Nvidia CEO'su Jensen Huang'a casusluk soruşturması! Eşine ihanet ettiğini itiraf edip özür diledi

ABD'li teknoloji devi Nvidia, CEO'su Jensen Huang hakkında bağımsız bir soruşturma başlattı. Huang'la ilgili geçtiğimiz günlerde, casus olduğundan şüphelenilen Çinli biriyle ilişkisi olduğuna dair haberler çıkmıştı.

Çip üretimi devinin yönetim kurulu, şirketin sırlarının veya ulusal güvenliğin tehlikeye atıldığına dair hiçbir nedeninin olmadığını belirtti. Kurul, CEO'nun şirketi yönetmeye devam etme konusunda kararlı olduğunu ekledi.

HUANG'DAN İHANET İTİRAFI

Öte yandan Jensen Huang, karısına karşı "sadakatsiz" olduğunu itiraf etti ve onu ve çocuklarını incittiği için özür diledi. Huang, "Eşime ihanet ettim. Yaptıklarım onu ve çocuklarımızı üzdü. Yaptığım şeyin hiçbir bahanesi yok. Çok üzgünüm" dedi.

Jensen Huang, yaptıklarının sorumluluğunu tamamen üstlendiğini ve Nvidia çalışanlarına, yönetim kuruluna ve hissedarlarına karşı sorumluluklarını yerine getiremediğini söyledi. Huang, "Haberlerde dile getirilen ulusal güvenlik endişelerine ilişkin olarak, NVIDIA Yönetim Kurulu bağımsız bir soruşturma başlattı. Soruşturmayı destekliyorum ve tam işbirliği yapacağım. Ülkemizi ve şirketimizi seviyorum. NVIDIA'yı korumaya ve Amerika'nın ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım. Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum ve minnettarım" ifadelerini kullandı.

Nvidia yönetim kurulu tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise şirketin kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna dair son haberler ışığında bir soruşturma başlatılacağı belirtildi. Açıklamada, "Yönetim Kurulu, NVIDIA ve hissedarlarının çıkarları için son derece önemli olan ABD ulusal ve ekonomik güvenliğine öncelik vermektedir" denildi. "Kurulun ulusal güvenlik veya NVIDIA sırlarının tehlikeye atıldığına dair herhangi bir gerekçesi olmamasına rağmen, kurulun soruşturması mevcut tüm bilgileri inceleyecektir" ifadeleri de yer aldı.

ABD İSTİHBARATI ALICE HUANG'I İZLİYORDU

New York Times'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD istihbarat yetkilileri, Huang ile yakın ilişkisi olan Çinli iş insanı Alice Huang'ın Çin Güvenlik Bakanlığı için casusluk yaptığına inanıyordu. ABD istihbarat teşkilatları Alice Huang'ı izliyordu ve Çin hükümeti adına hareket ettiği sonucuna vardı.

Yapılan gözetim çalışmaları sonucunda Alice Huang ile daha sonra "kimliğin ifşa edilmesi" olarak bilinen bir süreçle Jensen Huang olarak kimliği tespit edilen bir Amerikan vatandaşı arasında iletişim kurulduğu ortaya çıktı.

Alice Huang'ın (Huang Le olarak da biliniyor) Pekin'e hangi bilgileri aktardığı, bu bilgilerin ne kadar değerli olduğu veya istihbarat toplamaya ne zaman başladığı hâlâ belirsizliğini koruyor. Alice Huang, gazetenin yorum talebine yanıt vermedi.

Alice Huang'ın Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed ile bağlantısı bulunuyor. Şirket geçen ay New York Times'a yaptığı açıklamada, mevcut yönetiminin iddiaları ciddiye aldığını ve iç soruşturma yürütmek üzere dışarıdan hukuk danışmanları görevlendirdiğini belirtmişti. Çin ise daha önce Nvidia'nın CEO'sunu hedef alan bir casusluk operasyonu iddialarını "asılsız spekülasyon" olarak nitelendirerek reddetmişti.

KONGRE'DEN HUANG'A ÇAĞRI

Geçtiğimiz hafta Kongre üyeleri, Jensen Huang'a mektup yazarak ortaya atılan ilişki iddiaları ışığında kendilerinin huzuruna çıkmasını istedi. Temsilciler Meclisi'ndeki üç Cumhuriyetçi komite lideri, CEO'dan ayın ilerleyen günlerinde, Alice Huang ile olan ilişkisi göz önüne alındığında, Nvidia'nın "yabancı düşman casusluğuna karşı güvenlik protokolleri" hakkında konuşmak üzere bir toplantıya katılmasını talep etti.

Mektupta, "Son raporlar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin hassas ABD teknolojisine ve bilgilerine erişimi konusunda önemli ulusal güvenlik endişelerini gündeme getiriyor" denildi. "Çin Halk Cumhuriyeti'nin sızması ve ABD'nin en son teknolojisine erişimi konusu, bu Kongre dönemindeki üç komitemizin soruşturma çalışmalarının temelini oluşturmaktadır" ifadeleri de yer aldı.

Nvidia, dünyanın en büyük şirketlerinden biri ve gelişmekte olan yapay zeka teknolojileri için donanım üretiminde merkezi bir rol oynuyor. Şirket, OpenAI ve Meta dahil olmak üzere önde gelen yapay zeka model geliştiricilerine çip sağlıyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.