Hyundai fiyat listesi – Aralık 2023

Yıl sonu yaklaşırken tüm araçlarda olduğu gibi Hyundai modellerinde de uygun fiyatlar dikkat çekiyor. Peki Hyundai modellerinin Aralık 2023 fiyatları ne kadar? İşte tüm Hyundai modellerinin Aralık 2023 fiyat listesi ve özellikleri.

Hyundai Aralık 2023 fiyat listesi!

Araç piyasasının durgunlaştığı şu günlerde uygun fiyatlı araçları kaçırmamak gerek. Özellikle sıfır otomobil tarafında çok fazla kampanya bizleri bekliyor. Peki Hyundai modellerinin fiyatları ne kadar? Hangi model ne kadara satılıyor? İşte Hyundai Aralık 2023 fiyat listesi.

i10

Yeni i10Yakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 1.0 MPI 67 PS JumpBenzinManuel760.000 TL710.000 TL1.0 MPI 67 PS JumpBenzinAMT810.000 TL760.000 TL1.2 MPI 84 PS StyleBenzinAMT830.000 TL780.000 TL1.2 MPI 84 PS Elite Çift RenkBenzinAMT890.000 TL840.000 TL

Volkswagen T-Roc 2023 fiyat listesi – Aralık

i20

Yeni i20Yakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 1.2 MPI 84 PS JumpBenzinManuel874.000 TL799.000 TL1.4 MPI 100PS JumpBenzinOtomatik965.000 TL865.000 TL1.4 MPI 100PS StyleBenzinOtomatik1.020.000 TL920.000 TL1.4 MPI 100PS EliteBenzinOtomatik1.100.000 TL995.000 TL1.0 T 100PS JumpBenzinDCT1.020.000 TL920.000 TL1.0 T 100PS StyleBenzinDCT1.070.000 TL970.000 TL1.0 T 100PS EliteBenzinDCT1.155.000 TL1.055.000 TL

ELENTRA

Yeni ELANTRAYakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 1.6 MPi Prime CVTBenzinOtomatik1.395.000 TL1.295.000 TL1.6 MPi Elite CVTBenzinOtomatik1.580.000 TL1.580.000 TL

BAYON

BAYONYakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 1.4 MPI 100 PS JumpBenzinManuel960.000 TL915.000 TL1.4 MPI 100 PS JumpBenzinOtomatik995.000 TL950.000 TL1.4 MPI 100 PS StyleBenzinOtomatik1.050.000 TL1.004.000 TL1.4 MPI 100 PS EliteBenzinOtomatik1.165.000 TL1.095.000 TL1.0 T-GDI 100 PS StyleBenzinDCT1.130.000 TL1.050.000 TL

KONA

Yeni KONAYakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 1.0 T-GDI 120 PS EliteBenzinDCT1.665.000 TL1.665.000 TL1.6 T-GDI 198 PS EliteBenzinDCT1.695.000 TL1.695.000 TL1.6 T-GDI 198 PS 4×4 N-LineBenzinDCT1.885.000 TL1.730.000 TL1.6 GDI HEV 141 PSHibritDCT1.855.000 TL1.715.000 TL

TUCSON

TUCSONYakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 1.6 T-GDI 180 PS 4×2 ComfortBenzinDCT1.575.000 TL1.575.000 TL1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime PlusBenzinDCT1.750.000 TL1.650.000 TL1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-LineBenzinDCT2.133.000 TL1.925.000 TL1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime W/O SR *DizelDCT1.630.000 TL1.630.000 TL1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite PlusDizelDCT2.090.000 TL1.950.000 TL1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite PlusHibritOtomatik2.335.000 TL2.195.000 TL1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus PPSeatWIDev**HibritOtomatik2.355.000 TL2.215.000 TL

SANTA FE Hibrit

SANTA FE HibritYakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4HibritOtomatik2.900.000 TL2.900.000 TL

IONIQ 5

IONIQ 5Yakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 125 kW 4×2 ProgressiveElektrikOtomatik1.895.000 TL1.895.000 TL239 kW 4×4 ProgressiveElektrikOtomatik2.935.000 TL2.935.000 TL

IONIQ 6

IONIQ 6Yakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 111 kW 4×2 ProgressiveElektrikOtomatik1.810.000 TL1.810.000 TL239 kW 4×4 ProgressiveElektrikOtomatik2.910.000 TL2.910.000 TL

STARIA