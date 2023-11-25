iOS 17.2 Güncellemesi ile Gelen 5 Yenilik

Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS'u geliştirmeye devam ediyor. Yakın zamanda yayınlanacak olan iOS 17.2 güncellemesi ile birlikte Günlük uygulaması, özelleştirilebilen Eylem Düğmesi, Apple Music ve iMessage için yeni özellikler sunulacak. Ayrıca App Store'da filtreleme seçenekleri de yer alacak.

Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS'u geliştirmeye devam ediyor. Bundan birkaç hafta önce iOS 17.1 sürümünü kullanıma sunan şirket, yakın zamanda ise iOS 17.2 güncellemesini yayınlayacak. Peki iOS 17.2 sürümü ne gibi yenilikler getirecek? İşte gelecek 5 özellik…

iOS 17.2 ile gelecek 5 özellik

iOS 17.2 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Şirketten bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Fakat tahminler önümüzdeki haftaları işaret ediyor. O halde lafı çok uzatmadan iOS 17.2 ile gelecek 5 özelliğe bakalım.

Günlük uygulaması

iOS 17.2 ile gelecek en önemli yeniliklerden birisi hiç şüphesiz Günlük uygulaması. Apple'ın dikkat çeken bu yeni uygulaması, metin, resim, video ve ses ekleyerek günlük tutmanıza olanak sağlayacak. iPhone'u ile günlük tutmak isteyenler App Store üzerinden bir uygulama indirip kullanmak zorunda kalıyordu. Bundan böyle yerleşik olarak gelen Günlük kullanılabilir.

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Eylem Düğmesi için yeni seçenek

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine sessize alma anahtarının yerine kullanıcının tercih ettiği işlevi atayabilmesi için özelleştirilebilen bir Eylem Düğmesi ekledi. Bu düğme için el fenerini açma, sesli not oluşturma ve fotoğraf çekme için işlevler bulunuyor. Yakın zamanda çıkacak güncelleme ile bunlar arasında Çeviri de eklenecek.

Apple Music

Güncelleme, diğer Apple Music kullanıcıları ile ortak çalma listeleri oluşturabilmenizi mümkün kılacak. Söz konusu çalma listesi için erişim sahibi olan kullanıcılar, şarkı ekleyip çıkartabilecekler. Bu özelliğin halihazırda Spotify'da da olduğunu belirtmek gerekiyor.

iMessage

iOS 17.2 sürümü ile mesajlaşma uygulaması iMessage için iletişim anahtarı doğrulaması gelecek. Bu özellik ise mesajın hedeflenen alıcıya ulaşıp ulaşmadığını gösterecek.

App Store

iPhone'ların uygulama indirme mağazası olan App Store için de bir yenilik olacak. Buna göre Uygulamalar bölümünde "Sosyal medya", "Eğlence" ve "Eğitim" gibi filtreleme seçenekleri olacak. Böylelikle kullanıcı, aradığı uygulamaya daha hızlı ulaşabilmekle beraber bu kategorilerde öne çıkanları da görebilecek.