Hastanelerde dijital onay dönemi! Tek başına yeterli olmayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sağlık sektöründe hastaların bilgilendirilmiş rızasının elektronik ortamda alınmasına ilişkin yeni bir dönem başladı. 27 Ekim'de yayımlanan Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik, dijital onay süreçlerinde yalnızca elektronik imzanın veya onay işleminin yeterli olmadığını ortaya koydu. Düzenlemeyle birlikte hastaların doğru bilgilendirilmesi, kimliklerinin doğrulanması ve rıza kayıtlarının güvenli biçimde saklanması önem kazandı.

ELEKTRONİK ONAY TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYACAK

Yeni düzenleme kapsamında hastaların elektronik ortamda verdikleri onayların hukuki açıdan geçerli bir süreç içerisinde alınması gerekiyor.

Bu doğrultuda hastanın hangi işlem için onay verdiğini anlaması, yeterli ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi ve rızasının güvenilir yöntemlerle kayıt altına alınması öne çıkıyor.

Ayrıca elektronik ortamda tutulan kayıtların güvenli biçimde saklanması ve gerektiğinde denetlenebilir olması da düzenlemenin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

DİJİTAL ONAMDA 3 KRİTİK ŞART

Dijital dönüşüm ve izin yönetimi alanında yazılım hizmetleri sunan Dijiizin'in kurucu ortaklarından Can Gazi, yeni düzenlemenin yalnızca kağıt üzerindeki imzanın elektronik ortama taşınmasından ibaret olmadığını belirtti.

Gazi'ye göre dijital onam süreçlerinde bilgilendirme, kimlik doğrulama ve kayıt güvenliği olmak üzere üç temel unsur öne çıkıyor.

Elektronik ortamda alınan bir onayın hukuki açıdan anlam taşıması için ilgili mevzuatın gerekliliklerinin karşılanması gerektiğini vurgulayan Gazi, kişinin neye rıza gösterdiğini bilmesinin ve sürecin güvenilir biçimde yürütülmesinin önemine işaret etti.

"KİŞİNİN NEYE ONAY VERDİĞİ AÇIK OLMALI"

Can Gazi, dijital onay süreçlerinin yalnızca sağlık sektörüyle sınırlı olmadığını, kişisel verilerin işlenmesinden pazarlama izinlerine ve sözleşmelere kadar farklı alanları da ilgilendirdiğini ifade etti.

Aydınlatma metinleri ile açık rıza beyanlarının birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Gazi, şu ifadeleri kullandı:

"Dijitalleşen dünyada bir onayın elektronik ortamda alınması kadar, kişinin neye onay verdiğinin açık olması ve sürecin hukuki gerekliliklere uygun yürütülmesi de önem taşıyor. Aydınlatma metinlerinin ve açık rıza beyanlarının doğru kurgulanması, izinlerin kapsamının netleştirilmesi ve kayıtların gerektiğinde doğrulanabilir biçimde saklanması, kurumların göz ardı etmemesi gereken unsurlar arasında yer alıyor."

KURUMLARIN KAYIT VE VERİ GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU ÖNE ÇIKIYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte sağlık kuruluşlarının elektronik onam süreçlerinde kullandıkları teknolojik altyapıların da hukuki gerekliliklerle uyumlu olması önem taşıyor.

Dijital ortamda alınan rızanın gerçekten ilgili kişiye ait olduğunun doğrulanabilmesi, hastanın yeterince bilgilendirildiğinin gösterilebilmesi ve kayıtların gerektiğinde incelenebilmesi gerekiyor.

Gazi, teknolojik altyapı ile hukuki gerekliliklerin birlikte değerlendirilmesinin süreçleri daha sistematik ve izlenebilir hale getireceğini belirterek, " Teknoloji, hukuki gerekliliklerle birlikte ele alındığında süreçlerin daha sistematik, izlenebilir ve yönetilebilir olmasına katkı sağlar" dedi.

Gazi ayrıca kurumların mevzuat yükümlülükleriyle veri güvenliği ve şeffaflık beklentilerini birlikte değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.