Orman yangınlarıyla mücadelede yapay zeka çağı: İnsansız araçlar itfaiyecilerin yerini alabilecek mi?

Yangınların Fransa, İspanya ve Portekiz'deki ormanları ve kırsal alanları kasıp kavurması sonucu yüz binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Fransa'da dört kişi hayatını kaybetti, 150 kişi de yaralandı.Peki bu mücadelede neden halen insanlar ve 30 yaşındaki uçaklar kullanılıyor? Ukrayna'da insansız hava araçları askerlerin yerini doldururken, itfaiyeciler için neden aynı durum geçerli değil.Guillaume Millet, Fransa'da bu yaz orman yangınlarından en çok etkilenen bölge olan Gironde'deki İtfaiye ve Kurtarma Servisi şubesinin başında bulunuyor.Yirmi dört yıllık itfaiyeci, yangınla mücadele tekniklerinde bu sürede fazla bir değişiklik olmamasına rağmen, orman yangını tespit teknolojisinin geliştiğini söylüyor.Millet, "Yaşanan en büyük değişiklik, artık ormanı izlemek ve yangınların nerede başladığını görmek için yapay zeka destekli kameralarımız olması" diyor.Gironde'de yaz ayları insanların yaptığı gözetleme işini kameralar aldı.Ona göre bu değişiklik yanlış alarmları azalttı. Millet, "Örneğin, yapay zeka destekli bir kamera, tarlada traktörün çıkardığı duman ile tozu neredeyse kesin olarak ayırt edebiliyor" diyor.Bu kameralar etkileyici bir menzile de sahip.Yirmi km uzaklıktaki yangınları tespit edebiliyorlar.

Gironde bölgesinde sistem Midgard adlı bir şirket tarafından kuruldu. Fransa'nın diğer bölgelerinde ise FireTracking adlı başka bir Fransız teknoloji şirketi bu yapıyı kuruyor.FireTracking CEO'su Jean-Simon Chaudier, "Sistem bir yangını tespit eder etmez, itfaiyecilerin telefonlarına bir uyarı geliyor. Uygulamayı açıp kamera kaydını 40 kat yakınlaştırabilir şekilde görebiliyorlar" diye açıklıyor."Gerçek zamanlı videonun yanında, yangının tam konumunu, yakındaki evlerin pozisyonunu ile hava koşulları, nem seviyesi vb. faktörler göz önüne alındığında yangının dakika dakika nasıl yayılabileceğinin simülasyonunu gösteren bir harita da var" diye ekliyor.Her dakika hayati önem taşıyor. Chaudier, son yangınlarda yapay zeka sürümlü kameralarının 15 dakikalık bir fark yarattığını söylüyor ve devam ediyor: "Bir itfaiyecinin 15 dakika kazanmasına yardımcı olursanız, bu bir felaket ile iki veya üç hektarla sınırlı kalabilecek bir yangın arasındaki fark demektir" diyor.Chaudier orman yangınlarında dakikaların önemi için de, "Bir dakika sonra bir bardak suyla yangını söndürebilirsiniz, iki dakika sonra bir tanker suya ihtiyacınız olur, üç dakika sonra ise bir Canadair göndermeniz gerekir" diyor.

FireTracking'in kameraları şu anda Fransa ağırlıklı olmak üzere bir milyon hektarlık bir alanı gözetliyor.Maliyet mi? Şirket, Fransa'nın Indre-et-Loire bölgesinde 11 adet tespit noktası kurdu.Chaudier, "Toplamda 6.000 kilometrekarelik alanın tamamını gözetlemek için 1,2 milyon euro harcandı" diyor.Burası ağırlıklı olarak tarım arazisiydi. Chaudier'in belirttiğine göre, ekin yangınları büyük ve maliyetli bir sorun; sadece bu bölgede yılda yaklaşık 300 yangın çıkıyor.Yapay zeka destekli yangın tespiti önümüzdeki yıllarda daha da gelişecek. Örneğin, Fransız sivil savunma servisi, Condor programıyla, güneş enerjisiyle çalışan ve elektro-optik kameralar ve yapay zeka ile sürekli devriye gezen droneları test ediyor. Ağaçların arasına yerleştirilen sensörlerle yapılan projeler de var. Örneğin, İspanya'nın SenForFire projesi, alevler görünür hale gelmeden önce salınan gazları ölçüyor.Ancak Fransız itfaiyeci Guillaume Millet, henüz yangın söndürme için bu aşamaya ulaşmış bir insansız hava aracı teknolojisi olmadığını söylüyor.Millet, "Aslında teknolojinin bu alandaki faydası çok sınırlı" diyerek söndürme kısmında halen insanların ön planda olduğuna işaret ediyor: "Teknoloji yangını tespit konusunda bize yardımcı olabilir ama yangınlara müdahale etmek için ormanda hortumları çekecek insanlara ihtiyacınız var."Millet söndürme uçaklarının bile yerdeki insanların yerini tutamadığını kaydetti: "Canadair uçağı bir orman yangınına 6.000 litre su bıraktığında yangının şiddeti azalır, ancak daha sonra yerdeki itfaiyeciler Canadair'in başlattığı işi bitirmek zorunda kalırlar."Fransa'da orman yangınlarında bitki örtüsünün çok hızlı tutuşmasını önlemek için turuncu toz halinde amonyum fosfat da atılıyor.Ancak tüm bunlar yine de sahadaki birliklerin getirdiği gücün ve attıkları suyun yerini tutamaz.En azından şimdilik.

Daidelos adlı Fransız şirket, ağır yük taşıyabilen, benzinle çalışan bir insansız hava aracı için yatırım almaya çalışıyor.Bu şirketin planı insansız benzinlik hava aracıyla yangına 1,2 ton su püskürtebilmek.Şirketler ayrıca, kimyasal içerikli söndürme bombaları bırakabilecek insansız hava araçları üzerinde de çalışıyor.Burada umut edilen şey ilk müdahaleyi otonom bir hale getirerek, yangınları başlar başlamaz söndürülmek.Fransız araştırmacılar ayrıca alevlere yakın uçabilecek insansız hava araçları üzerinde de çalışıyorlar. Bu araçlar yangına doğrudan müdahale için değil, gözlem ve risk analizi yapmak amaçlı olarak geliştiriliyor.Teknoloji, itfaiyecilerin yangınları daha hızlı tespit etmelerine ve bunlara daha etkili bir şekilde müdahale etmelerine halihazırda yardımcı oluyor. ve yakın zamanda söndürme işi daha az tehlikeli hale gelebilir.Ancak Gironde itfaiyesinden Guillame Millet'e göre, itfaiyecilerin yerini teknolojinin alması pek olası değil."Yangınları söndürenler her zaman yerdeki itfaiyeciler, hortumu alevlere doğru çekenlerdir" diyor.Hollanda'da 1670'lerde ilk modern itfaiye teşkilatının kurulmasından beri böyle olmuştu. ve yakın zamanda da değişmeyecek gibi görünüyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .