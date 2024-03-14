Konya'da düşen uçak için açıklama geldi!

Konya'da, Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait bir F-5 savaş uçağı, 3'üncü Ana Jet Üssü'ne iniş yapmak üzereyken düştü. Edinilen bilgilere göre, Türk Yıldızları akrobasi takımının bir parçası olan bu eğitim uçağının pilotu, olayın ciddiyetini fark ederek fırlatma koltuğu mekanizmasını aktive etti ve kazayı yara almadan atlattı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı belirtildi.

Türk Yıldızları'nın kullandığı F-5 düştü!

Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri'nin prestijli akrobasi ekiplerinden biri olarak biliniyor ve genellikle eski model savaş uçaklarını kullanıyor. Ancak ekip, son yıllarda yaşanan bazı talihsiz olaylarla gündeme geldi. Neredeyse her yıl bir uçak kaybı yaşayan Türk Yıldızları, 2021 yılında bir rutin eğitim uçuşu esnasında ve 2022 yılında ise bir kuş çarpması sonucu kaza/kırım yaşamıştı.

-Türk Yıldızları'ndan bildiğimiz NF-5, Konya'da iniş yaparken düştü. Pilot sağ kurtuldu. Fakat uçak iş makinesine çarptı ve bir vatandaş hayatını kaybetti. -Son 3 yılda düşen üçüncü F-5 oldu. Türk Yıldızları için Hürjet konusunun daha erken değerlendirilmesi gerekiyor. pic.twitter.com/ZQnoombn3r — M. Can AKA (@mcaka_17) March 14, 2024

Bu son olay, Türk Yıldızları ve genel olarak Türk Hava Kuvvetleri için bir kayıp olarak kaydedilse de pilotun sağlık durumunun iyi olması sevindirici. Kazanın nedenine dair detaylı bir inceleme başlatıldığı ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı belirtiliyor. Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri uçağın düştüğü bölgedeki şantiye alanında iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NF-5'lerin Türk Hava Kuvvetleri geçmişi

Northrop F-5 veya kısaca bilinen adıyla NF-5, Türk Hava Kuvvetleri envanterine 25 Aralık 1965 tarihinde katıldı. 1969 ve 1970 yıllarında F-5'in keşif versiyonu olan RF-5A'lardan 20 tanesi Türkiye'ye geldi. Ayrıca 13 adet F-5A uçağı RF-5A'ya dönüştürüldü. Önemli operasyonlarda kullanıldı. Bunlar arasında Kıbrıs Harekatı ve 90'lı yıllarda yaşanan Kardak Krizi de bulunuyor.

Bu operasyonlarda Türkiye'nin batı sınırlarını korumak amacıyla görevlendirilmişlerdir. F-5'ler, radar sistemlerinin olmaması nedeniyle Kıbrıs Harekatı sırasında sadece gündüz önleme görevlerinde yer aldı. Harekatının ardından Amerikan ambargosu ile karşılaşan Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-5'leri aktif tutabilmek için bazılarını yedek parça olarak kullandı.

Bu dönemde Libya 6 adet F-5A ve 2 F-5B'yi Türkiye'ye gönderdi. Türkiye 75 adet F-5A, 13 adet F-5B ve 20 adet RF-5A uçağını 1965-72 yılları arasında envanterine dahil etti. 70'lerin ortalarında TUSAŞ tesislerinde Northrop F-5E'yi lisans altında üretmeyi planladı fakat plan iptal edildi. Ambargonun kaldırılmasından sonra çok sayıda görev dışı F-5 Türkiye'ye transfer edildi.

1983-1987 yılları arasında Norveç de 26 adet F-5A ve 6 adet F-5B'yi Türkiye'ye gönderdi. ABD Hava Kuvvetleri stoklarından 4 adet F-5B, Tayvan'dan da 1989 yılında 6 adet F-5A ve 3 adet F-5B alındı.

Daha sonra 2000'li yılların başında bir dizi modernizasyondan geçti. Bu kapsamda uçaklara fly-by-wire sistemleri, HUD (Head-Up Display), MFD (Multi-Function Displays), RWR (Radar Warning Receiver), HOTAS (Hands On Throttle-And-Stick), CNI (Communication, Navigation, and Identification) telsiz ve GPS gibi gelişmiş aviyonik sistemler eklendi.

Bu modernizasyonlar, Türk Hava Kuvvetleri'nin eğitim ve operasyonel kabiliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Günümüzde ise NF-5 uçakları Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşlarındaki kilit rolüyle Türkiye'nin havacılık tarihinde önemli bir yer edindi.

F-5 teknik özellikleri:

Uzunluk: 47 feet 3 inç

Kanat Genişliği: 25 feet 8 inç

Azami Ağırlık: 14.732 lb

Motor: 2 x General Electric J-85-CAN-15

Motor Gücü: Her biri için 4300 lb itki gücü

Azami Hız: 1,72 Mach / 710 Knot (yaklaşık 1315 km/saat)

NF-5A modeli 1 pilot, NF-5B modeli ise 2 pilot kapasiteli