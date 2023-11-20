IMAX sertifikalı Philips 55OLED808/12 TV inceleme!

Philips'in 55 inç büyüklüğünde yeni OLED TV 55OLED808/12 modelini inceliyoruz. Yeni nesil Ambilight desteğine sahip OLED TV, IMAX sertifikasına da sahip. Bakalım TV, bizlere neler sunuyor? Philips 55OLED808/12 TV inceleme sizlerle.

Philips 55OLED808/12 TV inceleme

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Hem oyun için, hem film için pek çok farklı açıdan başarılı ve yeni nesil bir TV olan Philips 55OLED808/12, tüm yeni nesil teknolojileri bizlere sunuyor. 4K 3840 x 2160 piksel çözünürlüğü destekleyen Philips 55OLED808/12, 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

FHD, 2K ve 4K çözünürlüklerde 120 Hz yenileme hızını destekleyen TV, oyun konsolları ya da PC'den oyun oynayanların da kullanabileceği bir televizyon. 55 inç, 139 cm boyuta sahip olan Philips 55OLED808/12, yapay zeka destekli P5 Perfect görüntü motoru ile beraber, özellikle düşük çözünürlüklü içerikleri daha yüksek kaliteli hale getiriyor. Görüntülenecek içerikler, yapay zeka sayesinde daha yüksek kaliteyle görüntüleniyor.

DCI P3 renk gamutunu yüzde 99 destekleyen Philips 55OLED808/12, oldukça başarılı bir görüntü kalitesine sahip. OLED panel olduğu için gerçek siyah rengini veren TV, HDR 10+ desteğine de sahip.

IMAX sertifikalı Philips 55OLED808/12, IMAX sinemalarında gösterilmek için yapılmış filmlerin tüm etkisini yaşamanızı sağlıyor. Ayrıca yeni nesil Ambilight ile beraber efsane bir film deneyimi yaşıyorsunuz.

Yeni nesil Ambilight

Yedinci nesil, yapay zeka destekli P5 görüntü motorunu kullanan televizyon ayrıca 3 taraflı yeni nesil Ambilight özelliğini de bizlere sunuyor. Kullanılan RGB ışık sensörü sayesinde, ekrandaki görüntünün rengiyle Ambilight ışıkları yüzde 100 eşleşebiliyor.

Yeni nesil Ambilight'ın yeni özelliği;

Her LED'in kendine ait sürücüsü mevcut.

Böylece 3 kat daha fazla renk bölgesi üretir.

Daha fazla renk içeren görüntülerde, yeni nesil Ambilight deneyimini daha da iyi anlayabiliyoruz.

Işıktaki renklerin görüntüyle uyumu 3 kat daha fazla ve böylece daha fazla alternatif renk üretilebiliyor.

Google TV işletim sistemiyle beraber gelen Philips 55OLED808/12, 4 çekirdekli işlemciden gücünü alıyor ve 16 GB dahili hafızaya sahip.

Google Play Filmler, YouTube ve Google servisleriyle beraber, Netflix, Apple TV, Disney+, Ambilight Aurora gibi uygulamalar ön yüklü olarak geliyor.

GeForce NOW desteğine sahip olan TV ile bulut üzerinden de oyun oynayabiliyorsunuz.

Dolby Digital, Dolby Atmos ve DTS gibi desteklere sahip olan televizyonun dahili hoparlörleri de oldukça başarılı.

2.1 kanal ses deneyimine sahip olan TV'de toplamda 70 Watt RMS gücüne sahip hoparlörler kullanılış. 10 x 4 watt'lık orta ve tiz sesleri veren hoparlörlere, 30 watt gücünde subwoofer eşlik ediyor.

Herhangi bir ses sistemi almadan da, evlerinizde gayet kaliteli bir şekilde film izleyebilir, oyun oynayabilir ve müzik dinleyebilirsiniz.

Philips 55OLED808/12 TV teknik özellikleri

Ambilight Versiyonu: Yeni Nesil 3 Taraflı

Çapraz Ekran Boyutu: 55 inç (139 cm)

Ekran: 4K Ultra HD OLED

Ekran Çözünürlüğü: 3840 x 2160 piksel

Yerel Yenileme Hızı: 120 Hz

Fotoğraf Motoru: P5 AI Perfect Görüntü Motoru

Görüntü Geliştirme:

Perfect Natural Motion

Micro Dimming Perfect

Geniş Renk Gamı %99 DCI/P3

Dolby Vision

Yapay Zeka Destekli Görüntü Kalitesi Modu

CalMAN Ready

IMAX Enhanced Modu

HDR10+ Uyarlanabilir

Film Yapımcısı Modu

HLG (Hybrid Log Gamma)

İşletim Sistemi: Google TV

Önceden Yüklenmiş Uygulamalar: Google Play Movies, Google Arama, YouTube, Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, Fitness Uygulaması, YouTube Music, Ambilight Aurora

Bellek Boyutu (Flash): 16 GB

Oyun Bulutu: GeForce NOW

İşlemci: Dört Çekirdekli

Ses: 2.1 Kanal, Çıkış gücü: 70 Watt (RMS)

Hoparlör Yapılandırması: 10 Wx4 orta-yüksek hoparlör, 30 W sub-woofer

Codec: Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS: X, AC-4, Dolby Atmos

Ses Geliştirme: AI Ses, Net Konuşma Sesleri, Dolby Atmos, Dolby Bas Güçlendirme, Dolby Ses Sabitleyicisi, Gece modu, Yapay Zeka Destekli Ekolayzır, DTS Play-Fi, Mimi Ses Kişiselleştirme, Oda Kalibrasyonu

HDMI Bağlantı Sayısı: 4

HDMI Özellikleri: 4K, Ses Dönüş Kanalı

EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma

USB Sayısı: 3

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 5, 2×2, Çift bant, Bluetooth 5.0

Diğer Bağlantılar: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik), Kulaklık Çıkışı, Servis Konektörü, Uydu Konektörü

HDCP 2.3: Evet, tüm HDMI'larda

HDMI ARC: HDMI 2'de bulunur

HDMI 2.1 Özellikleri: HDMI 2 üzerinden eARC, EARC/VRR/ALLM desteklenir, Maks. 48 Gbps veri hızı

HDMI 1/2: HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps, 4K 120 Hz'ye kadar

Oyun Özellikleri: ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Oyun, HDMI VRR, HGiG, Nvidia G-Sync uyumlu

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Uyarlanabilir, HLG, UHDA