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Rekabet çirkinleşti! Elon Musk, Mark Zuckerberg'e küfür etti

Rekabet çirkinleşti! Elon Musk, Mark Zuckerberg'e küfür etti

Teknoloji Haberleri

Twitter'ın kurucusu Elon Musk, kurduğu sosyal medya platformu Threads'la rakip olan Mark Zuckerberg'e "g..at" dedi. Elon Musk'ın şoke eden çıkışı sosyal medyada gündem etkisi yarattı.

Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki rekabet gittikçe kızışıyor. Teknoloji milyarderi Musk, rakibi Zuckerberg'in kullandığı bir emojiye sinirlendi. Musk, Zuckerberg'e küfür etti.

Musk, Zuckerberg'e 'Threads' adı verilen 'Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı'na dair haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyadaki paylaşımında, 'kafes dövüşü' teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Dün ABD merkezli bir fast food zincirinin Threads hesabı üzerinden Zuckerberg etiketlenerek "Sadece onu kıskandırmak için uzaya gitmelisin" diye yazıldı. Zuckerberg de kahkaha emojisiyle yanıt verdi.

Bir kullanıcının söz konusu diyaloğu Twitter'dan paylaşması üzerine Elon Musk, "Zuck bir g..at" diye yazdı. Olayın sosyal medyada olay olmasının ardından Musk'ın paradi hesabı ise yapılan paylaşıma "Bu noktada, hangi hesaptan tweet attığımı takip edemiyorum" diyerek esprili yaklaşımda bulundu. Teknoloji milyarderinin küfür etmesi kullanıcıları çileden çıkardı.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Teknoloji

Mark Zuckerberg Elon Musk Teknoloji Haberler

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