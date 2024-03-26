Üye Girişi
Haberler

Motorola Edge 50 Fusion'un Özellikleri ve Görüntüleri Sızdırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motorola Edge 50 Fusion'un daha önce bu ayın başlarında temel özellikleri sızdırılmış ve Geekbench veritabanında değerlendirmesi ortaya çıkmıştı. Bugün ise, Edge 50 Fusion'a dair yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı ve bu sızıntı, özelliklerini tekrar gözden geçirirken aynı zamanda bize cihazın nasıl göründüğünü gösteriyor.

Motorola Edge 50 Fusion render görüntüleri:

Haberlere göre Edge 50 Fusion modeli, kavisli bir 6,7 inç pOLED ekranla gelecek. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden alacak olan bu telefon, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla birlikte gelecek.

Arka panelde optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 MP bir ana kamera bulunacak ve bunu 13 MP ultra geniş açılı kamera ile destekleyecek. Selfie için ise 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alacak. Ayrıca telefonun 5.000 mAh kapasiteli bir bataryası olacak ve 68W hızlı kablolu şarjı destekleyecek. Ancak kutuda 68W şarj cihazının bulunmayacağı belirtiliyor.

Edge 50 Fusion, toz ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine sahip olacak ve ekranı Gorilla Glass 5 ile korunacak. Ayrıca, kullanıcılar üç farklı renk seçeneği arasından tercih yapabilecekler: Ballad Blue, Peacock Pink ve Tidal Teal olarak sıralanıyor. Ballad Blue renginin suni deri kaplamaya sahip olacağı belirtiliyor.

Apple, iPhone'ları kutuda güncellemenin yolunu buldu

Fiyat konusunda doğrudan bir sızıntı olmamakla birlikte, Edge 50 Fusion'ın tahmini fiyatının 300 dolar (kur karşılığı = 9.651,88 Türk Lirası) civarında olması bekleniyor. Bu fiyat segmentinde sunduğu özellikler göz önüne alındığında, telefonun elle tutulur bir seçenek olması bekleniyor.

Motorola'nın yeni modelinin resmi duyurusu ve fiyatlandırmasıyla ilgili kesin bilgileri öğrenmek için 3 Nisan'daki etkinliği bekliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Motorola Fusion Teknoloji Haberler

Bakmadan Geçme

27 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! LGS son başvuru ne zaman? LGS başvuru nasıl yapılır? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman? Buse Terim boşandı mı? Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı neden boşandı? Buse Terim ne dedi? 2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ! Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Sağlık durumu nasıl? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İtalya maçı şifresiz mi? Yargıtay başkanlık seçiminde 5. turu kim kazandı? Yargıtay başkanı seçildi mi? Seçimlerde İstanbul'u kim kazanacak? 31 Mart'ta İmamoğlu mu Kurum mu galip gelecek? 9 anket şirketinin sonuçları açıklandı... Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title