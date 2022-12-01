MSI'ın yeni monitörü MSI Modern MD272QP Ultramarine inceleme videosu ile sizlerleyiz. KVM Switch ve Type-C bağlantı noktasına sahip monitör!

Msı'ın yeni monitör modeli MSI Modern MD272QP Ultramarine inceleme videosu ile sizlerleyiz. KVM Switch ve Type-C bağlantı noktasına sahip monitör, PS5, telefon ve bilgisayarı aynı anda görüntülemenizi nasıl sağlıyor? İşte cevabı.

MSI Modern MD272QP Ultramarine inceleme!

MSI Modern MD272QP Ultramarine satın almak için buraya tıklayın

MSI Productivity Intelligence programını indirmek için buraya tıklayın

2560 x 1440 (WQHD) çözünürlük sunan monitör, görüntüleme ve çalışma alanını genişletmekle kalmaz, aynı zamanda daha okunaklı yazılar, daha canlı renkler, daha gerçekçi 3D efektleri sunarak yaşamınızda estetiğe daha çok yer açıyor.

Günlük kullanımda size en akıllı araçları ve işlevleri sunan özel MSI Productivity Intelligence (P.I.) uygulaması ile verimliliğinizi arttırabilirsiniz. MSI Productivity Intelligence APP (P.I.) yazılımının son sürümünü indirme sayfasından indirebilirsiniz.

Productivity Intelligence APP özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için birinci bilgisayarınızı USB Type B – A portu ile Modern MD272 monitörünüze bağlayın, ardından görüntüyü HDMI veya DP portu üzerinden aktarabilirsiniz.

KVM Switch sayesinde birden fazla cihazı tek mouse ve klavye seti ile zahmetsizce geçiş yaparak kullanabilirsiniz. HDMI ile birlikte Type-C'den görüntü aktarımı sağlayabiliyor, üstelik bağladığınız cihazı şarj etme özelliğine de sahip. MSI Productivity Intelligence yazılımı ile birden fazla pencereyi sabitlemek, farklı cihazlardan aynı anda görüntü almak (P.I.P.) ve renk profilleri arasında gezmek oldukça kolay.

KVM Switch özelliğini kullanmak için PC, laptop ya da konsol cihazlarınızı hazırlayın. Her iki bilgisayarın da Windows 10 veya Windows 11 sürümlerine sahip olduğundan emin olun. Bu bilgisayarlardan birinde görüntü ve veri iletimini aynı anda gerçekleştiren bir USB Type-C portu bulunması gerekli.

Productivity Intelligence aracını her iki bilgisayara da indirin ve kurun. MSI monitörünüz ve bilgisayarlarınız arasındaki bağlantılar için gerekli kabloları hazırlayın. Görüntü ve USB sinyalini aynı anda iletebilen bir Type C kablosuna ve bir USB Type-B'den Type-A'ya çeviren bir kabloya ihtiyacınız olacak. Diğer KVM Switch ayarlarını buradan yapabilirsiniz.

MSI Modern MD272QP Ultramarine teknik özellikleri

Panel Boyutu: 27¨ (69 cm)

Panel Çözünürlüğü: 2560×1440 (WQHD)

Yenileme Hızı: 75 Hz

Panel Tipi: IPS

Parlaklık (NIT): 300

Görüş Açışı: 178°(H)/178°(V)

Görüntü Oranı: 16: 09

Kontrast Oranı: 1000: 1

Dinamik Kontrast: 100.000.000: 1

Aktif Görüntü Alanı (MM): 596.736(H)x335.664(V)

Pixel Arası Uzaklık: 0.2331(H)x0.2331(V)

Renk Sayısı: 16.7 M

Vesa: 75x75mm

Hoparlör: 2x 2W

Görüntü bağlantıları: 1x HDMI (1.4b), 1x DisplayPort (1.2), 1x Type-C (DP) 65W PD

USB: 1x USB 2.0 Type-B, 2x USB 2.0 Type-A, 1 x 3.5 mm ses girişi