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Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım

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İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazları ve telsizlere yönelik siber saldırılarında en az 32 kişi hayatını kaybederken yaşanan olay siber güvenlik ve haberleşme güvenliğinin kritik önemini gözler önüne serdi. Bu gelişmelerin ardından ASELSAN, yerli ve milli el telsizi "ARTCOM 5433 V/UHF-P"un görsellerini kamuoyuyla paylaştı.

Lübnan'daki çağrı cihazı patlamaları, iletişim altyapısındaki zayıflıkların ve güvenlik açıklarının ne kadar kritik olabileceğini gösterdi. Yaşanan olay, iletişim kanallarının manipülasyon ve güvenlik zaafiyetlerine açık olduğunu ortaya koydu.

ASELSAN'DAN 'YERLİ VE MİLLİ' VURGUSU

Türkiye, kritik haberleşme altyapısının güvenliğini artırmak için çeşitli önlemler geliştirmeye devam ederken ASELSAN, bu konuda önemli bir adım attı.

Lübnan'daki patlamaların ardından ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli el telsizi "ARTCOM 5433 V/UHF-P"nin görsellerini paylaşarak, güvenli haberleşme için yenilikçi çözümler sunduğunu duyurdu. Paylaşımda "Akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım

Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım

Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım

Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji

Teknoloji Güvenlik Aselsan İsrail Lübnan Dünya

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

tüpçülük yaparken aracımda aselsan telsizi vardı şimdi nasıl bilmem ama o zaman üzerindeki harici hoparlörü adres yazan yazıcısı basit kıytırık anteni bile ithaldi antenin ambalajında kanada malı yazıyordu

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Mustafa Üresin:

İhracat için 1 kapı daha

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