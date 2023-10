iOS 17.1 beta 2 geliştirici sürümü yayınlandı! Apple Pencil sürprizi

Apple, geçen hafta yayınladığı iOS 17.1 beta geliştirici sürümünün ikinci güncellemesini yayınladı. Geçen hafta bir anda ortadan kalkan bazı iOS 17 özellikleri de yeniden bu sürümde karşımıza çıktı. Ancak en ilginç gelişme, iOS 17.1 beta 2 kaynak kodlarında ortaya çıktı. Buna göre USB-C bağlantılı yeni bir Apple Pencil sürümünün karşımıza çıkma ihtimali var.

iOS 17.1 beta 2 geliştirici sürümü ve USB-C Apple Pencil sürprizi

Apple'ın iPhone 15 serisinde USB-C bağlantısına geçmesiyle, Lightning bağlantısı yavaş yavaş tarihe karışıyor. Bu anlamda iOS 17.1 beta 2 geliştirici sürümü kodlarında ilginç bir ifade karşımıza çıkıyor.

Kod tam olarak şu şekilde:

"PENCIL_LOW_BATTERY_ALERT_MESSAGE" – "Connect to USB-C to recharge soon."

Kodda, kalemin bataryasının azaldığında verilen uyarı mesajı yer alıyor. Bu anlamda kalemi USB-C ile şarj edin ifadesi oldukça ilginç. Bildiğiniz gibi Apple Pencil'in birinci nesli Lightning portu ile şarj oluyor. İkinci nesil ise iPad Pro modellerinin kenarına mıknatısla yapışarak şarj oluyor.

iOS 17.1 Beta 2 (21B5056e) changes: – Double Tap support added to watchOS 10.1 Beta 2 for Apple Watch Series 9 and Ultra 2 – New Standby settings Apple Pencil 3? Also, code in beta 2 suggests that Apple might be planning an Apple Pencil 3 with USB-C charging support. The Apple… pic.twitter.com/3eeZuW9Zoq — Steve Moser (@SteveMoser) October 3, 2023

Bu kodda yazanın USB-C konnektörü kullanan Apple Pencil kullanıcıları için olma ihtimali de var. Ancak bütün iPad modelleriyle uyumlu bir Apple Pencil 3. nesil ihtimali daha da yüksek gibi görünüyor.

Sonunda: Aşırı ısınma sorununu çözen iOS 17.0.3 yayınlandı!

Apple Pencil dışında iOS 17.1 beta 2 geliştirici sürümünde karşımıza çıkan tek farklı detay şu an için iPhone zil sesleri. Bildiğiniz gibi iOS 17 ile iPhone 20 yeni zil sesine sahip oldu. Ancak iOS 17.1 beta 1 sürümünde bu yeni zil sesleri kalkmıştı. Şimdi ise Apple bu yeni zil seslerini yeniden getirdi.

iOS 17.1 beta 2 geliştirici sürümü ve özellikleri

Apple, Geliştirici Programı kapsamında, 17.1 beta 2 sürümünü kullanıma sundu. Bu güncellemeye sahip olmanız için hali hazırda Geliştirici Hesabı açmış olmanız gerekiyor. Daha önce beta 1 ile karşımıza çıkan eksik kalan özellikler şu an için aynı şekilde beta 2 sürümünde de yer aldı.

Buna göre iOS 17 güncellemesi ile gelmeyen Günlükler, Apple Music için ortak çalma listesi oluşturma, İnternet üzerinden AirDrop aktarımına devam etme gibi özellikler karşımıza çıktı.

Günlükler yani Journal, iPhone kullanıcıları için günlük aktivitelerinizi not etmek için kullanmanız mümkün olacak. Yine bu yeni uygulama içine Sleep, Fitness ve Breathe gibi diğer iOS uygulamalarını katarak aktivitelerinizi daha rahat kayıt altına almanız da mümkün hale gelecek.

iOS 17.1 beta 2 özellikleri arasında Apple müzik favori ekleme ve şarkı önerisi dikkat çekiyor. Buna göre Apple Music uygulaması ile parçaları ve sanatçıları favorilere ekleyebileceksiniz. Uygulama favorileriniz ve dinlediğiniz müziklere göre size önerilerde bulunabilecek.

iOS 17.1 ile gelen diğer özellikler ise şu şekilde:

AirDrop güncelleme

Paylaşımda bulunduğunuz kişinin kapsama alanı dışına çıktığınızda AirDrop aktarımları artık hücresel bağlantı veya Wi-Fi üzerinden tamamlanabilecek.

Ayarların AirDrop bölümünde, hücresel ağ üzerinden aktarımlara izin vermek veya vermemek için geçiş yapabileceğiniz yeni bir menzil dışı geçişi bulunuyor.

Apple Watch ile NameDrop

watchOS 10.1 ve iOS 17.1 ile artık NameDrop özelliği aracılığıyla iletişim bilgileri alışverişinde bulunmak için bir Apple Watch ve bir iPhone kullanılabilir.

Zil Sesleri ve Metin Tonları

?iOS 17?'nin lansman sürümüne eklenen 20'den fazla yeni zil sesi ve metin tonu, iOS 17.1'in ilk beta sürümünde ortadan kayboldu. Ancak iOS 17.1 beta 2 sürümü ile yeniden karşımızda.

Apple'ın yayınladığı sürüm notlarında ise bazı hataların giderildiğine dair açıklamalar var. Özellikle Apple Pay ve Cüzdan bağlantısı noktasında bir çok sorun ortadan kalktı. Ancak Türkiye'de henüz Apple Pay kullanılamıyor.

Apple geliştirici beta sürümü nasıl yüklenir?

İlk olarak bir geliştirici hesabı açmanız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de Apple'a her yıl 99 dolar ödemeniz gerekiyor. Tabii Türkiye fiyatı üzerinden almak istediğiniz zaman çok daha ucuza geldiğini belirtelim.

Fakat halihazırda bir geliştirici hesabı kullanıyorsanız son beta sürümünü burayı tıklayarak Apple Developer Center üzerinden indirebilirsiniz. Ardından cihazınıza uygun profil indikten sonra, Sistem Tercihleri bulunan Yazılım Güncelleme kısmından yükleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca bunun yerine buraya tıklayarak betaprofiles sayfasına giderek iOS cihazınızı yapılandırabilirsiniz. Ardından da Ayarlar>Profil seçeneklerini izleyerek ekranda karşınıza çıkan talimatları izleyebilirsiniz. Bunlar ise şu şekilde:

Yukarıda linkini paylaştığımız betaprofiles sitesine gidin.

iOS 17 beta profilini "iOS 17 Download" seçeneği üzerinden indirin.

iPhone'unuzdan Ayarlara girin.

Profiller seçeneğine tıklayın.

Profil Yükle seçeneğine dokunun.

İndirdiğiniz dosya yüklendikten sonra cihazı yeniden başlat seçeneğine tıklayın.

Cihazınız açıldıktan sonra Ayarlar'a tekrar girin.

Önce Genel, ardından Yazılım Güncelleme seçeneklerini tıklayın.

Son olarak burada karşınıza çıkan İndir seçeneğini tıklayın.

Not: Olası bir veri kaybına karşı ilgili yüklemeyi 2. cihazınıza yüklemeniz ya da cihazınızdaki verileri yedekledikten sonra kurmanız tavsiye ediliyor.