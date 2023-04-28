Yayınlandığı günden itibaren tüm dünyada popüler hale gelen La Casa de Papel hakkında az bilinen 10 ilginç detayı sizler için derledik.

Netflix'in ülkemizde bu kadar popüler olmasının en büyük nedenlerinden birisi de şüphesiz La Casa de Papel. Gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosu ile seyircilerin beğenisi kazanan ve izlenme sayıları olarak platformun yüzünü fazlasıyla güldüren dizi, geçtiğimiz yıllarda final sezonuyla son kez izleyici karşısına çıktı.

Peki kadrosunda Alvaro Morte, Ursula Corbero, Itziar Ituno ve Pedro Alonso gibi kaliteli oyuncuların bulunduğu La Casa de Papel hakkında az bilinen birçok detay olduğunu biliyor muydunuz? Diziyi daha da değerli hale getirecek ve belki de yeniden başlamanıza neden olacak bu detayları sizler için derledik.

La Casa de Papel hakkında az bilinen detaylar

Soygun konsepti ile izleyiciyi ekran başına kitleyen, tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve adını efsane yapımların arasına yazdırmayı başaran La Casa de Papel hakkında az bilinen 10 ilginç detay…

La Casa de Papel aslında final yapmış bir diziydi

Çoğu kişi La Casa de Papel'in Netflix orijinal içeriği olduğunu düşünse de, aslında dizi daha önce İspanya'nın Antena 3 televizyon kanalında yayınlanıyordu. 2017 yılının Mayıs ayında yayın hayatına başlayan dizi, henüz pilot bölümünde 4.5 milyonluk bir izlenme sayısı bile yakaladı. Ancak ilerleyen bölümlerde işler iyi gitmedi ve izleyici sayısında inanılmaz bir düşüş yaşandı.

Gelen başarısızlıkların ardından yapım ekibi dizinin ikinci sezonunu yapmaktan vazgeçti. Hatta o dönem başrollerden Alba Flores ve Alvaro Morte gibi oyuncular veda mesajı bile yayınlamıştı. Ancak daha sonra bu projeye inanan Netflix, başarısız olmuş dizinin dünya genelindeki dijital yayın haklarını satın aldı.

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Platform, dizinin bütçesini ciddi oranda artırdı ve yeni bölümlerin de siparişini verdi. Sonrası da hepimizin malumu. La Casa de Papel, Netflix ile adını efsane yapımların arasına yazdırmayı başardı.

Altı ülkede en çok izlenen Netflix içeriği ünvanına sahip

Netflix büyük bir risk alarak diziyi satın aldı ve yatırım yaptı, ancak bunun meyvelerini de hızlı bir şekilde topladı. Kısa sürede ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada popüler hale gelen La Casa de Papel Fransa, İtalya, Şili, Portekiz, Brezilya ve Arjantin'de en çok izlenen Netflix içeriği olmayı başardı.

Başlangıçta ismi farklıydı

Yapımcı Alex Pina, dizideki karakterlerin sosyal yaşamda yer edinememiş kişiler olması nedeni ile dışlananlar anlamına gelen "Los Desahuciados" ismine karar vermişti. Fakat hazırlık aşamasında İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soyma gibi mükemmel bir fikrin ortaya çıkmasının ardından dizinin adı da La Casa de Papel olarak değişti.

Ancak diziyi satın alan ve uluslararası izleyicileri de hedefleyen Netflix, daha sonra yapıma "Money Heist" ismini de ekledi. Dizi şu an için farklı pazarlarda La Casa de Papel ve Money Heist isimleri ile izleyicinin karşısına çıkıyor.

Yapımcılar, Denver rolü için seçmelere gelen oyunculardan gülmelerini istemiş

Dizi ile adeta bütünleşen Denver'in ilginç gülüşü aslında senaryonun bir parçasıydı. Hatta yapım ekibi senaryoda saçma kahkahalar olarak belirttikleri bu kısım için seçmelere gelen oyunculardan saçma bir şekilde gülmelerini istedi. Bunun üzerine seçmelere gelen Jaime Lorente, hem oyunculuğu hem de ilginç gülüşü ile Denver rolünü kapmayı başardı.

Bütün çete üyelerinin ölümcül bir hastalığı olacaktı

Hatırlanacağı üzere Profesör, çete üyelerini yeteneklerine uygun şekilde seçmişti. Ancak yapımcıların ilk etapta uygulamak istedikleri plan, tüm çete üyelerinin ölümcül hastalığa sahip olması yönündeydi. Bu nedenle çete üyelerinin kaybedecekleri hiçbir şeyi olmayacak ve tamamen soyguna konsantre olacaklardı.

Ancak daha sonra bunun izleyicilerin üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını düşünen yapım ekibi, planlarını Berlin karakteri dışında tamamen değiştirdi. Bunun üzerine Berlin de kaybedeceği hiçbir şeyi olmayan bir karakter olarak karşımıza çıktı.

Dizinin senaryoları çekimler sırasında yazıldı

Normal bir dizide yazarlar senaryoları çekimlerden uzun zaman önce yazar ve oyunculardan bunlara çalışmalarını ister. Ancak La Casa de Papel için aynı durum pek de geçerli değil. Zira dizinin yazarları senaryoları çekimler sırasında anlık olarak yazdı. Profesör'ün dahice planlarını ve İspanyol polisini adeta ters köşe yaptığı bütün hamlelerini de göz önüne alacak olursak, dizinin yazarlarını kesinlikle tebrik etmek gerekiyor.

Karakterlere şehir ismi verilmesinin ilginç nedeni

Tüm çetenin Profesör tarafından belirlenen takma şehir isimleri vardır. Bunun asıl amacı da soygun sırasında çetenin gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasının engellenmesidir. Peki takma isim olarak şehirlerin tercih edilmesi yapımcıların aklına nereden geldi?

Aslında büyük bir tesadüf olan bu fikir yapımcı Alex Pina'nın aklına gerçekleştirdiği bir toplantıda ekibinden bir kişinin Tokyo tişörtü giymesi sonucu gelmiş. Bunun üzerine ilk belirlenen şehir ismi Tokyo olurken, hemen ardından Berlin, Moskova, Denver ve Rio gibi isimler de ortaya çıkmış.

Dizide ünlü futbolcu Neymar da rol aldı

Dizinin tüm dünyada hızlı bir şekilde popüler hale gelmesi ile dizide birçok ünlü isim de rol aldı. Şüphesiz bunların başında da PSG forması giyen ünlü futbolcu Neymar da Silva geliyor. Futbolcu, ikinci sezonun üçüncü bölümünde bir keşiş olarak kısa süreliğine de olsa izleyicinin karşısına çıktı.

İki sahnenin çekiminde ciddi sıkıntılar çıktı

Yapım ekibi iki sahnenin çekiminde ciddi sıkıntı yaşadı. Bunlardan ilki Profesör'ün Madrid şehri üzerinden Zeplinle insanlara para yağdırdığı sahneydi. Bu sahne, değişen hava koşulları nedeni ile defalarca çekildi ve her seferinde Madrid sokaklarına para görünümlü yüzlerce kağıt yağdırıldı.

İkincisi ise Denver'in suyla dolu kasaya tüplü dalış yaptığı sahneydi. Burada prodüksiyon ekibi Birleşik Krallık'ta bulunan özel bir çekim tankının içine bankadaki kasanın aynısını inşa etti. Bunun yanı sıra kasada gördüğümüz külçe altınlar da köpüklerden yapıldı. Daha sonra bu köpükler suya batırılsa da, yapıları nedeni ile suda yüzmeye başladı.

Prodüksiyon ekibi köpüklerin suda yüzmesinin ardından köpükleri yerlerine sabitleme kararı aldı. Ancak bu sefer de basınç nedeni ile köpüklerin yapılarında bozulmalar meydana geldi. Ancak izleyiciler olarak bu bozulmaları bilgisayar efektleri sayesinde görmedik.

Profesör'ün başka bir takma adı daha olduğunu biliyor muydunuz?

Kendisine isim olarak Profesör'ü seçen Sergio Marquina'nın başka bir takma adı daha olduğunu biliyor muydunuz? Her ne kadar dizide karşımıza çıkmasa da "Vatikan" adını da kullanan Marquina, bu ismin Profesör gibi eşsiz ve tüm dünyada büyük bir güce sahip olduğunu söylüyor.