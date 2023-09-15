İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2006 Model İETT Otobüsünü Elektrikli Hale Getirdi

Evet başlıkta bir hata varmış gibi gözükebilir. 2006 yılında elektrikli belediye otobüsü mü vardı diye soruyorsunuz muhtemelen. Cevabı siz söylemeden biz verelim. Evet yoktu fakat 2023 yılında artık var! İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknolojik yeşil dönüşüm hareketi kapsamında 2006 model İETT Mercedes-Benz Citaro halk otobüsünü elektrikli hale getirdi. İşte detaylar…

2006 model dizel motor gitti 2023 model elektrikli motor geldi: İşte elektrikli İETT Citaro!

Sürdürülebilirlik ve temiz enerji gibi alanlarda Türkiye'nin en önemli sitelerinden biri olan Future Flow Life'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeşil teknolojik dönüşüm hareketi kapsamında geri dönüşüme vurgu yapıyor. Bu kapsamda 2006 model olan ve artık kullanım ömrünü dolduran bir Mercedes-Benz Citaro halk otobüsü yaşlı ve yorgun dizel motorunu üzerinden atarak elektriklendi.

1997'li yıllarında başında üretilen ve 2005 yılından itibaren 450 adet ile İETT filosunda halk otobüsü, metrobüs gibi hizmetler veren Citaro'lar İstanbul hatlarında geçen zorlu çalışma hayatlarının sonunda yerlerini Mercedes-Benz Conecto'lara bırakarak emekliye ayrıldılar. Araçların bir kısmı hala çalışıyor fakat büyük bir kısmı hurda veya yedek parça için bekliyor. Kısacası büyük bir milli servet ortada.

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Bunu önlemek, sıfır araç ve yakıt fiyatlarından tasarruf yapmak amacıyla farklı bir yola gidildi. Tamamen yenilenmiş bir Mercedes-Benz Citaro otobüse elektrik motoru takıldı. Yılda 1 milyon 130 bin TL yakıt tasarrufu sağlaması beklenen aracın tanıtımında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kürsüdeydi.

Proje ile piyasa değeri 500 bin euro olan yeni bir otobüs almak yerine 250 bin euro yatırımla, kullanım ömrünü tamamlamış bir aracı dönüştürdüklerini söyleyen İmamoğlu, proje kapsamında 5 ay içinde 10 adet daha otobüsün dönüşümünün yapacağını söyledi.

Aracın teknik detayları ise oldukça tatminkar. Dönüştürülen otobüsün menzili 250 kilometre. İstanbul'un en uzun hattı 500 Tuzla-Cevizlibağ ise sadece 77 kilometre. Otobüs 1 saat 45 dakika içinde şarj olacak ve saatte70 kilometre hıza ulaşabilecek.

Dönüştürülmüş otobüs bataryalarının 5 yıllık menzil garantisi bulunuyor. Elektrikli otobüste kullanılan LiFePO4 (lityum demirfostat) bataryalar, acil durumlarda veya afet durumlarında 22kW'lık güç sağlayabilecek. Eski ama yakışıklı elektrikli Citaro şu anda İETT bünyesinde görev yapan toplam 144 kadın şoförden biri olan Beyza Morgil'in idaresinde.