Motorlu Taşıtlar Vergisi için son 1 hafta: MTV nasıl ödenir? (Adım adım-Rehber)
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2023 MTV ilk dönem ödemesi için son gün 31 Ocak 2023. Sizlerle adım adım "MTV nasıl ödenir?" rehberimizi paylaşıyoruz.
Otomobil, motosiklet, kamyon ve tır gibi tüm motorlu araçların sahipleri her yıl düzenli olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödüyor. Bu yıl da enflasyon nedeniyle fiyatlara yüzde 61.5 oranında zam yapıldı. Biz de son ödeme tarihi 31 Ocak olduğu için 2023 MTV meblağlarını ve "MTV nasıl ödenir?" rehberimizi paylaşıyoruz.
MTV nasıl ödenir? MTV ödeme rehberi: Adım adım!
Motorlu Taşıtlar Vergisi – MTV Nasıl ödenir? Haberimizin son bölümünde sizlerle 2023 MTV ücretlerini paylaşıyoruz. Burada yer alan meblağlar, sistem tarafından otomatik tespit edildiği için sizin ayrıca ödeyeceğiniz tutarı hesaplamanıza gerek yok.
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Lakin ödeme yapmadan önce kontrol ederek doğrulama yapabilirsiniz. Ayrıca belirtilen meblağların tek sefer değil, Ocak ve Haziran ayında olacak şekilde 2 eşit parçaya ayrıldığını belirtelim. Örneğin 1300 cc ve altı motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş arası bir otomobiliniz varsa bu yıl 2 bin 120 TL MTV ödemeniz gerekiyor. Bu ödeme de Ocak ayında 1.060 TL, Haziran ayında 1.060 TL olacak şekilde yapılıyor.
MTV ödeme rehberi
İlk olarak buraya tıklayarak İnteraktif Vergi Dairesi'nin resmi sitesine gidiyoruz.
Sayfanın sol alt bölümünde yer alan "e-Devlet şifresi ile giriş" butonuna tıklıyoruz.
Vadesi Gelmemiş Borçlar veya Toplam Borç bölümünde yer alan "Detay" butonuna tıklıyoruz.
Toplam Borç Bilgileri ekranında Motorlu Taşıtlar Vergisi seçeneğinin sağ tarafında yer alan "ÖDE" butonuna tıklıyoruz.
Burada yapacağınız seçimle aracınıza ait 1 yıllık (2 dönem) MTV tutarını veya Ocak-Haziran arası ilk dönem tutarını ödeyebilirsiniz.
Ödeyeceğiniz dönemleri seçmek için sol tarafında bulunan kutucukları işaretleyerek alt kısımda yer alan "ÖDE" butonunu tıklayın.
Ödeme sayfasına aktarılacaksınız. Burada kredi veya banka kartı bilgilerinizi girerek işleme devam edin.
Ödeme yaptığınız kart için onay gerekecektir. Kart sahibinin telefonuna gelen SMS içerisindeki şifreyi yazarak "Onayla" butonuna tıklayın.
İşlem sonunda Vergi Tahsil Edildi yazısını göreceksiniz. Alt tarafında yer alan PDF şeklindeki dekontu indirip saklamanızı öneriyoruz.
Dekont şu şekilde olacaktır:
Not: Görseller üzerinden kişisel veriler silinmiştir.
2023 yılında MTV ne kadar?
(X TL)1-3 yaş arası (X TL)4-6 yaş arası (X TL)7-11 yaş arası (X TL)12-15 yaş arası (X TL)16 yaş ve üzeri (X TL) ve altı114.000'i aşmayanlar2.1201.4798266232191300 ve altı114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar2.3301.6269076872421300 ve altı199.700'ü aşanlar2.5451.7739937502611301-1600 arası114.000'i aşmayanlar3.6932.7691.6061.1354361301-1600 arası114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar4.0643.0471.7681.2454761301-1600 arası199.700'ü aşanlar4.4343.3231.9251.3595201601-1800 arası285.800'ü aşmayanlar7.1785.6133.2992.0137801601-1800 arası285.800'ü aşanlar7.8346.1203.6042.1998511801-2000 arası285.800'ü aşmayanlar11.3098.7095.1193.0471.1981801-2000 arası285.800'ü aşanlar12.3409.5055.5843.3231.3082001-2500 arası356.900'ü aşmayanlar16.96712.3177.6954.5961.8182001-2500 arası356.900'ü aşanlar18.51113.4368.3935.0161.9832501-3000 arası714.300'ü aşmayanlar23.65620.58312.8576.9152.5352501-3000 arası714.300'ü aşanlar25.81022.45114.0277.5452.7663001-3500 arası714.300'ü aşmayanlar36.03032.42119.5289.7483.5703001-3500 arası714.300'ü aşanlar39.30935.36521.30310.6313.9003501-4000 arası1.143.400'ü aşmayanlar56.65048.91928.80812.8575.1193501-4000 arası1.143.400'ü aşanlar61.80653.36431.43214.0275.5844001 ve üzeri1.357.700'ü aşmayanlar92.72569.53041.17918.5077.1784001 ve üzeri1.357.700'ü aşanlar101.15275.85344.92420.1897.834 31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. Buna göre MTV oranları şu şekilde: (X TL)4-6 yaş (X TL)7-11 yaş (X TL)12-15 yaş (X TL)16 ve yukarı yaş (X TL) Motosikletler için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) –2023 (X TL)4 – 6 yaş (X TL)7 – 11 yaş (X TL)12 – 15 yaş (X TL)16 ve yukarı yaş (X TL) Not: Minibüs, otobüs, kamyon, uçak ve helikopter benzeri araçların MTV oranlarını öğrenmek için burayı tıklayabilirsiniz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Motor silindir hacmi (cm3)Taşıt değeri
Motor Silindir Hacmi (cm³)1-3 yaş
Motor silindir hacmi (cm3)1 – 3 yaş
Teknoloji Haberler
(X TL)1-3 yaş arası
(X TL)4-6 yaş arası
(X TL)7-11 yaş arası
(X TL)12-15 yaş arası
(X TL)16 yaş ve üzeri
(X TL)1300
ve altı114.000'i aşmayanlar2.1201.4798266232191300
ve altı114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar2.3301.6269076872421300
ve altı199.700'ü aşanlar2.5451.7739937502611301-1600 arası114.000'i aşmayanlar3.6932.7691.6061.1354361301-1600 arası114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar4.0643.0471.7681.2454761301-1600 arası199.700'ü aşanlar4.4343.3231.9251.3595201601-1800 arası285.800'ü aşmayanlar7.1785.6133.2992.0137801601-1800 arası285.800'ü aşanlar7.8346.1203.6042.1998511801-2000 arası285.800'ü aşmayanlar11.3098.7095.1193.0471.1981801-2000 arası285.800'ü aşanlar12.3409.5055.5843.3231.3082001-2500 arası356.900'ü aşmayanlar16.96712.3177.6954.5961.8182001-2500 arası356.900'ü aşanlar18.51113.4368.3935.0161.9832501-3000 arası714.300'ü aşmayanlar23.65620.58312.8576.9152.5352501-3000 arası714.300'ü aşanlar25.81022.45114.0277.5452.7663001-3500 arası714.300'ü aşmayanlar36.03032.42119.5289.7483.5703001-3500 arası714.300'ü aşanlar39.30935.36521.30310.6313.9003501-4000 arası1.143.400'ü aşmayanlar56.65048.91928.80812.8575.1193501-4000 arası1.143.400'ü aşanlar61.80653.36431.43214.0275.5844001
ve üzeri1.357.700'ü aşmayanlar92.72569.53041.17918.5077.1784001
ve üzeri1.357.700'ü aşanlar101.15275.85344.92420.1897.834
31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. Buna göre MTV oranları şu şekilde:
(X TL)4-6 yaş
(X TL)7-11 yaş
(X TL)12-15 yaş
(X TL)16 ve yukarı yaş
(X TL)1300 cm³ ve aşağısı2.1201.4798266232191301-1600 cm³ e kadar3.6932.7691.6061.1354361601-1800 cm³ e kadar6.5275.0983.0031.8287071801-2000 cm³ e kadar10.2847.9184.6542.7691.0912001-2500 cm³ e kadar15.42311.1966.9964.1781.6522501-3000 cm³ e kadar21.50818.70911.6876.2832.3063001-3500 cm³ e kadar32.75529.47317.7528.8593.2493501-4000 cm³ e kadar51.50344.47226.19011.6874.6544001 cm³ ve yukarısı84.29463.21137.43516.8216.527
Motosikletler için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) –2023
(X TL)4 – 6 yaş
(X TL)7 – 11 yaş
(X TL)12 – 15 yaş
(X TL)16 ve yukarı yaş
(X TL)100 – 250 cm3'e kadar39529521813451 251 – 650 cm3'e kadar817618395218134 651 – 1200 cm3'e kadar2.1091.253618395218 1201 cm3 ve yukarısı5.1163.3802.1091.674817
Not: Minibüs, otobüs, kamyon, uçak ve helikopter benzeri araçların MTV oranlarını öğrenmek için burayı tıklayabilirsiniz.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!