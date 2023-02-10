Lionel Messi'den Türkiye'ye deprem desteği!
Teknoloji Haberleri
Dünya çapındaki futbolculardan Türkiye'de yaşanan depreme destek sürüyor. Öyle ki Merih Demiral'ın başlattığı kampanyaya Messi de dahil oldu.
Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 depremleri nedeniyle pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, İnternet üzerinden bu çalışmalara yardım etmek amacıyla pek çok maddi destek yapıldı. Futbol camiasından milli futbolcumuz Merih Demiral, dünya çapındaki futbolcularla iletişime geçerek forma imzalatıp açık artırmaya sundu. Son olarak ise Dünya Kupası şampiyonlarından Lionel Messi, bu kampanyaya dahil olup formasını bağışladı.
Lionel Messi, depremzedelere formasını bağışladı!
Daha önce Harry Kane, Kevin de Bruyne, Erling Haaland gibi dünya yıldızlarının imzalı formalarını satılıp bağışlanmak üzere göndermesinin ardından Merih Demiral'ın tweetine göre Lionel Messi de bu kampanyaya dahil oldu. Satıştan elde edilecek gelir tümüyle Ahbap derneğine bağışlanacak.
Demiral, Messi'yle bu kervana katılması için görüşen Hakan Çalhanoğlu ve Donnarumma'ya ayrıca teşekkür etti. Son olarak ise Ronaldo, Bonucci ve Dybala'nın formalarından toplamda 5 milyon TL'lik gelir elde edildi. Atletico Madrid futbolcularından Alvaro Morata ve Antoine Greizmann'ın bağışladığı formaların açık artırması ise sürüyor.
İBB, olası İstanbul depreminin tahmini sonucunu paylaştı! Can kaybı kaç olacak?
Depremde ölen, yaralanan, kurtulan ve yıkılan bina sayısı -Güncel-
Ölü sayısı: 18 bin 991
Yaralı sayısı: 75 bin 523
Yıkılan bina sayısı: 6 bin 444 – Önceki açıklamaya ait
Kurtarılan kişi sayısı: 8 bin+
Toplam arama-kurtarma personel sayısı: 103 bin 800+ – Önceki açıklamaya ait
Acil sağlık personel sayısı: 14 bin 429 – Önceki açıklamaya ait
Ek hekim sayısı: 17 bin 929 – Önceki açıklamaya ait
Toplam sağlık personel sayısı: 143 bin 829 – Önceki açıklamaya ait