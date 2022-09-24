Netflix'ten Squid Game hayranlarına sürpriz: İlk sezonunda yayınlanmayan sahneyi paylaştı!

Yayınlandığı günden beri büyük izleyici kitlesine ulaşan Squid Game'in 2. sezonu yaklaşırken, ilk sezonundan silinen bir sahne yayınlandı. Kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından paylaşılan sahnenin ardından, izleyiciler yeni sezon için gün sayıyor.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayın yayınlanan Squid Game, dünya çapında çok izlenerek büyük bir başarı sergiledi. Büyük ödül için yarışan yarışmacıların olduğu dizi, 2. sezonuyla hayran kitlesini heyecanlandırmaya devam ediyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip diziden bugün büyük bir sürpriz geldi. Dizinin daha önce yayınlanmayan bir sahnesinin Netflix'te yayınlanmasının ardından, milyonlarca kişi tarafından paylaşılarak yeni bir heyecan yarattı.

''HEYECANLA BEKLEYİN''

Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, 2. sezonun yepyeni hikayelerle dolu olduğunu belirten sevilen dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk, izleyicilerin heyecanla beklemesini söyledi.

İŞTE YAYINLANMAYAN O SAHNE!

Hwang Dong-hyuk yaptığı bir röportaj esnasında dizinin silinen bir bölümünün olduğundan bahsetmişti. Bunun ardından da Netflix tarafından bugün " İlk sezonda elenip, yayınlanmayan bir sahne varmış" şeklinde bir paylaşım yaparak o sahneyi yayınladı.

SQUİD GAME'İN KONUSU NEDİR?

Squid Game dizisi gerilim- drama türünde bir dizidir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır. Maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce kişi bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, katılımcılar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan katılımcılar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

EMMY ÖDÜLLERİNİ KAZANAN İLK ASYALI SQUID GAME'DEN

Netflix'in geçtiğimiz bir yıl içerisindeki en başarılı yapımı olan Squid Game, Emmy Ödülleri'nde kendine yer buluyor. En İyi Drama Dizisi dalında aday gösterilen dizinin başrol oyuncusu Lee Jung-Jae, Drama Dizisinde En İyi Başrol ödülünü kazandı. Bu başarılar yapım için olağan görülse de Emmy Ödülleri'nde ana dili İngilizce olmayan bir dizi için büyük bir başarı oldu. Öyle ki Lee Jung-Jae, bu ödülü kazanan ilk Asyalı oyuncu olarak tarihe geçti.

DİZİ GERÇEK OLUYOR

Dünyanın dört bir yanından 456 adayın katılacağı yarışmanın ödülü 4.56 milyon dolar olarak açıklandı. Kaybedenler ise dizideki gibi ölmek yerine evlerine eli boş bir şekilde dönecekler. Netflix, 2023 yılında çekimlerine başlayacağı program için başvuruları kabul etmeye başladı. Katılımcıların en az 21 yaşında olması gerektiği belirtilirken İngilizce bilmeleri de şart koşuluyor.