IDEF 2023: Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Yeni Ürünler Tanıtıldı

Ulusal savunma sanayiinin dünyaya tanıtılması amacıyla düzenlenen IDEF 2023, savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren birçok yerli ve yabancı firmayı bir araya getirdi. BMC, Roketsan, Pavo Group, Havelsan Hava Elektronik gibi önemli savunma şirketleri yeni ürünlerini sergiledi. Fuar kapsamında BMC Savunma'nın FIRTINA-II T-155mm Obüs ve ALTAY Ana Muharebe Tankı, Roketsan'ın BURÇ Hava Savunma Sistemi ve SADAK-2MK gibi ürünler dikkat çekti.

Ulusal savunma sanayiinin dünyaya tanıtılması amacıyla düzenlenen IDEF, 1993 yılından bu yana iki yılda bir olmak üzere düzenleniyor. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2023) katıldı.

IDEF'23 neden önemli?

26 – 28 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen IDEF'23'te savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı 1.300'den fazla firma yer aldı. Etkinlik, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

İçeriğimizde Türkiye'nin en önemli askeri araç üreticilerinden BMC'den Roketsan'a, Pavo Group'tan Havelsan Hava Elektronik'ten birçok savunma şirketi yeni ürünlerini sergiledi. İçeriğimizde, şirket genel müdürlerinin yanı sıra önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da görüşleri yer alıyor.

BMC Savunma FIRTINA-II T-155mm Obüs ve ALTAY Ana Muharebe Tankı, Çok Amaçlı Zırhlı Aracı VURAN 4×4 ve eni Nesil Zırhlı Araç ailesinin üyeleri tanıtıldı. Roketsan'ın BURÇ Hava Savunma Sistemi, KMC-U ve SUNGUR Füzesi de dikkatleri üzerine çekti.

İçeriğimizde dikkatleri çeken bir diğer ürün ise SADAK-2MK oldu. SADAK-2MK, savaş uçaklarına ve SİHA'lara 2 genel maksat bombası taşıma kabiliyeti kazandırıyor. Ek olarak KAAN MMU, F-16 savaş uçakları ve yeterli taşıma kapasite ve donanıma sahip SİHA'larda yerini alacak.