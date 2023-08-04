Huawei MatePad 11.5 İncelemesi

ShiftDelete.Net ekibinden Samet, Huawei MatePad 11.5 modelini test ediyor. Kaleminden klavyesine, ekran özelliklerinden kutusuna kadar detaylı inceleme yapıyor.

Bu habere tıkladıysanız muhtemelen aradığınız tableti buldunuz demektir. ShiftDelete.Net ekibinden Samet sizler için fiyat performans tableti oluşuyla ön plana çıkan Huawei MatePad 11.5 modelini test konuğu olarak aldı. Kaleminden klavyesine, ekran özelliklerinden kutusuna kadar birçok detaya değindiğimiz video ve Huawei MatePad 11.5 inceleme detayları için videomuz yayında…

Huawei MatePad 11.5 inceleme!

Bu videomuzda ShiftDelete.Net ekibinden Samet sizler için MatePad 11.5 inceleme yorumlarını paylaşıyor. 18 yıllık Windows kullanıcısının MacBook'a geçme serüvenini anlattığımız videomuzda Samet'in Huawei konusunda deneyimli bir kullanıcı olduğundan da bahsetmiştik. İşte sizler için tüm detaylarıyla MatePad 11.5 inceleme videomuz ve iyi seyirler…

Huawei MatePad 11.5 satın almak için: https://bit.ly/3OkKLzR

HarmonyOS ile birlikte gelen MatePad 11.5 yanında birçok hediye ile de birlikte geliyor. Huawei modellerine özel M-Pencil, Bluetooth mouse veya klavyeden dilediğiniz hediyeyi seçebileceğiniz MatePad 11.5 bu sayede zengin bir kutu içeriğine sahip oluyor.

5.999 TL'lik Android tablet! Honor Pad X9 inceleme!

M-Pencil performansından bahsetmek gerekirse piyasadaki rakipleri olan Apple Pencil veya Samsung'un S-Pen modellerinden geri kalmayan bir performansa sahip. Ayrıca Huawei tarafından geliştirilen ve MatePad serilerine özel olan çizim uygulamaları ile de entegre çalışan M-Pencil sayesinde gerçek sanat eserleri tasarlamanız mümkün.

2200 x 1440 piksel çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızına sahip ekran sayesinde oyun, iş, eğitim gibi tüm kullanım alanlarında ekstra performans sağlıyor. Bununla birlikte sahip olduğu mavi ışık filtresi sayesinde göz sağlığınızı da düşünüyor.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci ile birlikte gelen MatePad 11.5'in işlemcisi 8 çekirdeğe sahip. Bununla birlikte Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 teknolojisin sahip olan tablet hız konusunda tüm kullanıcıları tatmin ediyor. Son olarak 7700 mAh bataryaya sahip olan MatePad 11.5 şarj etmek için priz arama derdine de son veriyor.

Huawei MatePad 11.5 teknik özellikleri