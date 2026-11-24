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Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle geliştirilen yapay zeka destekli "AdımTrue" web uygulaması, çocuklar için seçilen ayakkabıların uygunluğunun kişisel bilgi paylaşılmadan ön değerlendirmesini sağlıyor.

TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen "AdımTrue" uygulaması, ebeveynlerin çocukları için seçtikleri ayakkabıyı fotoğraf ve kısa sorular üzerinden ön değerlendirmeden geçirmesine imkan sağlıyor.

KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ece Acar danışmanlığında, 3. sınıf öğrencisi Rümeysa Altuntaş'ın yürütücülüğünde hazırlanan proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklendi. Çalışmaya Mühendislik Bölümü öğrencileri Muhammed Talha Yılmaz ve Habib Can Durmuş da katkı sundu.

Bilimsel araştırmalar temel alınarak hazırlanan uygulamada ebeveynler, ayakkabının farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarını yükleyip dört kısa soruyu yanıtlayarak ön değerlendirme alabiliyor. Sistem; ayağı tutuş, ön ayak genişliği, parmak alanı ve ayakkabının uç kısmındaki boşluk gibi ölçütleri analiz ediyor.

Uygulamada kişisel kimlik bilgisi istenmezken fotoğraf ve yanıtlar sunucuya gönderilmeden kullanıcının cihazında işleniyor.

Proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ece Acar, çocuklarda sağlıklı ayak gelişiminin önemine dikkati çekerek ailelerin ayakkabı seçimi konusunda yaşadığı tereddütleri gidermeyi amaçladıklarını belirtti.

Uygulamanın tıbbi tanı amacı taşımadığını vurgulayan Acar, şüphe duyulan durumlarda hekime danışılması gerektiğini kaydetti.

Proje yürütücüsü Rümeysa Altuntaş da çocukların ayak yapısı, ölçüleri ve duruş özelliklerinin farklılık gösterdiğini belirterek yalnızca ayakkabı numarasına bakılarak doğru seçim yapılamayacağını ifade etti. Altuntaş, projeyle bu özellikleri değerlendirerek ayakkabı uygunluğuna ilişkin ön bilgi sunan bir sistem geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Ebeveynlerin kullanımına sunulan uygulamaya https://adimtrue.eceacar.net/ adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı