Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, bugün merakla beklenen Android amiral gemisi serisi Galaxy S24'ü tanıttı. Özellikleriyle dikkat çeken modellerin fiyatları ise kısa süre önce belli oldu. İşte Samsung Galaxy S24, S24+ (Plus) ve S24 Ultra modellerinin özellikleri ve Türkiye fiyatı…

Samsung Galaxy S24 serisi özellikleri ve Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy S24 serisi, kullanılan ekranlar, güçlü işlemciler ve gelişmiş kameralar ile gözlerin odağı durumunda. Bu bağlamda Türkiye ile birlikte dünyada çok satanlar arasına girecekler gibi görünüyor. Peki Samsung Galaxy S24, S24+ (Plus) ve Ultra fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar…

Samsung Galaxy S24 fiyatı

Exynos 2400 işlemcisinden güç alan Samsung Galaxy S24, 6.2 inç boyutunda FHD+ çözünürlükte ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 2400 nit tepe parlaklık sunuyor. 8 GB RAM ile gelen Android amiral gemisinin depolama alanı tarafındaysa 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.

Ön tarafında 12 Megapiksel çözünürlükte özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise üçlü kurulum bulunuyor. Bu kurulum, 50 Megapiksel ana kamera + 10 Megapiksel telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşuyor.

25W hızında şarjdan beslenen 4000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çeken cihazın bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G ve NFC de bulunuyor. Samsung Galaxy S24 fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S24 Türkiye fiyat listesi şu şekilde;

Samsung Galaxy S24 8 GB RAM + 128 GB: 39 bin 999 TL

Samsung Galaxy S24 8 GB RAM + 256 GB: 42 bin 499 TL

Samsung Galaxy S24+ (Plus) fiyatı

Samsung Galaxy S24+ (Plus), yapay zeka destekli Exynos 2400 işlemcisinden güç alıyor. Android amiral gemisi, 6.7 inç QHD+ ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 2600 nit parlaklık sunuyor.

12 GB RAM + 256 GB depolama alanıyla gelen akıllı telefon, 12 Megapiksel özçekim kamerasına yer veriyor. Arka kasasında ise 50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 10 Megapiksel telefoto lens bulunuyor.

4900 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çeken Samsung Galaxy S24+ (Plus), 45W hızlı şarj ile besleniyor. Cihazın bağlantı özellikleri ise Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G ve NFC. Aslına bakacak olursak Galaxy S24 ile Galaxy S24+ arasında teknik özellikler bakımından pek fazla fark olmadığını söyleyebilmek mümkün.

Samsung Galaxy S24+ (Plus) Türkiye fiyat listesi şu şekilde;

Samsung Galaxy S24+ (Plus) 12 GB RAM + 256 GB: 46 bin 499 TL

Samsung Galaxy S24 Ultra fiyatı

Android amiral gemisi Samsung Galaxy S24 Ultra, tepe model olduğu için serideki diğer modellere kıyasla daha yüksek özelliklere sahip. Buna göre akıllı telefon, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor.

4 nm teknolojisiyle üretilen amiral gemisi işlemcisi, bir adet 3.3 GHz hızında ARM Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz hızında ARM Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz hızında ARM Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz hızında ARM Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşuyor.

79 x 162.3 x 8.6 mm boyutlarındaki Samsung Galaxy S24 Ultra, 6.8 inç boyutunda Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip. 1440 x 3088 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyorken ayrıca 2600 nit parlaklık sunuyor. HDR10+ teknolojisini barındıran ekran, Corning tarafından üretilen Gorilla Glass Victus 3 ile korunuyor.

Ön tarafında 12 Megapiksellik bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında dörtlü kurulum bulunuyor. Bu kurulum ise 200 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel periskop telefoto + 10 Megapiksel telefoto + 12 Megapiksel geniş açı kameralardan oluşuyor. Ön kamera 4K@60FPS, arka kamera ise 8K@30FPS video kaydı alabiliyor.

45W hızlı şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç alan Samsung Galaxy S24 Ultra, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB 3.2, USB-C bağlantıyı destekliyor. Öte taraftan akıllı telefonda parmak izi okuyucusu ve uydu bağlantısı üzerinden iletişim kurma özellikleri olduğunu da belirtmekte fayda var. Samsung Galaxy S24 Ultra fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S24 Ultra Türkiye fiyat listesi şu şekilde;

Samsung Galaxy S24 Ultra 12 GB RAM + 256 GB: 69 bin 999 TL

Samsung Galaxy S24 Ultra 12 GB RAM + 512 GB: 73 bin 999 TL

Samsung Galaxy S24 Ultra 12 GB RAM + 1 TB: 80 bin 999 TL