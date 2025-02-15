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Hitler hesabına devlet görevlilerinin kullandığı 'gri tik' verildi: Gerçek bambaşka çıktı

Hitler hesabına devlet görevlilerinin kullandığı 'gri tik' verildi: Gerçek bambaşka çıktı
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Ünlü sosyal medya platformu X'te milyonlarca insanının ölümünden sorumlu olan Adolf Hitler'in ismiyle açılan hesaba 'gri tık' verilmesi tepki çekti. Söz konusu hesabın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olduğu ortaya çıktı.

X'te milyonlarca insanının ölümünden sorumlu olan Adolf Hitler'in ismiyle açılan hesaba 'gri tık' verilmesi tepki çekerken; söz konusu hesabın Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier olduğu anlaşıldı.

DEVLET GÖREVLİLERİNE VERİLEN 'TİK' HİTLER HESABINA VERİLDİ

Ünlü sosyal medya platformu X'te devlet kuruluşları, hükümet kişileri ve çok taraflı kuruluşların kullanımına izin verilen 'gri tık', yaptığı katliamlarla bilinen Almanya Diktatörü Adolf Hitler isimli hesaba verildi.

Hitler hesabına devlet görevlilerinin kullandığı 'gri tik' verildi: Gerçek bambaşka çıktı

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Gelen tepkilerin ardından söz konusu hesap isim ve profil fotoğrafını değiştirdi. Değişikliğin ardından tepki çeken hesabın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeie'e ait olduğu ortaya çıktı.

Hitler hesabına devlet görevlilerinin kullandığı 'gri tik' verildi: Gerçek bambaşka çıktı

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Ortaya çıkan gerçek sosyal medyada gündem olurken; 'gri tık' skandalına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Hitler hesabına devlet görevlilerinin kullandığı 'gri tik' verildi: Gerçek bambaşka çıktıAlmanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeie

GRİ TIK NEDİR?

X platformunda ücretsiz olarak verilen gri onay işaretini; ulusal düzeyde uygun devlet kuruluşları, hükümet kişileri ve çok taraflı kuruluşlar kullanabiliyor.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Teknoloji
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