Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel Doodle!

Teknoloji devi Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir Doodle oluşturarak kutlamamıza ortak oldu.

Türkiye Cumhuriyeti, bundan tam 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk 'ün önderliğiyle kuruldu. Bunun için ülkemizde kutlamalar sürüyorken dünyanın en büyük şirketleri de bu özel günü unutmuyor. ABD'li teknoloji devi Google da 29 Ekim'i unutmayan firmalardan birisi oldu.

Google, 29 Ekim için Doodle oluşturdu

Bilmeyenler için Doodle; tatil günleri, yıl dönemleri, ünlü sanatçılar, bilim insanları, dünya veya ülkeler için özel günlerde Google logosunda yapılan değişikliklerdir. Her yıl pek çok Doodle göstererek özel günleri kutlayan Google, 29 Ekim'i de unutmadı.

Arama motoru devi Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir Doodle oluşturdu. Yukarıdaki resimden nasıl olduğunu görebileceğiniz bu Doodle, Google Arama üzerinden herkese gösterilmeye başlandı.

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Türk halkının milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edildiği tarihi kutlamak amacıyla her yıl düzenlenen milli bir bayram olarak heyecanla beklenen günlerden birisi.

Türkiye'de çeşitli konserler, resmi törenler, gösteriler ve havai fişekler ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için belediye ile birlikte eğitim kurumları da çeşitli etkinlikler düzenler. 85 milyon nüfusu ile bütün Türkiye halkı, bu heyecana ortak olur.

Bizler de ShiftDelete.Net ekibi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerle kutlarız. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.