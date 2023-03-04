ÖTV matrah düzenlemesi sonrası tüm elektrikli otomobiller ve fiyatları! [Mart 2023]
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Sizlerle Türkiye'de satılan tamamen elektrikli otomobil modelleri ve Mart 2023 fiyat listelerini paylaşıyoruz.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli otomobil dönüşümü başladı. Üstelik yalnızca binek araç değil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve tır gibi hafif ve ağır ticari araçlar da bu sürece dahil oluyor. Üstelik bugün ÖTV matrah sınırı yukarı çekildiği için birçok modelin fiyatında devasa düşüşler yaşandı. İşte Türkiye'de satılan tamamen elektrikli otomobil fiyatları …
Tamamen elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları
Türkiye 2022 yılında tamamen elektrikli otomobil pazar payını yüzde 168 büyütmeyi başardı. Bu alanda talep büyük bir ivmeyle arttığı için ülkemize elektrikli araç modellerini getiren marka sayısı da her geçen gün artıyor.
Bu da elektrikli otomobil pazarının 2023'te en az 5 kat büyüyeceğine işaret ediyor. Peki şu anda tamamen elektrikli bir otomobil satın almak istediğimizde hangi markaları ve modelleri tercih edebiliriz? İşte Türkiye'de satılan tamamen elektrikli otomobil fiyatları…
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller!
Not: Fiyatlar 3 Mart 2023 itibariyle kontrol edilmiştir. Üzeri çizili modeller an itibariyle satışa kapalı gözükmektedir. Birçok otomobilin fiyatı yeni ÖTV matrah düzenlemesi sonrası düştü. Fakat markaların bir kısmı henüz fiyat listesini güncellemedi.
Audi
Mercedes-Benz BMW Citroën Hyundai Jaguar Kia Mini Porsche Renault Seres Skywell Subaru Volvo Siz elektrikli otomobil fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
ModelFiyate-Tron Advanced 55 quattro3 milyon 167 bin 967 TLe-Tron S line 55 quattro3 milyon 217 bin 244 TLe-Tron Sportback Advanced 55 quattro3 milyon 246 bin 886 TLe-Tron Sportback S line 55 quattro3 milyon 296 bin 163 TLe-Tron RS GT quattro5 milyon 945 bin 631 TLe-Tron GT quattro4 milyon 186 bin 770 TL
ModelFiyatEQA 350 4MATIC AMG+1 milyon 970 bin 738 TLEQB 350 4MATIC AMG+2 milyon 127 bin 338 TLEQC 400 4MATIC3 milyon 233 bin 500 TLEQE 350 4MATIC3 milyon 504 bin 500 TLEQE 53 4MATIC+4 milyon 887 bin 500 TLEQS 580 4MATIC5 milyon 974 bin TLEQS 53 4MATIC+6 milyon 346 bin TL
ModelFiyati4 eDrive40 M Sport3 milyon 50 bin 400 TLi4 M503 milyon 951 bin 600 TLiX3 eDrive202 milyon 896 bin 600 TLiX3 eDrive303 milyon 454 bin 800 TLBMW iX xDrive40 First Edition Essence4 milyon 38 bin 500 TLBMW iX xDrive40 First Edition Sport4 milyon 66 bin 700 TL
ModelFiyatë-C4934 bin 600 TLë-C4 X958 bin 700 TLAmi245 bin 900 TL
ModelFiyatKona 100 kW Progressive937 bin 166 TLKona 150 kW Progressive1 milyon 79 bin 275 TLIONIQ 5 125 kW 4×2 Progressive1 milyon 437 bin 167 TLIONIQ 5 225 kW 4×4 Progressive2 milyon 242 bin TL
ModelFiyatI-Pace SE2 milyon 983 bin 257 TLI-Pace HSE3 milyon 243 bin 300 TL
ModelFiyatEV6 229 PS 4X2 Otomatik Prestige Long Range2 milyon 278 bin 420 TLEV6 325 PS Otomatik 4×4 Prestige Long Range2 milyon 300 bin TLEV6 325 PS Otomatik 4×4 GT-Line Long Range2 milyon 680 bin TLEV6 585 PS Otomatik 4×4 GT3 milyon 20 bin TLNiro EV 204 PS Prestige1 milyon 399 bin 385 TL
ModelFiyatCooper SE Inspired913 bin 240 TL
ModelFiyatTaycan3 milyon 100 bin TLTaycan 4S3 milyon 500 bin TLTaycan GTS4 milyon 300 bin TLTaycan Turbo5 milyon TLTaycan Turbo S6 milyon 100 bin TL
ModelFiyatZoe Zen 80 kW Z.E. 50899 bin 900 TLZoe Intense R135876 bin TLZoe Intense 80 kW Z.E. 50876 bin TL
ModelFiyatSeres 3–2022 1 milyon 121 bin 250 TL
ModelFiyatET5 Premium Line1 milyon 299 bin TLET5 Premium Plus1 milyon 559 bin TL
ModelFiyatSolterra e-Xtreme 20221 milyon 362 bin 609 TLSolterra e-Xtreme 20231 milyon 409 bin 402 TLSolterra e-Xclusive 20231 milyon 516 bin 358 TLSolterra e-Xcellent 20221 milyon 516 bin 358 TLSolterra e-Xcellent 20231 milyon 596 bin 574 TL
ModelFiyatXC40 Recharge P6 Single motor, Ultimate1 milyon 876 bin 581 TLC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate1 milyon 914 bin 341 TLC40 Recharge, P8 Twin motor, Ultimate2 milyon 112 bin 47 TL
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Siz elektrikli otomobil fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!