Motorlu Taşıtlar Vergisi için son 1 hafta: MTV nasıl ödenir? (Adım adım-Rehber)

Otomobil, motosiklet, kamyon ve tır gibi tüm motorlu araçların sahipleri her yıl düzenli olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödüyor. Bu yıl da enflasyon nedeniyle fiyatlara yüzde 61.5 oranında zam yapıldı. Biz de son ödeme tarihi 31 Ocak olduğu için 2023 MTV meblağlarını ve "MTV nasıl ödenir?" rehberimizi paylaşıyoruz.

MTV nasıl ödenir? MTV ödeme rehberi: Adım adım!

Motorlu Taşıtlar Vergisi – MTV Nasıl ödenir? Haberimizin son bölümünde sizlerle 2023 MTV ücretlerini paylaşıyoruz. Burada yer alan meblağlar, sistem tarafından otomatik tespit edildiği için sizin ayrıca ödeyeceğiniz tutarı hesaplamanıza gerek yok.

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Lakin ödeme yapmadan önce kontrol ederek doğrulama yapabilirsiniz. Ayrıca belirtilen meblağların tek sefer değil, Ocak ve Haziran ayında olacak şekilde 2 eşit parçaya ayrıldığını belirtelim. Örneğin 1300 cc ve altı motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş arası bir otomobiliniz varsa bu yıl 2 bin 120 TL MTV ödemeniz gerekiyor. Bu ödeme de Ocak ayında 1.060 TL, Haziran ayında 1.060 TL olacak şekilde yapılıyor.

MTV ödeme rehberi

İlk olarak buraya tıklayarak İnteraktif Vergi Dairesi'nin resmi sitesine gidiyoruz.

Sayfanın sol alt bölümünde yer alan "e-Devlet şifresi ile giriş" butonuna tıklıyoruz.

Vadesi Gelmemiş Borçlar veya Toplam Borç bölümünde yer alan "Detay" butonuna tıklıyoruz.

Toplam Borç Bilgileri ekranında Motorlu Taşıtlar Vergisi seçeneğinin sağ tarafında yer alan "ÖDE" butonuna tıklıyoruz.

Burada yapacağınız seçimle aracınıza ait 1 yıllık (2 dönem) MTV tutarını veya Ocak-Haziran arası ilk dönem tutarını ödeyebilirsiniz.

Ödeyeceğiniz dönemleri seçmek için sol tarafında bulunan kutucukları işaretleyerek alt kısımda yer alan "ÖDE" butonunu tıklayın.

Ödeme sayfasına aktarılacaksınız. Burada kredi veya banka kartı bilgilerinizi girerek işleme devam edin.

Ödeme yaptığınız kart için onay gerekecektir. Kart sahibinin telefonuna gelen SMS içerisindeki şifreyi yazarak "Onayla" butonuna tıklayın.

İşlem sonunda Vergi Tahsil Edildi yazısını göreceksiniz. Alt tarafında yer alan PDF şeklindeki dekontu indirip saklamanızı öneriyoruz.

Dekont şu şekilde olacaktır:

Not: Görseller üzerinden kişisel veriler silinmiştir.

2023 yılında MTV ne kadar?