Metaverse etkinliğinde konuşan Erdoğan: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleşen "Forum Metaverse" etkinliğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Düzenlenen etkinlik için "Bu siyasette bir ilk" yorumunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada dijital teknolojilerin Nevruz'u diyebileceğimiz Metaverse hakkında konuşmak, tartışmak üzere bir aradayız. Bu ilki başaran Bilgi ve Teknoloji Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

"Bugün 21 Mart. 21 Mart baharın habercisidir. Nevruz geleneği, milletimiz arasında mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz'unu kutluyorum.

"METAVERSE GİBİ MECRALAR HAYAT BİÇİMLERİNİN AYRILMAZ PARÇASI OLACAK"

Bugün burada dijital teknolojilerin Nevruz'u diyebileceğimiz Metaverse hakkında konuşmak, tartışmak üzere bir aradayız. Bu siyasette bir ilk. Bu ilki başaran Bilgi ve Teknoloji Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz. Kendi kuşağıma mensup insanlar için söylüyorum; 5 nesilde dünyanın yaşadığı değişim gerçekten çok büyüktür. Dedelerimizin hayat biçimleri hatta 10 asır önceki ataları ile neredeyse aynıydı. Çocukluğumuzda, gençliğimizde geleceğin dünyasına dair tasavvurların aynı değilse bile benzer şekilde hayat geçirildiğini gördük. Torunlarımız ise konuya hakimiyetlerinin zenginliği ile bizim anlayabileceğimizin çok ötesinde bir dünyada yaşıyorlar. Metaverse ve benzeri mecralar, belki torunlarımızı aşıp da onların çocuklarının hayat biçimlerinin ayrılmaz parçası olacaklar. Bu süreç 5G, 6G gibi yeni altyapı teknolojilerinin hızla inşa edilmesini gerektiriyor. Böylesine büyük yatırımların öyle kısa sürede gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

"BİZLERE DÜŞEN İNSANLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLAMAK"

Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Bizlere de düşen kendi insanlarımızı, bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, güvenli, güçlü, donanımlı şekilde hazırlamaktır. Böyle bir toplantı yapıyor olmamızın sebebi de işte budur.

"DİJİTAL HUKUK DÜZENİ KURULMADAN SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ"

Biz teknolojinin altyapısını üretmenin yanında önce kendimizin, nihayetinde dünyanın kullanabileceği içerikler kurulmasını sağlamak istiyoruz. Bugün dijital dünyanın ne kadar kötü bir görünüme sahip olduğunu en iyi işin içindekiler biliyor. Sadece kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan durumları bile kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin en basit kanıtıdır.Madem artık giderek büyüyen dijital ekonomi gerçeği var, öyleyse ülkelerin tamamının uzlaşma ile kabul edip arkasında duracağı dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunun çözülmesi mümkün değildir.

"ARTIK KENDİ UYDUSUNU YAPAN BİR TÜRKİYE VAR"

Ak Parti sadece hastane, okul binası, yol, köprü, baraj inşa etmekle kalmamıştır, yaptığımız yatırımlarla bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını biz sağladık. Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde almak için kendi uydusunu yapan Türkiye var. Meclis'te kurduğumuz Dijital Mecralar Komisyonu ile hazırladığımız eylem planı ile bu süreci tüm yönleriyle takip ediyoruz. Yazılımdan pazarlamaya geniş bir yelpazede dijital medyada doğup büyüyen şirketlerin sayısı giderek artıyor. Küresek tröstlere bakılarak yapılan Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının olmadığı iddiası en başta bu ülkenin gençlerine hakarettir. Bizim sömürü düzenine dayalı kaynaklarımız olmayabilir. Her şeyden önce zengin bir medeniyet birikimimiz var. Her türlü krizin üstesinden gelebilme kabiliyetini defalarca ispatlamış bir insan gücüne sahibiz.

"KUŞAK FARKI BAHANE OLMAMALI"

Uluslararası alanda öne geçmemizi destekleyecek her atılımın yanında yer alıyoruz. Kendi kulvarlarını açmak için yola çıkan gençlerimize omuz veriyoruz. Gençlerin kendilerini anlamadığını söyleyenler önce dönüp kendilerinin nereyi eksik bıraktıklarının muhasebesini yapması gerekir. Kuşak farkı bahanesiyle yeni nesilleri anlamaktan kaçınarak bu ülkeyi dünyanın yeni düzeninde söz sahibi olacak konuma getiremeyiz.