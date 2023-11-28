Samsun Büyükşehir Belediyesi, SCADA Sistemi ile Su ve Kanalizasyon Tesislerini Kontrol Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SCADA sistemi sayesinde su kaçakları ve şebeke arızalarının anında tespit edildiğini ve suyun kalitesinin sürekli aynı düzeyde tutulduğunu belirtti. SASKİ Genel Müdürlüğü, SCADA sistemi ile kentin tesislerini tek merkezden kontrol ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'SCADA sistemi' sayesinde su kaçakları ve şebeke arızalarının anında tespit edildiğini ve suyun kalitesinin sürekli aynı düzeyde tutulduğunu belirterek, "Sistem sayesinde şu anda 289 noktayı tek bir bilgisayardan online bağlantıyla 7/24 saniye saniye takip ediyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 'Yönetsel Denetim ve Veri Elde Etme Sistemi' (SCADA) ile kentin 17 ilçesindeki farklı noktalarında bulunan tesisleri tek merkezden kontrol ediyor. SASKİ bünyesinde yer alan SCADA Ana Kontrol Merkezi, gelişmiş bilgisayarlarla donatılmış, özel bilgisayar yazılımları ile destekleniyor. Vardiya sistemine göre 24 saat kesintisiz hizmet verilen merkezde, 2 operatör sürekli bilgisayar başında bulunarak, dış istasyonlardan gelen verileri alıp değerlendiriyor. Sistem ile su kaçakları ve şebeke arızaları anında tespit ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, içme suyunu temin ederken kesintisiz, kaliteli ve güvenli hizmet vermek için şebekenin ve tüm tesislerin tek merkezden kontrol altında tutulmasının önemli olduğunu belirterek, 'SCADA sistemi' ile işletmelerde meydana gelebilecek herhangi bir arızaya anında müdahale edildiğini ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulup olası maddi kayıpların da önüne geçildiğini söyledi. 'SCADA sistemi' ile SASKİ'nin performansında önemli artış yaşandığını da ifade eden Başkan Demir, "Terfi merkezlerini, su depolarını, barajlardaki su seviyelerini, tesislerdeki anlık gelişme ve değişimleri, sahadaki motor ve pompalar olmak üzere şu anda 289 noktayı bir bilgisayardan 7/24 saniye saniye takip ediyoruz. Arıza anında ekiplerimiz online bağlantı ile de uzaktan müdahale edebiliyor. Bu sayede şehirdeki tüm tesislerimizi kontrol altında tutuyor, herhangi bir sorun yaşanması halinde anında müdahale ederek, yaşanan arızayı gideriyoruz. Böylece Samsun'da içme suyu dağıtımının sürekliliğini sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'SCADA sistemi' ile ilgili bilgi veren SASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Can Mercimekci, 695 bin 548 abonesi bulunan SASKİ'nin, Samsunlulara en iyi hizmeti vermek için gelişen teknolojinin tüm olanaklarını kullandığını söyledi. Mercimekci, "Samsun genelindeki 110 su deposu, 83 depo terfi, 13 pompa istasyonu, 7 içme suyu arıtma tesisi, 56 sondaj ve keson, 20 ham su ve atık su tesisi olmak üzere toplamda 289 tesis SCADA sistemine bağlıdır. Genel Müdürlük bünyemizde yer alan SCADA Sistemi, gelişmiş sunucularla donatılmış, özel bilgisayar yazılımları ile desteklenmiştir. Vardiya sistemine göre 24 saat kesintisiz hizmet verilen SCADA Kontrol Merkezi'nde, 2 operatör sürekli bilgisayar başında bulunarak, dış istasyonlardan gelen verileri alıp değerlendirmektedir" dedi.

SCADA Sistemi ile izlenen 289 tesisin ölçüm yapan elektronik cihazlarla donatıldığının da altını çizen Mercimekci, bu cihazların yaptıkları ölçümler yedekli haberleşme sistemleri üzerinden SASKİ Kontrol Merkezi'ne ulaştırıldığını bildirerek şunları söyledi:

"Depo seviyeleri ve pompa çalışma süreleri otomatik senaryoda insan müdahalesine gerek kalmaksızın kontrol edilerek abonelere içme suyunun kesintisiz ulaşması sağlandığı gibi gerekli hallerde SCADA Sisteminin hem sahadaki mobil cihazlar üzerinden hem de merkezdeki bilgisayarlardan, vanalara ve pompalara komut (kapama, açma ve çalıştırma, durdurma gibi) gönderme kabiliyetine sahip. Dış istasyonlarda yapılan ölçümlerin tamamı Kontrol Merkezi'nde anlık olarak izlenmektedir. Anlık olarak görülen bu değerler ise bilgisayarlara tarihsel olarak kaydedildiği için istenildiği zaman geriye dönük bu değerlere ulaşmak mümkün olmaktadır." - SAMSUN