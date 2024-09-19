Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım

Lübnan'daki çağrı cihazı patlamaları, iletişim altyapısındaki zayıflıkların ve güvenlik açıklarının ne kadar kritik olabileceğini gösterdi. Yaşanan olay, iletişim kanallarının manipülasyon ve güvenlik zaafiyetlerine açık olduğunu ortaya koydu.

ASELSAN'DAN 'YERLİ VE MİLLİ' VURGUSU

Türkiye, kritik haberleşme altyapısının güvenliğini artırmak için çeşitli önlemler geliştirmeye devam ederken ASELSAN, bu konuda önemli bir adım attı.

Lübnan'daki patlamaların ardından ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli el telsizi "ARTCOM 5433 V/UHF-P"nin görsellerini paylaşarak, güvenli haberleşme için yenilikçi çözümler sunduğunu duyurdu. Paylaşımda "Akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz." ifadelerine yer verildi.