye ya da başka bir sanayi sitesine de uyarlanabilir. Sitenin altyapısı ticari amaç gütmeyecek şekilde kullanılabilir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı