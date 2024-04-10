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Google ve Bayer, radyologlara yapay zeka ile destek olacak

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Google Cloud ve Alman sağlık devi Bayer, radyologlar için yeni yapay zeka araçları geliştirmek amacıyla iş birliği yaptıklarını açıkladı. Bayer, Google'ın bulut bilişim teknolojisini, radyoloji uygulamalarına odaklanan AI destekli inovasyon platformunu geliştirmek için kullanacak. İşte ayrıntılar…

Google ve Bayer, aşırı çalışan radyologlara yardımcı olmak için yapay zeka kullanacak

Bu alan, tıbbi görüntüleme gibi CT taramaları, ultrasonlar ve MR'ları kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisine yardımcı oluyor. Şirketler, platformun sağlık ve bilim organizasyonlarının büyük ve güvenli AI araçları geliştirmelerine yardımcı olmasını umuyor.

Google Cloud CEO'su Thomas Kurian, "Radyologlar ve diğer klinik personel, her gün karşılaştıkları iş yükü nedeniyle tükenmişlik yaşıyor. Gen AI, tekrar eden görevlerde yardımcı olabilir ve büyük veri setleri hakkında içgörüler sağlayarak, değerli zaman tasarrufu sağlayabilir ve hasta sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilir," dedi.

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Kurian, CNBC'ye yaptığı açıklamada, platformun yapay zeka kullanarak görüntülerdeki endişe verici durumları işaretleyebileceğini, önceki taramalarla karşılaştırabileceğini ve otomatik olarak bir hastanın ilgili tıbbi geçmişini çıkarabileceğini belirtti.

Bu ortaklık, sektörün işgücü sıkıntısı yaşadığı bir dönemde gerçekleşti. Amerikan Radyoloji Koleji (ACR), Mart ayında bir blog yazısında, yeni radyologlar için hükümet tarafından finanse edilen rezidans programlarının, yaşlanan nüfusu tedavi etme talebini karşılamadığını söyledi. O dönemde ACR, iş panosunda 1.400'den fazla açık iş pozisyonu olduğunu belirtti — bu rakam şu anda neredeyse 1.800'e ulaştı.

Şirketler, "Bayer'in platformu, yenilikçi tıbbi görüntüleme araçlarını daha hızlı ve daha maliyet etkin bir şekilde piyasaya sürmeyi hedefliyor," dedi. Platformun ilk sürümü bu yılın sonlarında ABD ve Avrupa'da piyasaya sürülecek.

Platform ayrıca, geliştiricilerin devasa miktarda veriyi güvenli bir şekilde analiz etmelerine ve denemelerine yardımcı olacak. Geliştiriciler, yapay zeka destekli arama kullanarak düzenleyicilerden ve bilimsel makalelerden ilgili belgeleri bulabilecek.

Ayrıca, düzenleyici onay almak için gerekli belgeleri oluşturmak için platformun üretken yapay zeka yeteneklerini kullanabilecek. Platform, saha verilerini inceleyerek önyargıları ve diğer içgörüleri tespit edebilecek. Siz bu ortaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Google cloud Bayer Teknoloji Sağlık Güncel Haberler

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