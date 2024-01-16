HP, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi ve yapay zeka ve hibrit çalışma ile yeni çağa giriyor

Hp, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, kullanıcı deneyimini maksimize eden ve iş süreçlerini basitleştiren ürünlerini tanıttı. HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, şirketin Çalışmanın Yeni Çağı'na yön veren vizyonunu paylaşırken, esnek çalışma, oyun ve yapay zeka konularına vurgu yaptı. İşte detaylar…

HP, yapay zeka ve hibrit çalışma ile yeni çağa giriyor

Son beş yılda iş dünyasındaki değişikliklere paralel olarak müşteri beklentilerinin evrim geçirdiğini belirten HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, HP'nin esnek çalışma trendine odaklandığını vurguladı. Hibrit çalışmanın yükselen talep gördüğü bu dönemde, HP'nin kapsamlı bir esnek çalışma çözümleri setine sahip olduğunu ifade etti.

HP, ayrıca güvenlik, farklılaşma ve büyüme konularında liderliğini sürdürerek dünyanın en güvenli bilgisayarlarını ve yazıcılarını sunuyor. Urçar, kişisel bilgisayar endüstrisinin büyüme potansiyeline dikkat çekerek, yapay zeka, esnek çalışma ve öğrenme trendlerinin bu büyümeyi destekleyeceğini söyledi.

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HP'nin, oyun dünyasındaki büyüme trendini de yakından takip ettiğini belirten Urçar, OMEN ve HP Victus gibi markaların her türlü oyuncuya hitap eden bir ekosistem oluşturduğunu ifade etti. 2024'ün yapay zeka bilgisayarlarının yılı olacağını belirten HP, bu alandaki liderliğini pekiştirmek amacıyla silikon ve yazılım ortaklarıyla işbirliğini derinleştiriyor.

Yapay zeka çalışmalarının yerel olarak gerçekleştirilmesinin, gelişmiş güvenlik, düşük maliyet ve iyileştirilmiş gecikme süresi gibi avantajlar sağlayacağına dikkat çeken HP, bu alanda yapacağı yatırımlarla sektördeki çıtayı daha da yükselteceğini belirtti.

Serdar Urçar, konuşmasını "Sektörde 'ilk' ve 'en iyi' deneyimlerle çıtayı yükseltmeye devam etmemizi bekleyebilirsiniz" sözleriyle tamamladı. HP'nin üretken yapay zeka ile iş dünyasını, sektörü ve dünyayı yeniden şekillendireceği kesin gözüküyor.

2024 yapay zeka bilgisayarının yılı olacak

Yapay zeka çalışma, yaşama ve oyun oynama biçimlerimizi dönüştürecek. Yapay Zeka Çağında Güvenin önemini vurgulayan HP şirket çapında bir yapay zeka stratejisi ile dönüşüm getirecek bir çağa imza atıyor. HP, gelişmiş bilgi işlem çözümleri (Z by HP verileri) aracılığıyla HP yapay zeka çağını şimdiden mümkün kılıyor. Herkes yapay zekanın tüm potansiyelini yaşarken HP, kişisel bilgisayarı kişisel arkadaşa dönüştürüyor.

Daha genel olarak söylenecek olursa üretken yapay zekanın yerel olarak çalıştırma yeteneği, bir bilgisayarın ne olduğunu ve neler yapabileceğini değiştirecek. Yapay zekayı bir cihaz üzerinde çalıştırmanın çeşitli avantajları var:

İyileştirilmiş gecikme süresi (yerel işleme buluttan 5 kat daha hızlı)

Daha iyi güvenlik ve gizlilik korumaları (özel ve kamusal veri setlerinden yararlanma)

Daha düşük maliyetler (bulut yatırımlarını büyük ölçekli yatırımlarla tamamlayan şirketler uç/yerel cihazlarda yapay zeka dağıtımları maliyeti %80'e kadar azaltabilir)

Ürün inovasyonu (yeni cihaz kategorileri)

Dijital hizmetler ve çözümler (yeni müşteri deneyimleri)

İç verimlilik (daha dijital şirketler)

HP bunu sağlamak için silikon ve yazılım ortaklarıyla işbirliğini derinleştiriyor ve 2024'te ticarileştirmeye başlayacak. Şirketler, hibrit dünyada insanları faal, üretken ve güvende tutmak için mücadele ederken HP genel kişisel bilgisayar kategorisi büyüme oranının önümüzdeki 3 yıl içinde iki katına çıkabileceğine inanıyor.

Halihazırda 200 milyondan fazla ticari cihazdan oluşan bir kurulu tabana sahip. Telemetri (kişisel bilgisayarlar, yazıcılar, çevre birimleri) ile daha iyi müşteri deneyimleri sunuyor. Bu verilerin üzerinde üretken yapay zekayı çalıştırmak HP'yi BT için vazgeçilmez bir ortak haline getirecek.

Yapay zekanın ortaya çıkaracağı tüm fırsatlar için, aynı zamanda yeni zorluklar ve riskler de yaratıyor, dolayısıyla dikkat ve eylem gerektiriyor. HP güvenli, emniyetli ve güvenilir yapay zeka yaratma konusunda son derece kararlı. HP bugün en güvenli bilgisayarları ve yazıcıları sunuyor ve liderliğini yapay zekalı bilgisayar kategorisine de taşımayı amaçlıyor.