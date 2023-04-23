Instagram da günde yüzlerce hikaye paylaşıyoruz. Peki bu müzikli Instagram hikayesi nasıl telefonumuza kaydedebiliriz? İşte detaylar...

Instagram aylık 1.28 milyar aktif kullanıcıya sahip olan dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi. Uygulama sunmuş olduğu fotoğraf ve video özelleştirmeleri sayesinde bizlere bize özgü içerikler hazırlamamıza izin veriyor. Fakat bazı telif sorunları sebebiyle Instagram hazırladığımız video ve fotoğrafları kaydederken sonradan eklediğimiz müziğin sesini kısıyor. Peki "müzikli Instagram hikayesi nasıl kaydedilir?". İşte detaylar…

2023 Müzikli Instagram Hikayesi Nasıl Kaydedilir?

Bu sorunu aşmak için kullanabileceğimiz bir kaç farklı yöntem var. Bunlar kısa vadede işinizi görecek çözümler fakat birçok manuel hamleye ve bazı adımlarda 3. parti uygulamaların kullanılmasını gerektirmektedir.

1-DM sayesinde kaydetmek

1. Instagram uygulamasını açın ve bir hikaye oluşturun veya telefonunuzun galerisinden mevcut bir hikayeyi yükleyin.

2. Hikaye paylaşım ekranında sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun.

3. Çıkan seçenekler listesinden "Kaydet" seçin.

4. Şimdi Instagram uygulamasını açın ve Mesajlar bölümüne geçin. Yakın arkadaşınızla bir sohbet açın ve ekranın sol alt köşesindeki "Kamera" simgesine dokunun.

5. "Galeri"yi seçin ve az önce kaydettiğiniz hikayeyi seçin. Hikayeyi seçtikten sonra yukarı kaydırın ve müzik çıkartmasını ekleyin. Müzik çıkartmasını ekledikten sonra hikayenize eklemek istediğiniz müziği seçin.

6. Müziği ekledikten sonra "Sohbette Tut" seçeneğini işaretleyin ve ardından Gönder'e dokunun .

7. Müzikli Instagram Hikayesi sohbete gönderilecek. Öncelikle, seçenekleri görmek için videoya dokunup basılı tutun. Ardından, Kaydet seçeneğine dokunun .

2- Instagram hikayesini yayınladıktan sonra müzikle kaydetmek

Aslında bir önceki yöntemle neredeyse hiçbir farkı bulunmamakta. Sadece bu kez hikayeyi yayınlandıktan sonra kaydediyoruz. Hikayenizi yayınladıktan sonra kaydedin ve 1. yöntemin 4. adımından itibaren adımları takip edin. Hikayenizi müzikli bir şekilde kaydedebileceksiniz.

3- SnapInsta yardımıyla hikayenizi kaydedin

1. Öncelikle cihazınızda Instagram uygulamasını açın ve kaydetmek istediğiniz hikayeyi bulun. Ardından hikayeyi açın, üç noktaya dokunun ve "Bağlantıyı Kopyala"yı seçin.

2. Favori web tarayıcınızı açın ve Snapinsta.app web sitesini ziyaret edin. Ana ekranda hikaye düğmesine dokunun.

3. Ardından, kopyaladığınız bağlantıyı "Paste URL Instagram" alanına yapıştırın.

4. Web sitesi indirmeyi getirecek ve size indirme seçeneği sunacaktır. "Videoyu İndir" düğmesine dokunun .

5. Hikaye telefonunuza müzikli bir şekilde kaydedilecektir.

Instagram'dan fenomenleri sevindiren yenilik!

Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!