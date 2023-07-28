Milli Savunma Teknolojileri İçin Yeni Oyun Kuralları ve Yöntemler Gerekiyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, "Eğer milli savunma teknolojilerine önem veriyorsak yeni ligin oyun kurallarını ve yöntemlerini içselleştirerek, savunma sektörünü genç, dinamik ve hızlı hareket eden start-up şirketlerle geliştirmemiz gerekmektedir. Buna uygun bir kuvvet anlayışı ve bürokrasisi ile donatılmış Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın oluşturulması, köpüğü alınmış projelerin tesisi gerekmektedir. Aksi takdirde, üçüncü lig kurallarıyla birinci lige çıkamayız" dedi.

Mustafa Ergen, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2023) katıldı. Ergen, bugün Twitter hesabında, savunma sanayiine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ergen, paylaşımında şunları kaydetti:

"ESKİ METOTLARLA SAVUNMA SEKTÖRÜNÜ DEVAM ETTİRMEMEMİZİN GEREKTİĞİNİ ANLAMAMIZ ÖNEMLİDİR"

"Savunma Sanayii Fuarı'ndaydık ve ülkemizde milli savunma sanayiinin gelişmesini gururla gözlemliyoruz. Bu vesileyle savunma sanayiindeki gelişmiş ülkelerdeki yöntem değişikliklerini göz önünde bulundurarak, eski metotlarla savunma sektörünü devam ettirmememizin gerektiğini anlamamız önemlidir. Savunmanın ticari olarak ilerlemesi, soğuk savaş sonrasında Amerika'nın Sovyetlere karşı seçtiği bir yöntem oldu. Üniversitelerin dahil edilmesi, savunma ürünlerinin ticari şirketlerden çıkması ve akabinde savunma teknolojilerinin sivil hayat için ticarileştirilmesi, günümüzde ABD'nin teknoloji üstünlüğünü getirdi. Sovyetlerin devlet enstitülerinde beyaz önlüklü bilimsel çalışmaları ölçeklenemedi. Bu süreç, ABD'de büyük, yavaş hareket eden, kural bazlı ilerleyen dev savunma sanayii şirketlerinin yanı sıra Silikon Vadisi ile başlayan savunma teknolojilerini sivil hayata hızla sokabilen risk yatırımı destekli ticari 'start-up' şirketlerini ortaya çıkararak dünyayı hızla değiştirdi.

"TİCARİ TARAFI GELİŞMEMİŞ DEVLET DESTEKLİ RUSYA SAVUNMA ENDÜSTRİSİNİ VE YÜKSELEN ÇİN TEKNOLOJİSİNİ BİR ALT LİGE BIRAKMA HAMLESİ OLARAK GÖRMELİYİZ"

Şu anda ikinci aşamada oluşan sivil ticari ekosistem, savunma sektörünü yeniden tanımlamaya ve ağır dev savunma şirketlerinin yerini hızlı hareket eden 'start-up' şirketlere bırakmaya çalışıyor. 'Hacking for Defense' veya 'Hacking for Homeland Security' hareketiyle üniversitelerde savunma teknolojileri dersleri okutuluyor, start-up'lar destekleniyor ve savunma teknolojileri, az sayıda büyük şirketin elinden çok sayıda start-up'ın eline geçiyor. Bu şekilde daha fazla teknoloji ve daha darbelere ve krizlere dayanıklı bir savunma gücü oluşturuluyor. Bu paradigma değişikliği ve ABD'nin yasa ve kurallarda hızlı hareket etme yeteneği, savunmada bir üst lige geçmek olarak değerlendirilebilir. Ayrıca ticari tarafı gelişmemiş devlet destekli Rusya savunma endüstrisini ve yükselen Çin teknolojisini bir alt lige bırakma hamlesi olarak görmeliyiz.

"SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI'NIN OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR. ÜÇÜNCÜ LİG KURALLARIYLA BİRİNCİ LİGE ÇIKAMAYIZ"

Bu doğrultuda, eğer milli savunma teknolojilerine önem veriyorsak yeni ligin oyun kurallarını ve yöntemlerini içselleştirerek, savunma sektörünü genç, dinamik ve hızlı hareket eden start-up şirketlerle geliştirmemiz gerekmektedir. Buna uygun bir kuvvet anlayışı ve bürokrasisi ile donatılmış Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın oluşturulması, köpüğü alınmış projelerin tesisi gerekmektedir. Aksi takdirde, üçüncü lig kurallarıyla birinci lige çıkamayız."