Lionel Messi'den Türkiye'ye deprem desteği!

Dünya çapındaki futbolculardan Türkiye'de yaşanan depreme destek sürüyor. Öyle ki Merih Demiral'ın başlattığı kampanyaya Messi de dahil oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 depremleri nedeniyle pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken, İnternet üzerinden bu çalışmalara yardım etmek amacıyla pek çok maddi destek yapıldı. Futbol camiasından milli futbolcumuz Merih Demiral, dünya çapındaki futbolcularla iletişime geçerek forma imzalatıp açık artırmaya sundu. Son olarak ise Dünya Kupası şampiyonlarından Lionel Messi, bu kampanyaya dahil olup formasını bağışladı.

Lionel Messi, depremzedelere formasını bağışladı!

Daha önce Harry Kane, Kevin de Bruyne, Erling Haaland gibi dünya yıldızlarının imzalı formalarını satılıp bağışlanmak üzere göndermesinin ardından Merih Demiral'ın tweetine göre Lionel Messi de bu kampanyaya dahil oldu. Satıştan elde edilecek gelir tümüyle Ahbap derneğine bağışlanacak.

Sırada Lionel Messi var; Leo'nun maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz! Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap 'a bağışlanacaktır. Lionel Messi ile iletişime geçip durumu anlatan @hakanc10 ve @gigiodonna1 'ya çok teşekkürler pic.twitter.com/6INZsnWaA8 — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 10, 2023

Demiral, Messi'yle bu kervana katılması için görüşen Hakan Çalhanoğlu ve Donnarumma'ya ayrıca teşekkür etti. Son olarak ise Ronaldo, Bonucci ve Dybala'nın formalarından toplamda 5 milyon TL'lik gelir elde edildi. Atletico Madrid futbolcularından Alvaro Morata ve Antoine Greizmann'ın bağışladığı formaların açık artırması ise sürüyor.

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Depremde ölen, yaralanan, kurtulan ve yıkılan bina sayısı -Güncel-

Ölü sayısı: 18 bin 991

Yaralı sayısı: 75 bin 523

Yıkılan bina sayısı: 6 bin 444 – Önceki açıklamaya ait

Kurtarılan kişi sayısı: 8 bin+

Toplam arama-kurtarma personel sayısı: 103 bin 800+ – Önceki açıklamaya ait

Acil sağlık personel sayısı: 14 bin 429 – Önceki açıklamaya ait

Ek hekim sayısı: 17 bin 929 – Önceki açıklamaya ait

Toplam sağlık personel sayısı: 143 bin 829 – Önceki açıklamaya ait