Hyundai fiyat listesi – Aralık 2023
Hyundai modellerinin Aralık 2023 fiyatları ne kadar? İşte Hyundai Elentra, Bayon, Kona, i20 ve Tucson modellerinin Aralık 2023 fiyat listesi.
Yıl sonu yaklaşırken tüm araçlarda olduğu gibi Hyundai modellerinde de uygun fiyatlar dikkat çekiyor. Peki Hyundai modellerinin Aralık 2023 fiyatları ne kadar? İşte tüm Hyundai modellerinin Aralık 2023 fiyat listesi ve özellikleri.
Hyundai Aralık 2023 fiyat listesi!
Araç piyasasının durgunlaştığı şu günlerde uygun fiyatlı araçları kaçırmamak gerek. Özellikle sıfır otomobil tarafında çok fazla kampanya bizleri bekliyor. Peki Hyundai modellerinin fiyatları ne kadar? Hangi model ne kadara satılıyor? İşte Hyundai Aralık 2023 fiyat listesi.
i10
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı
Yeni i10Yakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı
Satış Fiyatı1.0 MPI 67 PS JumpBenzinManuel760.000 TL710.000 TL1.0 MPI 67 PS JumpBenzinAMT810.000 TL760.000 TL1.2 MPI 84 PS StyleBenzinAMT830.000 TL780.000 TL1.2 MPI 84 PS Elite Çift RenkBenzinAMT890.000 TL840.000 TL
Volkswagen T-Roc 2023 fiyat listesi – Aralık
i20
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı
Yeni i20Yakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı
Satış Fiyatı1.2 MPI 84 PS JumpBenzinManuel874.000 TL799.000 TL1.4 MPI 100PS JumpBenzinOtomatik965.000 TL865.000 TL1.4 MPI 100PS StyleBenzinOtomatik1.020.000 TL920.000 TL1.4 MPI 100PS EliteBenzinOtomatik1.100.000 TL995.000 TL1.0 T 100PS JumpBenzinDCT1.020.000 TL920.000 TL1.0 T 100PS StyleBenzinDCT1.070.000 TL970.000 TL1.0 T 100PS EliteBenzinDCT1.155.000 TL1.055.000 TL
ELENTRA
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı
Yeni ELANTRAYakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı
Satış Fiyatı1.6 MPi Prime CVTBenzinOtomatik1.395.000 TL1.295.000 TL1.6 MPi Elite CVTBenzinOtomatik1.580.000 TL1.580.000 TL
BAYON
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı
BAYONYakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı
Satış Fiyatı1.4 MPI 100 PS JumpBenzinManuel960.000 TL915.000 TL1.4 MPI 100 PS JumpBenzinOtomatik995.000 TL950.000 TL1.4 MPI 100 PS StyleBenzinOtomatik1.050.000 TL1.004.000 TL1.4 MPI 100 PS EliteBenzinOtomatik1.165.000 TL1.095.000 TL1.0 T-GDI 100 PS StyleBenzinDCT1.130.000 TL1.050.000 TL
KONA
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı
Yeni KONAYakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı
Satış Fiyatı1.0 T-GDI 120 PS EliteBenzinDCT1.665.000 TL1.665.000 TL1.6 T-GDI 198 PS EliteBenzinDCT1.695.000 TL1.695.000 TL1.6 T-GDI 198 PS 4×4 N-LineBenzinDCT1.885.000 TL1.730.000 TL1.6 GDI HEV 141 PSHibritDCT1.855.000 TL1.715.000 TL
TUCSON
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı
TUCSONYakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı
Satış Fiyatı1.6 T-GDI 180 PS 4×2 ComfortBenzinDCT1.575.000 TL1.575.000 TL1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime PlusBenzinDCT1.750.000 TL1.650.000 TL1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-LineBenzinDCT2.133.000 TL1.925.000 TL1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime W/O SR *DizelDCT1.630.000 TL1.630.000 TL1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite PlusDizelDCT2.090.000 TL1.950.000 TL1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite PlusHibritOtomatik2.335.000 TL2.195.000 TL1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus PPSeatWIDev**HibritOtomatik2.355.000 TL2.215.000 TL
SANTA FE Hibrit
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı
SANTA FE HibritYakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı
Satış Fiyatı1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4HibritOtomatik2.900.000 TL2.900.000 TL
IONIQ 5
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı
IONIQ 5Yakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı
Satış Fiyatı125 kW 4×2 ProgressiveElektrikOtomatik1.895.000 TL1.895.000 TL239 kW 4×4 ProgressiveElektrikOtomatik2.935.000 TL2.935.000 TL
IONIQ 6
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı
IONIQ 6Yakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı
Satış Fiyatı111 kW 4×2 ProgressiveElektrikOtomatik1.810.000 TL1.810.000 TL239 kW 4×4 ProgressiveElektrikOtomatik2.910.000 TL2.910.000 TL
STARIA
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı
STARIAYakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum
Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı
Satış Fiyatı2.2 CRDI 177 PS PrimeDizelOtomatik1.395.000 TL1.395.000 TL2.2 CRDI 177 PS 4X4 EliteDizelOtomatik1.520.000 TL1.490.000 TL