Meta Türkiye'deki Troll Ağlarını İfşa Etti

Meta, son zamanlarda platform manipülasyonu ve nefret söylemiyle mücadele için Türkiye'deki üç büyük troll ağını ifşa etti. Raporda ağların reklam bütçeleri ve hesap sayıları da yer alıyor.

Birçok platformun çatı şirketi olan Meta, son zamanlarda iki önemli ağın kapatılması ile sonuçlanan platform manipülasyonu ve nefret söylemiyle mücadele için son gelişmeleri aktardı. Bunun için de bugün bir rapor yayımladı. Meta raporda Türkiye'deki üç büyük troll ağını ifşaladı.

Büyük troll ağı 667 bin dolar reklam bütçesine sahip!

Çatı şirketi Meta, bugün bir rapor yayımladı. "Adversarial Threat Report" adını verdiği bu raporda ise Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerdeki sosyal medya troll ağları ortaya çıkardı. Raporda ortaya çıkan veriler ise oldukça şaşırtıcı.

Normalde sosyal medyada yer alan trollerin farklı kişiler olduğu sanılıyor. Ancak durum tam tersi. Söz konusu troll ağlar ortak bir şekilde çalışarak daha da geniş alanlara yayılıyor. Bu verilerde Türkiye'de belirlenen üç troll ağı yer alıyor.

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Bu ağlardan ise iki tanesi Türkiye odaklıyken diğeri İran ile ortak çalışmalarda bulunuyor. Meta ise ekip olarak çalışan bu hesapları ortaya çıkardı. Bu hesaplardan ilki "Marginale", "Büyük Türkiye", "Büyük Türkiye Sayfası", "Gönül Adamı" ve "Diriliş Büyük Türkiye" isimlerle yer alan troll ağı.

Bu troll ağı, Facebook'ta 60 hesap, 37 sayfa ve 2 gruba sahip. Bununla birlikte Instagram'da 20, X'te 5, TikTok'ta ise 3 hesabı bulunuyor. Söz konusu troll hesap, düşüncelerini diğer kullanıcılara aktarmak için 667 bin dolar reklam bütçesi kullandı.

İkinci troll ağı ise "turkuazgazetes1", "posthaber_net", "TurkiyehaberiTR" ve "paylasdur" isimleriyle yer alıyor. Bu ağ; Facebook'ta 34, Instagram'da 12, X'te 4 TikTok ve YouTube'da ise 1 hesaba sahip. Söz konusu bu hesap Facebook'ta 2 milyon kullanıcıya ulaşırken Instagram'da 125 bin kullanıcıya ulaşıyor. Ayrıca Facebook ve Instagram'da 21 bin dolar reklam harcaması yapıyor.

Hem İran hem de Türkiye'de çalışmalar yapan ağ ise Facebook'ta 22, Instagram'da 7, X'te 5, Telegram'da 2, Linkedln ve Pinterest'te ise 1 hesap kullanıyor. "7sabahhaber1¨, AmerikaGozlem", "yedinot" ve "israilpost" gibi isimlerle yer alıyor. Hesabın reklam bütçesi 670 dolar.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için buradaki raporu inceleyebilirsiniz.