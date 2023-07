Google, Haber Yazabilen Yapay Zeka Aracını Test Ediyor

2022 yılının kasım ayında ChatGPT'ni hayatımıza girmesi ile yeni bir döneme de adım atmış olduk. ChatGPT tüm dünyaya yapay zeka teknolojisinin geldiği son noktayı bizlere gösterdi. Google Genesis, habercilere asistanlık yapacak. Yapay zeka konusunda en ciddi şirketlerden bir tanesi de hiç kuşkusuz Google. Bard ile sohbet robotu yarışında ChatGPT'nin karşısına çıkan şirket şimdi ise farklı bir yapay zeka sistemi üzerinde çalışıyor. Son gelen bilgilere göre Google haber yazabilen bir yapay zeka aracını test ediyor. Yapay zeka çalışmalarını hızlandıran şirketin yeni sistemini The New York Times, The Washington Post ve News Corp. gibi büyük medya kuruluşlarına sunduğu ifade ediliyor. Dahili olarak Genesis olarak bilinen yapay zeka, otomatik olarak içerik oluşturmak için güncel olayların ayrıntılarına dikkat çekebiliyor. Qualcomm, anlaşmayı imzaladı: Akıllı telefonlar, yapay zeka ile donatılacak! Yapılan yorumlara göre Google'ın yeni yapay zeka aracı, haber editörleri ve gazetecilerin ellerinden işlerini almaktan çok asistanlık görevi üstlenecek. Bu sayede gazeteci ve edtörlerin daha önemli detaylara odaklanabilmesi sağlanmış olacak. Bazı kişiler, Google'ın yeni girişiminden şikayetçi olsa da şirket yeni yapay zeka araçlarının sadece destek olmak için oluşturulduğunu savunuyor. Şirket, tıpkı diğer araçlarında olduğu gibi yeni teknolojiler sayesinde gazetecilerin üretkenliklerini artırmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Google, geliştirdiği yapay zeka araçları ile yeni bir devrin kapılarını aralıyor. Bakalım yapay zekanın işini aldığı ilk meslek grubu bizler mi olacağız? Peki siz gittikçe gelişen yapay zeka teknolojisi konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.