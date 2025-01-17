Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal medya algılarımızı yönlendiriyor"

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, sosyal medya platformlarının içerik seçim süreçleriyle bireyleri nasıl etkilediğini ve manipüle ettiğini ortaya koyan önemli açıklamalarda bulundu. Teymur, sosyal medyanın sadece bireysel tercihlerimizi değil, toplumsal algımızı da yönlendirdiğini vurguladı.

Hangi İçeriği Görüyoruz, Hangisini Görmüyoruz?

Teymur, sosyal medyanın içerik seçiminde nasıl belirleyici bir rol oynadığını basit bir örnekle açıkladı:

"Diyelim ki bir restorana gittiniz ve çok beğendiniz, bunu paylaşarak olumlu bir yorum yaptınız. Aynı restorana giden başka biri ise kötü bir deneyim yaşadı ve olumsuz bir paylaşım yaptı. Eğer Instagram, olumlu yorumları öne çıkarırsa, restoranın harika olduğu izlenimi oluşur. Ancak olumsuz içerikler öne çıkarılırsa, restoranın kötü olduğu düşünülür. İşte sosyal medyanın yönlendirme gücü tam da burada devreye giriyor."

Bu durum, yalnızca restoranlar gibi basit konular için değil, çok daha önemli toplumsal ve küresel olaylar için de geçerli.

COVID-19 Sürecinde Gerçekler Gizlendi Mi?

Teymur, sosyal medya platformlarının pandemi döneminde de benzer bir sansür uyguladığını belirtti. Özellikle Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya dikkat çekti:

"Zuckerberg, COVID-19 döneminde aşıların yan etkilerini anlatan içeriklerin gizlenmesi talep edildiğini itiraf etti. O dönem birçok insan bu sansürden şüpheleniyordu, ancak seslerini duyurmakta zorlanıyordu."

Bu tür içeriklerin sosyal medya algoritmaları tarafından filtrelenmesi, kullanıcıların yalnızca belirli bir bakış açısına maruz kalmasına neden oldu.

Gazze ve Filistin İçerikleri Bilinçli Olarak Engellendi mi?

Teymur'un dikkat çektiği bir diğer önemli konu ise Gazze ve Filistin ile ilgili içeriklerin sosyal medya platformları tarafından nasıl sansürlendiğiydi:

"Gazze'yi ve Filistin'i destekleyen içerikler çoğu zaman ya doğrudan kaldırıldı ya da politikalar gerekçe gösterilerek görünmez hale getirildi. Kullanıcılar bu içeriklere erişemediğinde, olaylara dair objektif bir bakış açısı kazanamıyor ve yalnızca platformların önüne sunduğu bilgilere göre hareket ediyor."

Manipülasyona Karşı Nasıl Önlem Alınmalı?

Teymur'un bu açıklamaları, sosyal medyanın yalnızca bireylerin değil, toplumların da algılarını şekillendirdiğini gösteriyor. Bu nedenle kullanıcıların gördükleri içeriklere eleştirel bir gözle yaklaşmaları, farklı kaynaklardan doğrulama yapmaları ve platformların nasıl çalıştığını anlamaları büyük önem taşıyor.

Sosyal medya, bilgiye ulaşmanın en hızlı yollarından biri olsa da, içeriğin nasıl filtrelendiğini ve neyin ön plana çıkarıldığını sorgulamak, manipülasyona karşı en büyük savunma mekanizması olarak öne çıkıyor.