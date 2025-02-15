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Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı

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Google Maps'in 20'nci kuruluş yılına istinaden, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri, parklarını belirlediği listesinde, Türkiye'den 60 antik eser, müze ve park bulunuyor.

Google Maps'in 20'nci kuruluş yılına istinaden, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirleri, müzeleri ve parkları üzerinden bir çalışma yapılıp, listeler yayımlandı. Listede; Türkiye'den en çok araştırılan 20 kültürel eser, 20 müze ve 20 park da yer alıyor. Türkiye'den toplam 15 şehir listede yer aldı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya en çok araştırılan şehirler oldu.

Google Maps açıkladı: Türkiye'de en çok onlar arandı

EN ÇOK ARAMA YAPILAN YER GALATA KULESİ

Türkiye'de en çok aranan yerlerin başında Galata Kulesi, ardından Anıtkabir ve Yerebatan Sarnıcı geliyor.

Google Maps verilerine göre, 2024 yılında Türkiye'nin en çok aranılan yerleri şu şekilde sıralandı;

  1. Galata Kulesi-İstanbul
  2. Anıtkabir-Ankara
  3. Yerebatan Sarnıcı-İstanbul
  4. Pamukkale-Denizli
  5. Taksim Meydanı-İstanbul
  6. Manavgat Şelalesi-Antalya
  7. Side Antik Şehri-Antalya
  8. Side Apollon Tapınağı-Antalya
  9. Bursa Koza Han
  10. Düden Şelalesi-Antalya
  11. Pierre Loti Tepesi-İstanbul
  12. Efes Antik Kenti-İzmir
  13. Çanakkale Şehitler Abidesi
  14. Kemeraltı Çarşısı-İzmir
  15. Tarihi Asansör-İzmir
  16. İnkaya Çınar Ağacı-Bursa
  17. Beyazıt Meydanı-İstanbul
  18. Eski Foça Sahili-İzmir
  19. Damlataş Mağarası-Antalya
  20. Tophane Saat Kulesi-Bursa

Google Maps açıkladı: Türkiye'de en çok onlar arandı

GÜLHANE PARKI EN ÇOK ARAŞTIRILAN PARK

En çok aranan parklar listesinin başında İstanbul'daki Gülhane Parkı gelirken, ikinci sırada Emirgan Korusu yer alıyor.

Liste şöyle;

  1. Gülhane Parkı-İstanbul
  2. Emirgan Koruluğu-İstanbul
  3. Güvenpark-Ankara
  4. Saklıkent-Antalya
  5. Yıldız Parkı-İstanbul
  6. Meydan Parkı-Trabzon
  7. Aşağı Düden Şelalesi-Antalya
  8. Gençlik Parkı-Ankara
  9. Kordon-İzmir
  10. Kelebek Parkı-Konya
  11. Uludağ Milli Parkı-Bursa
  12. Kuğulu Park-Ankara
  13. Bahçeşehir Gölü-İstanbul
  14. Caddebostan Sahili-İstanbul
  15. Kültürpark-Fuar-İzmir
  16. Karaalioğlu Parkı-Antalya
  17. Kültür Parkı-Bursa
  18. Sahil Parkları Maltepe-İstanbul
  19. Kyoto-Japon Parkı-Konya
  20. Beylikdüzü Vadisi-İstanbul

Google Maps açıkladı: Türkiye'de en çok onlar arandı

TOPKAPI SARAYI İLK SIRADA

En çok aranan müze ve ören yerlerinde Topkapı Sarayı'nın ilk sırada olduğu liste şöyle;

  1. Topkapı Sarayı-İstanbul
  2. Mevlana Müzesi-Konya
  3. Miniaturtürk-İstanbul
  4. Rahmi Koç Müzesi-İstanbul
  5. Göbeklitepe-Şanlıurfa
  6. Zeugma Mozaik Müzesi-Gaziantep
  7. Göreme Açık Hava Müzesi-Nevşehir
  8. İstanbul Arkeoloji Müzesi-İstanbul
  9. Efes Arkeoloji Müzesi-İzmir
  10. Beylerbeyi Sarayı-İstanbul
  11. Harbiye Şelalesi-Hatay
  12. Kaymaklı Yeraltı Şehri-Nevşehir
  13. Ulucanlar Cezaevi-Ankara
  14. Atatürk Evi-Trabzon
  15. 1453 Tarih Müzesi-İstanbul
  16. Anadolu Medeniyetleri Müzesi-Ankara
  17. Antalya Arkeoloji Müzesi-Antalya
  18. Altınköy Açık Hava Müzesi-Ankara
  19. Hierapolis Antik Şehri-Pamukkale-Denizli
  20. Bandırma Vapuru-Samsun
Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Teknoloji
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