İsrail'in uykularını kaçıracak Türk teknolojisi: Tel Aviv'e kadar gidebiliyorlar

Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA, yerli ve milli teknolojilerle donatılmış özellikleriyle tanıtıldı. Yaklaşık 2 bin kilometre menzile sahip olan yeni nesil platform, yapay zeka destekli sürü uçuşu, gelişmiş hedefleme sistemleri ve görüntü tabanlı seyrüsefer kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

2 BİN KİLOMETRELİK MENZİL

K2 Kamikaze İHA'nın yaklaşık 2 bin kilometreye ulaşan menzili, geniş bir operasyon alanı sağlıyor. Bu menzil sayesinde İstanbul'dan Tel Aviv'e yaklaşık 1.100–1.200 kilometre, Ankara'dan Tel Aviv'e yaklaşık 900–1.000 kilometre, Adana veya Hatay'dan Tel Aviv'e ise yaklaşık 500–700 kilometre mesafedeki noktalar erişim alanına giriyor. İstanbul'dan Atina'ya yaklaşık 560–600 kilometre, Ankara'dan Atina'ya ise yaklaşık 800–900 kilometre mesafe bulunuyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SÜRÜ UÇUŞU

Bayraktar TB2'den ilham alınarak geliştirilen K2, 200 kilogram harp başlığı taşıyabiliyor ve kısa pistlerden kalkış yapabiliyor. Yapay zeka destekli sürü teknolojisi sayesinde "Turan" ve "duvar" gibi formasyonlarla koordineli şekilde görev yapabiliyor. Platformun ilerleyen aşamalarda mühimmatını bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen yeniden kullanılabilir versiyonlarının da geliştirilmesi planlanıyor.

ELEKTRONİK HARP ORTAMLARINDA GÖREV KABİLİYETİ

K2 Kamikaze İHA, GNSS sinyallerinin bulunmadığı veya karıştırıldığı ortamlarda da görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Görsel tabanlı seyrüsefer sistemi ve EO/IR gimbal kamerası sayesinde keşif, gözetleme ve hassas vuruş kabiliyetleri sunuyor. LOS ve BLOS uydu veri bağlantıları ise operasyonel esnekliği artırıyor.

"SAHADA KUVVET ÇARPANI OLACAK"

Baykar İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada K2'nin yüksek menzili, etkili harp başlığı ve otonom operasyon kabiliyeti sayesinde sahada önemli bir kuvvet çarpanı olacağını ifade etti. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki politikaların savunma sanayindeki bu başarıda önemli rol oynadığını vurguladı.

"DÜNYADA ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da K2 Kamikaze İHA'ya ilişkin değerlendirmesinde, bu adımın Türk savunma sanayi açısından tarihi bir gelişme olduğunu belirtti. Kacır, "Türk tarihine, İstanbul'un fethinden bu yana en büyük yenilikçi askeri kabiliyet inşası olarak geçecek bu adımlar dünyada da çok şeyi değiştirdi, değiştirecek" ifadelerini kullandı.