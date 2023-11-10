Apple'ın uygun fiyatlı iPhone serisi SE'nin 4. nesli olan iPhone SE 4, iPhone 14 tasarımına sahip olacak. Köşeli tasarımı ve FaceID özelliği ile dikkat çeken cihaz, demode görüntüsünden kurtulacak.

Apple'ın "ya sev ya nefret et" olarak kullanıcılar arasında adlandırılan uygun fiyatlı iPhone serisi SE'den 4. nesil için yeni haberler gelmeye devam ediyor. 2. ve 3. nesildeki demode iPhone 8 tasarımı kullanılması ile kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutulan SE serisi 4. nesilde tasarım konusunda çağ atlıyor. İşte 4. nesil iPhone SE ile ilgili detaylar…

iPhone SE 4, iPhone 14 ile aynı tasarıma sahip olacak!

D59 kod adlı veya proje kod adı Ghost olarak bilinen iPhone SE 4 için yeni haberler geliyor. Apple'ın uygun fiyatlı, bütçe odaklı serisi SE'nin 4. nesli olacak olan iPhone SE 4 tasarım konusunda çağ atlayacak. Buna göre iPhone SE 4, 2. ve 3. nesilde kullanılan iPhone 8 kasa tasarımından kurtulacak ve iPhone 14 tasarımına sahip olacak.

Yeni gelen bilgilere göre iPhone SE 4 tasarım olarak iPhone 12 serisi ile görmeye başladığımız köşeli tasarıma sahip olacak. Boyut olarak iPhone 14 ile yakın olması beklenen cihazda artık TouchID yerine FaceID özelliğine yer verilecek. Bu gelişme ile birlikte iPhone SE serisinin demode görüntüsü de ortadan kalkmış olacak.

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iPhone 14 ile benzer boyutlara ve tasarıma sahip olacak modelde "Dinamik Ada" özelliği bekleyen kullanıcılar ise biraz üzülecek. Gelen bilgilere göre SE 4, 14 serisi ile aynı boyutlardaki çentikli ekran tasarımına sahip olacak. Tasarım tarafından benzeyecek olan model iPhone 14'ten 6 gram daha hafif olacak. Ancak arka tarafta iPhone 14'teki gibi çift değil tek kamera yer alacak.

Bu kameranın 48 Megapiksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Fakat bir garip durum daha var. iPhone SE 4 çift kameraya sahip olmasa da iPhone 15 Pro Max ile tanıtılan "Action Button" özelliğine sahip olacak. Bunun dışında kalan tüm özellikler iPhone 14 ile benzer olacak. Peki siz 4. nesil SE modeli olacak olan iPhone SE 4 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…