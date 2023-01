Riot Games hacklendi! Kaynak kodları sızdırıldı

Dünyanın en popüler oyun şirketlerinden birisi olan Riot Games, geçtiğimiz günlerde siber saldırıya maruz kaldı. Geçtiğimiz dakikalarda açıklama yapan şirket, iki oyunun kaynak kodlarının ele geçirildiğini açıkladı.

League of Legends kaynak kodları sızdırıldı!

Riot Games, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı durum paylaşımıyla ciddi bir siber saldırıya uğradıklarını açıklamıştı. Hatta şirket, oyunlarındaki güvenlik sistemlerine bir süreliğine erişemediklerini de belirtmişti. Ayrıyeten yeni bir gelişme olduğunda da paylaşacaklarını not düşmüşlerdi.

As promised, we wanted to update you on the status of last week's cyber attack. Over the weekend, our analysis confirmed source code for League, TFT, and a legacy anticheat platform were exfiltrated by the attackers. 1/7 https://t.co/IogE05HaD1 — Riot Games (@riotgames) January 24, 2023

Riot Games, bugün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla; League of Legends ve Teamfight Tactics oyunlarının, ayrıyaten kullanımda olmayan bir hile koruma yazılımının kaynak kodlarının sızdırıldığını açıkladı.

Şirket, oyuncuların kişisel bilgilerinin çalındığına dair bir bulgu bulamadıklarını ve araştırmaya devam ettiklerini açıkladı. Öte yandan hackerlar, Riot Games'e e-posta üzerinden ulaşarak kaynak kodları için fidye talep ettiler. Ancak şirket bunu reddettiğini söyledi.

Kaynak kodlarının ele geçirilmesi, oyun içerisindeki hile koruma yazılımının zayıflamasına ve bu sebepten ötürü hilelerin artmasına sebep olabilir. Şirket, bunun için gerek görülürse en kısa sürede güncelleme göndereceklerini belirtti.

Yeni oyun modlarının prototip çalışmaları ele geçirildi!

Riot Games tarafından paylaşılan bilgilere göre, oyunlara yeni eklenecek olan modlar ve özellikler ile birlikte, deneysel amaçlarla yapılmış prototip çalışmaları sızdırılanlar arasında. Bunların oyuncular için yayınlanıp yayınlanmayacağı ise belirsiz.

Şirket, sızıntı için güvenlik biriminin ve dünya çapında tanınan siber güvenlik danışmalarının halen çalışmaları yürüttüğünü açıkladı. Öte yandan, saldırının arkasındaki hacker grubunu bulmak için de gerekli kurumlara başvurulduğu belirtildi.

Riot Games, yakın zamanda saldırıya ilişkin daha detaylı bir rapor sunacak. Bu raporda, oyunlarda oluşan açıkların çözülmesi için atılan adımlar da yer alacak. Bununla beraber şirket, bu hafta içinde çalışmaların sona ereceğini tahmin ediyor. Yakın zamanda sızıntının diğer oyunları da etkileyip etkilemediği açıklanacak.

League of Legends, Teamfight Tactics ve hatta VALORANT için gelmesi gereken güncellemeler bir süre gecikilebilir. Bazı oyuncular, sunuculara erişilemediğini, hatta Riot Games Launcher'ın açılmadığına dair şikayetlerde bulunuyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.