Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı

Orta Avrupa'dan Balkanlar'a uzanan Karpat Dağları, çarpıcı bir keşifle gündeme geldi. Dağların Romanya sınırları içinde kalan bölümünde yapılan araştırmalar, buzulların derinliklerinde korunmuş tarih öncesi bir bakteriyi gün yüzüne çıkardı.

ADETA ZAMAN KAPSÜLÜNDE ÇIKMIŞ

Bilim insanlarının analizlerine göre, mağarada yaklaşık 5 bin 300 yıl öncesine, yani Geç Taş Devri dönemine uzanan bir bakteri bulundu. Binlerce yıl boyunca buz tabakaları arasında izole kalan bu canlı, adeta zaman kapsülü gibi korunarak günümüze ulaştı.

ANTİBİYOTİKLERE KARŞI BEKLENMEDİK DİRENÇ

Keşfi asıl dikkat çekici kılan unsur ise bakterinin modern tıbbın en güçlü silahlarına karşı direnç göstermesi oldu. Laboratuvar ortamında yapılan testlerde çok sayıda yaygın antibiyotik denenirken, bunların önemli bir bölümünün bakteri üzerinde etkisiz kaldığı görüldü. Bu durum, antibiyotik direncinin yalnızca günümüzün bir sorunu olmadığını, doğanın binlerce yıldır geliştirdiği bir savunma mekanizması olduğunu ortaya koydu.

DAHA ÖNCE TANIMLANMAMIŞ YENİ BİR TÜR

Araştırma, Romanya Biyoloji Enstitüsü Akademisi bünyesinde yürütüldü. Örnekler, ülkenin kuzeybatısında yer alan Scarioara Buzul Mağarası'ndaki yer altı buzullarından alındı. Bilim ekibi, metrelerce derinliğe inerek çıkarılan buz çekirdeğinde bu antik mikroorganizmaya ulaştı.

Çalışmayı yürüten isimlerden Cristina Purcarea, elde edilen bulguların uluslararası bilim çevreleriyle Frontiers in Microbiology üzerinden paylaşıldığını açıkladı. İncelemeler sonucunda bakterinin daha önce tanımlanmamış yeni bir tür olduğu ve bilim literatürüne farklı bir isimle kazandırıldığı belirtildi.

TEHDİT Mİ, FIRSAT MI?

Araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu ise bu bakterinin bazı zararlı mikropların çoğalmasını yavaşlatıcı etki göstermesi oldu. Uzmanlar, bu özelliğin gelecekte yeni ilaçların geliştirilmesine kapı aralayabileceğini ifade ederken, buzulların erimesiyle benzer antik mikroorganizmaların doğaya karışma riskine de dikkat çekiyor. Bilim insanlarına göre bu keşif, hem küresel sağlık açısından yeni soruları gündeme getiriyor hem de doğanın bilinmeyen savunma sistemlerine dair önemli ipuçları sunuyor.