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Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Shiftdelete - Teknoloji
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Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı!

Netflix geçtiğimiz günlerde 27 Haziran - 3 Temmuz arası en çok izlenen yapımlarını paylaşmıştı. Şimdi de bu haftanın Top10'ini açıkladı.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, 2 yıldır en çok izlenen dizi ve filmleri kamuoyuyla paylaşıyor. Tabii bu yapımların yerli ve yabancı olmasının yanı sıra içeriğin diline göre de sıralandığı bazı listeler mevcut. Bu hafta ise toplam izlenme saatine göre düzenlediği Top10 listesini paylaştı.

Netflix, haftanın en çok izlenen dizilerini paylaştı!

Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen ve uzun süredir popüler olan yapımları düzenli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayınlıyor. Şimdi de 4 – 10 Temmuz arası en çok izlenenleri paylaştı.

#TV (İngilizce)Kaç haftadır Top10 listesindeToplam izlenme (saat)
1Stranger Things 47188 milyon 190 bin2Stranger Things845 milyon 220 bin3The Umbrella Academy: 3. sezon343 milyon 840 bin4Stranger Things 2741 milyon 110 bin5Stranger Things 3736 milyon 590 bin6Manifest: 1. sezon1028 milyon 360 bin7The Umbrella Academy: 1. sezon318 milyon 180 bin8The Umbrella Academy: 2. sezon214 milyon 230 bin9Peaky Blinders: 6. sezon513 milyon 60 bin10Alone: 8. sezon111 milyon 440 bin

Son zamanların en kötü Netflix dizisi belli oldu!

Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 188 milyon 190 bin izlenme saatiyle Stranger Things'in 4. sezonu yer alıyor. Bu yapım, geçtiğimiz haftalarda da sahip olduğu yüksek izlenme saatleri sayesinde Squid Game'in günlük, haftalık ve aylık dahil tüm rekorlarını kırmayı başardı.

Dizinin son sezonu ilk sırada yer alırken 1. sezonu 45 milyon 220 bin izlenme saatiyle 2. sıraya yerleşti. 3. sırada 43 milyon 840 bin izlenme saatiyle The Umbrella Academy'nin 3. sezonu yer alsa da Stranger Things'in 2. ve 3. sezonları 41 milyon 110 bin ve 36 milyon 590 bin izlenme saatleriyle listenin 4. ve 5. sırasına yerleşti.

Listenin geri kalanı ve izlenme saatleri ise sırasıyla şu şekilde:

Manifest: 1. sezon – 28 milyon 360 bin

The Umbrella Academy: 1. sezon – 18 milyon 180 bin

The Umbrella Academy: 2. sezon – 14 milyon 230 bin

Peaky Blinders : 6. sezon – 13 milyon 60 bin

Alone: 8. sezon – 11 milyon 440 bin

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Shiftdelete / Teknoloji

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