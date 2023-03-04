ÖTV matrah düzenlemesi sonrası tüm elektrikli otomobiller ve fiyatları! [Mart 2023]

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli otomobil dönüşümü başladı. Üstelik yalnızca binek araç değil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve tır gibi hafif ve ağır ticari araçlar da bu sürece dahil oluyor. Üstelik bugün ÖTV matrah sınırı yukarı çekildiği için birçok modelin fiyatında devasa düşüşler yaşandı. İşte Türkiye'de satılan tamamen elektrikli otomobil fiyatları …

Tamamen elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları

Türkiye 2022 yılında tamamen elektrikli otomobil pazar payını yüzde 168 büyütmeyi başardı. Bu alanda talep büyük bir ivmeyle arttığı için ülkemize elektrikli araç modellerini getiren marka sayısı da her geçen gün artıyor.

Bu da elektrikli otomobil pazarının 2023'te en az 5 kat büyüyeceğine işaret ediyor. Peki şu anda tamamen elektrikli bir otomobil satın almak istediğimizde hangi markaları ve modelleri tercih edebiliriz? İşte Türkiye'de satılan tamamen elektrikli otomobil fiyatları…

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!

Not: Fiyatlar 3 Mart 2023 itibariyle kontrol edilmiştir. Üzeri çizili modeller an itibariyle satışa kapalı gözükmektedir. Birçok otomobilin fiyatı yeni ÖTV matrah düzenlemesi sonrası düştü. Fakat markaların bir kısmı henüz fiyat listesini güncellemedi.

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