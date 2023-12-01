NVIDIA, Türkiye'nin önde gelen tasarım markalarından KAFT ile iş birliğine gitti. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

NVIDIA ve KAFT'tan yaratıcılığı ve teknolojiyi buluşturan koleksiyon!

NVIDIA, Türkiye'nin önde gelen tasarım markalarından KAFT ile iş birliğine gitti. Yaratıcılığı, estetiği ve özgünlüğü ön planda tutan KAFT, NVIDIA ürünlerinden ilham alarak oyunculuk, yapay zeka teknolojileri ve bireysel üretim odaklı bir kapsül koleksiyon ortaya çıkardı.

NVIDIA ve KAFT'tan işbirliği!

Bu özel koleksiyon sadece teknoloji meraklılarına değil aynı zamanda estetik ve özgünlüğe önem veren herkese hitap ediyor. Yeni koleksiyon, estetikle teknolojiyi buluşturarak, kullanıcılara ilham verici bir dünyanın kapılarını aralıyor.

KAFT'ın tasarımlarının hikayeleştirilmesinde ana rol sahibi olan Grafik Stüdyo bölümü için NVIDIA Studio platformu hayati bir değer taşıyor. GeForce RTX serisi ekran kartlarının gücünden yararlanan Grafik Stüdyo ekibi sıklıkla kullandıkları Photoshop, Blender gibi programlarda önizlemeler ve render sonuçları alırken hiç vakit kaybetmiyor.

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İş akışına göre CUDA çekirdekleri, 3B hızlandırma veya NVIDIA Studio platformunun gelişmiş yapay zeka desteği sayesinden elde edilen hız ve verimlilik ile ekip hayallerindeki tasarımı birebir ortaya çıkarmak için büyük bir avantaj elde ederek sınırları ortadan kaldırıyor.

InTheNVIDIAStudio'ya konuk olan KAFT'ın Kreatif Direktörü Enes Kurtuluş, NVIDIA STUDIO x KAFT kapsül koleksiyonu, KAFT ekibinin ilham ve tasarım süreçleri ve yaşamlarının bir parçası olan NVIDIA GeForce RTX ekran kartlarının üretim akışında sağladığı faydalar üzerine konuştu.

Bireysel üretim, yapay zeka ve oyun kavramlarının NVIDIA iş birliğiyle heyecan verici bir konseptte gerçeğe dönüşmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtuluş, şunları söyledi:

"NVIDIA ekran kartları, ekibimizin tasarım süreçlerini hızlandırarak detaylara daha fazla odaklanmasına olanak sağlıyor. NVIDIA teknolojilerinin yapay zekayla harmanlanması çeşitli disiplinlerden gelen yetenekli bireylerden oluşan KAFT ekibinin tasarımlarını tam olarak hayallerindeki gibi oluşturmalarında önemli bir rol oynuyor"

İllüstrasyonlarımızın 3B filmlerini yapmak çok hoşumuza gidiyor. Bu sayede illüstrasyonun hikayesini daha iyi kavrayabiliyoruz. İllüstrasyonlarımızı oluştururken çeşitli programlar kullanıyoruz. İlham bazen bir skeçten, bazen bir fotoğraftan gelebiliyor.

Eğer ortada bir skeç varsa, bu skeci daha olgun hale getirmek için Photoshop programını kullanıyoruz. Bu adım, Blender kullanarak skecin 3B modellemesini yapmak, ışığını çözmek, perspektifini ayarlamak ve dokuları üzerinde çalışmak konusunda bize oldukça yarar sağlıyor

Tişört tasarımı ve 3B filmi oluşturma aşamasında Photoshop ve Blender programlarını fazlaca kullanıyoruz. Tişört üzerinde yer alan 2B görsel ve görselin temelinde yer alan 3B tasarım arasındaki geçişi bu iki program ile yapıyoruz. NVIDIA Studio platformu ve özellikle RTX 40 serisi ekran kartları ile Blender, Photoshop ve C4D gibi programlarda çok hızlı preview ve render sonuçları görmeye başladık.

Bunun neticesinde doğru sonuca daha hızlı ulaştığımızı düşünüyoruz ve daha derinlikli bir iş yaptığımızı hissediyoruz, çünkü illüstrasyonların 3B hikayelerini anlatırken kısa render süreleri sayesinde çok fazla alternatif deneyebiliyor olmamız o dünyayı daha iyi anlatmamıza sebep oluyor. Haliyle de NVIDIA ekran kartları ve NVIDIA Studio platformu hayatımızın bir parçası haline geliyor."

CHECKPOINT: Bilgisayar oyunlarına adanmışlık

NVIDIA'nın bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan bilgisayar oyunları ve gerçek zamanlı grafik teknolojileri, ekibinde oyun tutkunları da bulunan KAFT'ın ilk tasarımında karşımıza çıkıyor.

CHECKPOINT tasarımı, 8. sanat dalı olarak kabul edilen bilgisayar oyunlarına odaklanıyor.

Oyunlarda hikaye anlatımı ve sanal dünyalara gönderme yapan tasarımıyla, oyun severlerin ilgisini çekiyor. CHECKPOINT'in kalbinde NVIDIA GeForce RTX ekran kartlarının Founders Edition tasarımını andıran bir sörf tahtası, uzaydaki yolculuğunda KAFT karakterinin yükünü çekiyor.

EDITMODE: Dijital alanlardaki üretkenlik

Kaft'ın günlük iş akışlarında çok büyük bir yer kaplayan NVIDIA Studio platformunun dijital üretim süreçlerinde ve özellikle 3B tasarım işlerinde sağladığı kolaylık, kapsül koleksiyonun ikinci tasarımının merkezinde yer alıyor.

EDITMODE, dijital alanlarda NVIDIA'nın başını çektiği teknolojik geliştirmelerle birlikte demokratikleşen üretim sürecini ve artan üretkenliği temsil ediyor. Yaratıcı süreçlerin ve teknolojinin kesişim noktasında, estetik ve fonksiyonelliği yaratıcının üretim aracı olan bilgisayarı temel alarak bir araya getiriyor.

IMAGINE: Yapay zeka teknolojilerine selam

Yapay zeka ile içerik üretmek, birkaç cümlelik bir tasviri gerçekten ayırt edilemeyecek görseller haline getirmek artık mümkün. NVIDIA'nın, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesinde ve yapay zeka ile üretim sürecinin hızlandırılmasında sağladığı katkılar, bu kapsül koleksiyonun üçüncü tasarımının çıkış noktası.

IMAGINE, günümüzün getirmiş olduğu ve geleceğin getireceği yapay zeka teknolojisindeki yeniliklere bir gönderme yapıyor.

NVIDIA Studio platformu, tasarım dünyasında gelecek vadeden sanatçılara ve sektör profesyonellerine destek sunan ve ekosisteme büyük bir destek veren bir güç olarak öne çıkıyor. Bu platform, özel sürücü teknolojisi ile entegre edilmiş sektör lideri GPU'lar ve bu GPU'lara sahip NVIDIA Studio dizüstü bilgisayarlar aracılığıyla yaratıcı uygulamalarda rakipsiz performans ve verimlilik sağlıyor.

İçerik üreticilerin, 3B tasarımla uğraşanların ve yapay zeka desteğiyle görsel üreten kullanıcıların çalışmalarını hızlandıran NVIDIA Studio, tasarımcılara en iddialı projelerini hayata geçirme olanağı sunuyor. Popüler yaratıcı uygulamalarda çarpıcı hızda performansla sanal dünyalar modelleme yeteneği, tasarımcılara hızlı ve etkili sonuçlar elde etme avantajı sağlıyor.

Işın izleme, yapay zeka ve video enkodlama donanımı, NVIDIA Studio sistemlerini en üst düzey performansa taşıyor. Yapay zeka ile uygulama hızlandırma ve NVIDIA DLSS ile gelişmiş görüntü oluşturma özellikleri, tasarımcılara daha verimli ve etkileyici tasarımlar oluşturma imkanı tanıyor. Studio Sürücüleri, NVIDIA Omniverse ve NVIDIA Broadcast gibi özel yazılımlar, tasarımcılara şık ve zarif tasarımlarda benzersiz güç ve verimlilik sağlıyor.