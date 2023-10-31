Kamu Bilişim Zirvesi'nde yapay zeka ve dijital dönüşüm konuşuldu

Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 9. Kamu Bilişim Zirvesi'nde yapay zeka ve kamuda dijital dönüşüm konuları ele alındı. Zirve kapsamında yapılan oturumlarda yapay zeka teknolojisi ve Türkiye'deki veri odaklı dijital dönüşüm üzerine konuşmalar yapıldı. Ayrıca, yapay zekanın kullanımı ve etiği hakkında bilgiler paylaşıldı.

Kamu Bilişim Derneğince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen 9. Kamu Bilişim Zirvesi'nde yapay zeka ve kamuda dijital dönüşümle ilgili en güncel konular masaya yatırıldı.

Zirve kapsamında "Dijitalin Yüzyılı", "Kamuda Tedarik Yöntemleri", "Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri", "Yapay Zeka" ile "Türkiye'de Veri Odaklı Dijital Dönüşüm" konuları ele alındı.

Kamu Bilişim Derneği Başkan Yardımcısı ve Anadolu Ajansı Bilgi Teknolojileri ve Sistem Yönetimi Direktörü Yakup Şıvka, "Türkiye Yüzyılında Dijital Dönüşüm" oturumunda "Yapay zeka" teknolojisine ilişkin konuşma yaptı.

Şıvka, yapay zekanın vatandaşlara dokunmaya başladığı andan itibaren bilinmeye ve ChatGPT ile kullanılmaya başlandığını belirterek, Sağlık Bakanlığının bu konuda "Yapay Zeka Enstitüsü"nü 2019'da kurduğunu ifade etti.

Özellikle global bulut servis sağlayıcılarının hepsinin birer yapay zeka uygulaması olduğunu dile getiren Şıvka, "Burada önemli olan yapay zekayı kullanmak değil, yapay zekayı üretebilmek, uygulamayı yazabilmek. Şu anda maalesef kamu olarak yapay zekayı kullanma aşamasındayız." diye konuştu.

Şıkva, veri yoğun kurumlarda yapay zeka kullanımının çok güzel sonuçlar verdiğine dikkati çekerek, bu teknolojinin eğitilebilir olmasının en önemli özelliği olduğunu söyledi.

Genel internet verisiyle yoğrulmuş yapay zekanın çok doğru sonuçlar veremeyeceğine işaret eden Şıvka, "Yapay zeka, yeni medya dediğimiz özellikle yalan ve manüplatif haberlerle dolu platformlardan besleniyor. Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri de 'Yapay zeka etiği'. Yapay zeka yönlendirilebiliyor. Bunun en önemli örneğini İsrail'in Gazze saldırısında gördük. Facebook ve Instagram gibi platformları bünyesinde barındıran Meta firması arka planda algoritmaya müdahale ederek Filistin'i destekleyen hesapları 'terörist' olarak etiketledi ve böylelikle bir algı oluşturdu." dedi.

"Yapay zeka hiçbir kurumda karar verici organ olmamalı"

Şıvka, Anadolu Ajansı olarak şu anda arşiv verisiyle yapay zekayı eğitmek üzere bir çalışma başlattıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Yapay zekayı Anadolu Ajansı'nın haber etik ve kriterleriyle eğitiyoruz. Ajansın haber yazımıyla ilgili 'Muhabir Habercinin Temel Kitabı'nı ve 'Terör Haberleri Nasıl Yapılır?' kitapçığını dijital ortamda verdik. Şimdi bunları öğretiyoruz yapay zekaya. Bu bilgiyi yapay zekanın internetten öğrendiği genel bilgiye katmaması için bir gizlilik sözleşmesi imzaladık. Bunlarla birlikte bu teknoloji Anadolu Ajansı gibi düşünecek, verdiği cevaplarda da bizim kelime ve düşüncelerimize göre yanıt verecek. Bunu haberlerimize destek olsun diye, muhabir iş gücünü azaltmak için kullanacağız. Ama yapay zeka hiçbir kurumda hiçbir zaman karar verici organ olmamalı, her zaman destekleyici unsur olmalı."

Şıvka, oturumun ikinci kısmında da kamuda açık kaynak kodlu yazılımların kullanımına yönelik bilgiler verdi.

Oturumun ardından, Kamu Bilişim Ödülleri Töreni gerçekleşti. Törende, "Seçim Veri Toplama ve Dağıtım Sistemleri Projesi" ile Şıvka'ya Başarı Belgesi takdim edildi.

Ayrıca, bilişim teknolojileri alanında gerçekleştirdikleri projeler kapsamında 22 kurum ve kuruluşun temsilcisine başarı belgesi verildi.