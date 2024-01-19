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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya çıktığı anlarda kalem çevirdi

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı fırlatıldı. Uzaya çıkar çıkmaz Gezeravcı'nın ilk yaptığı, elindeki kalemi çevirerek yer çekimi deneyi yapmak oldu.

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla birlikte taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Uzaya çıkar çıkmaz Alper Gezeravcı'nın ilk yaptığı şey ise elindeki kalemi çevirerek yer çekimi deneyi yapmak oldu.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ve ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, Türkiye saatiyle 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya çıktığı anlarda kalem çevirdi

İLK YAPTIĞI ŞEY YER ÇEKİMİ DENEYİ YAPMAK OLDU

Uzaya çıkar çıkmaz Gezeravcı'nın ilk yaptığı şey ise elindeki kalemi çevirerek yer çekimi deneyi yapmak oldu. O anlar uzay mekiğindeki kameraya yansıdı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya çıktığı anlarda kalem çevirdi

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1979'da Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye'nin farklı illerinde yaşadı. Axiom Space'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya çıktığı anlarda kalem çevirdi

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk yaptı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya çıktığı anlarda kalem çevirdi

Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol uçuşları öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.

Haberler.com / Emre İliksiz - Teknoloji

Alper Gezeravcı Spacex Teknoloji Dünya Haberler

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