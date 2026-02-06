İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi

İspanya'da sosyal medya düzenlemeleri nedeniyle X ile hükümet arasında başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı. Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Elon Musk'ın sahibi olduğu platformdan ayrıldığını duyurarak sert açıklamalarda bulundu.

"KİMSENİN TEBAASI DEĞİLİZ"

Diaz, X hesabından yaptığı veda paylaşımında, platformu "nefret dolu bir ağ" olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı: "X'ten ayrıldım. O ağ nefret dolu bir yer. Biz Elon Musk'ın ya da Trump'ın tebaası değiliz."

SANCHEZ–MUSK GERİLİMİNİN DEVAMI

Yolanda Diaz'ın çıkışı, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Elon Musk arasında bir süredir devam eden sosyal medya yasası tartışmasının devamı olarak değerlendirildi. Sanchez, dijital platformlarda nefret söylemi, dezenformasyon ve siyasi manipülasyonla daha sert mücadele edilmesini savunup, 16 yaşından küçüklere sosyal medyanın yasaklanacağını duyurunca Musk tarafından "tiran" ve "İspanyol halkına ihanet eden biri" olarak nitelendirildi. Sanchezise bu sözlere Don Kişot göndermesi yaparak "Tekno oligarkların havlamasına aldırma Sancho, bu bizim yol kat ettiğimizin işaretidir" diye cevap vermişti.

"TEKNOLOJİ DEVLERİ SİYASETİN ÜSTÜNDE DEĞİL"

Diaz'ın "tebaa değiliz" vurgusu, İspanya hükümetinin teknoloji devlerine karşı aldığı tavrın en açık ifadelerinden biri olarak yorumlandı. Hükümet yetkilileri, küresel teknoloji şirketlerinin demokratik kurumların ve ulusal yasaların üzerinde konumlanamayacağını savunuyor.

Siyasi kulislerde, Yolanda Díaz'ın X'ten ayrılma kararının sembolik ama güçlü bir mesaj olduğu, Musk'a karşı yürütülen politik duruşu pekiştirdiği ifade ediliyor.

AVRUPA'DA DALGA DALGA YAYILABİLİR

Uzmanlar, İspanya'da yaşanan bu gelişmenin Avrupa genelinde benzer adımları tetikleyebileceğini, özellikle sol ve merkez sol hükümetlerin X ve benzeri platformlara karşı daha mesafeli bir tutum benimseyebileceğini değerlendiriyor.

Musk cephesinden Yolanda Díaz'ın açıklamalarına ilişkin henüz doğrudan bir yanıt gelmedi.