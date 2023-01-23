Lyca Mobile'dan hem Almanya'da hem Türkiye'de kullanılabilecek paketler: AloTurka

Ön ödemeli sim planlarıyla bilinen ve uygun fiyatlı seçenekleriyle yıllardan beri mobil kullanıcılarının bir numaralı tercihi olan Lyca Mobile, şimdi de Türkiye'deki roaming derdini ortadan kaldıran ve kontrat gerektirmeyen yeni AloTurka paketlerini kullanıcılarının beğenisine sundu. Yeni AloTurka paketlerini artık hiçbir ek ücret ödemeden sanki Almanya'daymış gibi Türkiye'de de rahat rahat kullanabileceksiniz.

Ön ödemeli sim planlarıyla bilinen ve uygun fiyatlı seçenekleriyle yıllardan beri mobil kullanıcılarının bir numaralı tercihi olan Lyca Mobile, şimdi de Türkiye'deki roaming derdini ortadan kaldıran ve kontrat gerektirmeyen yeni AloTurka paketlerini kullanıcılarının beğenisine sundu. Yeni AloTurka paketlerini artık hiçbir ek ücret ödemeden sanki Almanya'daymış gibi Türkiye'de de rahat rahat kullanabileceksiniz.

"TEK SİM TEK TARİFE HEM ALMANYA HEM TÜRKİYE"

"Tek sim tek tarife! Hem Almanya hem Türkiye!" sloganıyla yola çıkan Lyca Mobile, AloTurka paketlerinde halihazırda bulunan internet ve sınırsız Almanya görüşmelerinin yanı sıra, Türkiye aramalarınızda da kullanabileceğiniz ekstra dakikaları da bu paketlere ekledi. Böylelikle hem Almanya'dan Türkiye'yi hem de Türkiye'den Almanya'yı rahatlıkla arayabilecek ve sevdiklerinizle iletişimde kalabileceksiniz. Türkiye'deyken paket dahilindeki Türkiye dakikalarınızı ve internetinizi de kullanabileceksiniz.

İKİNCİ BİR KART ALMANIZA GEREK YOK

Özellikle Türkiye'yi sıklıkla ziyaret eden kişilerin favorisi olması beklenen Lyca Mobile AloTurka paketleriyle Türkiye'de de ikinci bir sim kart almanıza gerek kalmayacak. Üstelik paketiniz bütün AB ülkelerinde hiçbir ek ücret ödemeden geçerli. Her bütçeye uygun olması adına farklı seçeneklerle piyasaya sunulan AloTurka paketlerinin Almanya'da yaşayan toplum tarafından büyük beğeni toplaması bekleniyor. Lyca, şu an için birbirinden avantajlı 3 AloTurka paketi sunuyor. AloTurka fırsatlarından yararlanabilmeniz için Lyca websitesinden ya da bayiliklerinden bir Lyca sim kartı alıp size en uygun olan paketi satın almanız yeterli.

HER İHTİYACA UYGUN ALO TURKA ALMANYA PAKETLERİ

Türkiye ve AB ülkelerinde de kullanabileceğiniz yeni AloTurka paketlerinde şimdilik üç farklı seçenek kullanıcıları bekliyor:En avantajlı paketlerden biri olan AloTurka L paketi, kullanıcılara Türkiye ve AB'de roaming kullanımının da dahil olmasının yanı sıra Türkiye ve AB mobil hatlara 150 dakika veriyor. Hem Almanya içi numaraları hem de Türkiye sabit hatlarını sınırsız olarak arama ve tüm bunlara ek olarak da 20 GB internet kullanımı da bu pakete dahil. 24.99 Euro'ya satılan AloTurka L paketi şu an piyasada bulunan en iyi paketlerin başında geliyor. Siz de Lyca Mobile sim ve tercih ettiğiniz AloTurka paketine LycaMobile.de adresinden sahip olabilirsiniz.

LYCA MOBİLE NEDİR?

Lyca Mobile, 22 ülkede bulunan, dünya çapında her iki saniyede yeni bir müşterinin katıldığı ve 16 milyondan fazla müşterisi ile uluslararası ön ödemeli mobil arama pazarında lider olan dünyanın en büyük mobil sanal ağ operatörüdür. 2006 yılında kurulan Lyca, kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası mümkün olan en düşük fiyatla müşterilerini sevdikleriyle buluşturan global bir marka haline geldi. Lyca Mobile'ın geniş erişim ağı, müşteri hizmetlerine odaklanması ve yenilikçi iş stratejisi, rakiplerinden daha iyi performans göstermesini ve diğer tüm şebeke operatörlerinden daha fazla Avrupa nüfusuna ulaşmasını sağlamıştır. Lyca Mobile Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Makedonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, Tunus, Uganda, Güney Afrika, ABD ve Avustralya'da mevcuttur.